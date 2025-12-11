alpha-bank:-Αποκλειστικός-χρηματοδότης-στην-εξαγορά-της-innovis-pharma-από-την-pharmapath

Αποκλειστικός χρηματοδότης της εξαγοράς της Innovis Pharma από την Pharmapath, μιας συναλλαγής με σημαντικό αποτύπωμα για τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα είναι η Alpha Bank.

Πρόκειται για μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε ταχύτατα και με πλήρη εχεμύθεια, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία της Alpha Bank σε εξειδικευμένες εταιρικές συναλλαγές και ιδιαίτερα στον χώρο του pharma, όπου η Τράπεζα διαθέτει μακρά εμπειρία και βαθιά γνώση των δυναμικών του κλάδου.

Η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Pharmapath, μιας εταιρείας με ισχυρό ιστορικό ανάπτυξης, εξαγωγικό προσανατολισμό και συνεπή επενδυτική φιλοσοφία. Η Pharmapath έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον ανερχόμενους παίκτες της αγοράς, με σταθερή ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της, σύγχρονη εταιρική δομή και υψηλές προδιαγραφές εταιρικής διακυβέρνησης. Η ενσωμάτωση της Innovis Pharma δημιουργεί ένα ακόμη πιο ισχυρό εταιρικό σχήμα, με δυνατότητες επέκτασης σε νέες αγορές και περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Η Alpha Bank στηρίζει την Pharmapath από την πρώτη ημέρα και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι αποτελεί την τράπεζα της επιχειρηματικότητας και στρατηγικό εταίρο εταιρειών με προοπτική και δημιουργική δυναμική.

Στελέχη της τράπεζας εξέφραζαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής και εξέφραζαν τη βεβαιότητα τους ότι, με το νέο εταιρικό σχήμα, η Pharmapath θα συνεχίσει την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία, ενισχύοντας τόσο τον εγχώριο κλάδο όσο και την παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς.