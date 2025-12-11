Χατζηθεοδοσίου:-Ειλικρινής-διάλογος-και-λύση-στα-προβλήματα-των-αγροτών

Την ανάγκη για μια γόνιμη, ανοιχτή συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος: «Στηρίζουμε τον αγώνα που κάνουν οι αγρότες για το σήμερα και το αύριο του πρωτογενούς τομέα. Τόσο οι οικονομικές διεκδικήσεις τους όσο και οι χαμηλές τιμές που πουλάνε τα προϊόντα τους, τα οποία φτάνουν όμως σε πολλαπλάσια τιμή στον καταναλωτή, είναι ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα. Παράλληλα, όμως, πρέπει να εξετάσουμε και τις επιπτώσεις που έχει για την οικονομία το πεδίο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η μόνη λύση είναι να καλέσει η κυβέρνηση τους αγρότες σε έναν ειλικρινή και όχι προσχηματικό διάλογο. Η συζήτηση πρέπει να γίνει από μηδενική βάση και με πραγματική διάθεση της κυβέρνησης να «σκύψει» πάνω από τα προβλήματα των αγροτών. Και το κυριότερο, να υπάρξουν οι βέλτιστες λύσεις, όπου αυτό είναι εφικτό. Σεβόμαστε απόλυτα των αγώνα των αγροτών, ωστόσο, ταυτόχρονα, πρέπει και η οικονομία να συνεχίσει να λειτουργεί».

- – ΜΠΕ