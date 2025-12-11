Χριστοδουλίδης-σε-Χαν:-Χάσαμε-2,5-χρόνια,-η-ΕΕ-μπορεί-να-ανοίξει-τον-δρόμο-για-λύση

Σαφές μήνυμα ότι ποντάρει στην ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στο Κυπριακό έστειλε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν.

Η συνάντηση έγινε λίγες ώρες πριν από το τετ α τετ του Κύπριου προέδρου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίζει ότι στόχος του είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, το καλοκαίρι του 2017.

«Χάσαμε δυόμισι χρόνια και τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε την ουσία», είπε, τονίζοντας ότι η εμπλοκή της ΕΕ και προσωπικά του Χαν «μπορεί να βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των συνομιλιών και, φυσικά, για τη λύση του Κυπριακού».

«Αν εξαρτιόταν από εμένα, θα είχαμε ήδη λύση»

Ο Κύπριος Πρόεδρος, έχοντας δίπλα του την υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, υποδέχθηκε τον Ευρωπαίο απεσταλμένο με εμφανή διάθεση να αναβαθμίσει τον ρόλο των Βρυξελλών στο τραπέζι.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο Χαν θα έχει επιτέλους συνάντηση και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, υπογραμμίζοντας ότι Λευκωσία και Βρυξέλλες μπορούν από κοινού να δώσουν ώθηση σε μια νέα προσπάθεια.

Απαντώντας στο μήνυμα του Χαν ότι «τώρα είναι η ώρα για αποτελέσματα» και ότι διαμορφώνεται μια νέα ευκαιρία για το Κυπριακό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε και ένα πιο προσωπικό σήμα βούλησης: «Να είστε σίγουρος πως αν εξαρτιόταν από εμένα, θα είχαμε επιτυχή κατάληξη».

Χαν: Ώρα για αποτελέσματα, όχι θεωρίες

Από την πλευρά του, ο Γιοχάνες Χαν μίλησε για «ώρα για αποτελέσματα» μετά από μια μακρά περίοδο δύσκολων στιγμών στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι σήμερα υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, χωρίς να το χαρακτηρίσει «τελευταία ευκαιρία».

Ο Ευρωπαίος απεσταλμένος τόνισε ότι η ΕΕ «επενδύει πολύ» στη σχέση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ώστε να ανοίξει ο δρόμος όχι μόνο για επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά για «οριστική, θετική λύση» του Κυπριακού.

Η τοποθέτησή του συνδέεται ευθέως με τον ρόλο που του ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο, όταν ο Χαν ορίστηκε Ειδικός Απεσταλμένος για την Κύπρο, με αποστολή να στηρίξει, σε στενό συντονισμό με την απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών της ΕΕ.

Ο ρόλος της ΕΕ και τα μηνύματα προς την Άγκυρα

Η Λευκωσία βλέπει την παρουσία Χαν στην Κύπρο ως εργαλείο για να μπουν στο τραπέζι και θέματα που συνδέονται με την επιθυμία της Άγκυρας για στενότερη σχέση με την ΕΕ. Η ΕΕ παραμένει ο βασικός οικονομικός και πολιτικός εατίροςγια την Τουρκία, ακόμη και αν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι παγωμένες εδώ και χρόνια.