bενέτης:-Αυξημένα-έσοδα,-πιεσμένα-περιθώρια-και-νέες-προκλήσεις

Ο όμιλος Βενέτη, ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στη «βιομηχανία» αρτοποιίας, σνακ και καφέ, είδε πέρυσι τις πωλήσεις του να αυξάνονται 16%, όμως τα λειτουργικά περιθώρια συρρικνώθηκαν αισθητά και η ρευστότητα υποχώρησε σε χαμηλό πενταετίας, καθώς ο όμιλος εντατικοποίησε την επεκτατική του στρατηγική και διαχειρίστηκε αυξημένο κόστος διάθεσης και λειτουργίας.

Τα έσοδα ανήλθαν στα 74 εκατ. ευρώ, από 63,9 εκατ. ευρώ το 2023. Το μικτό περιθώριο αυξήθηκε οριακά στο 51,6%. Ωστόσο, τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν 32%, σε 28,6 εκατ. ευρώ, ρυθμός διπλάσιος της αύξησης εσόδων.

Το γεγονός, σε συνδυασμό με αυξημένες διοικητικές δαπάνες, οδήγησε σε μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Το EBIT διαμορφώθηκε στα 6,83 εκατ. ευρώ από 7,66 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 21%, στα 3,79 εκατ. ευρώ. Με τα ταμειακά διαθέσιμα να έχουν υποχωρήσει από 9,15 εκατ. ευρώ σε μόλις 3,89 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο των συμμετοχών, ο όμιλος πραγματοποίησε σειρά εξαγορών και πλήρη ενσωμάτωση νέων εταιρειών, ενισχύοντας την παρουσία του στον τομέα παγωτού και εστίασης. Οι εταιρείες Κρεμέρια Δωδώνη, Παγωτά Δωδώνη, Θεϊκό Παγωτό και Ολυμπία Αρχαίων Ελαίων ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά. Η στρατηγική αυτή διευρύνει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και ανοίγει δρόμο για νέες αγορές.

Παράλληλα, ο όμιλος παρουσιάζει σημαντικό όγκο ενδοομιλικών συναλλαγών, ειδικά με θυγατρικές που λειτουργούν ως σημεία κατανάλωσης και τροφοδοσίας δικτύου. Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη αυξήθηκαν στα 696 χιλ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις παραμένουν ελεγχόμενες.

Ο όμιλος στοχεύει σε «συνετή ανάπτυξη» του δικτύου, σε οικονομίες κλίμακας και σε μείωση κόστους παραγωγής.