crediabank:-Η-ωρίμανση-μιας-νέας-τραπεζικής-δύναμης

Όταν εξετάζει κανείς τα οικονομικά στοιχεία της CrediaBank για το 9μηνο του 2025, διαπιστώνει ότι ο οργανισμός διαμορφώνει θεμέλια για πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα από αυτή που θα περίμενε κάποιος με βάση το παρελθόν της. Η εικόνα δεν περιορίζεται στους δείκτες κερδοφορίας· επεκτείνεται στην οργάνωση του ισολογισμού, στον τρόπο χρηματοδότησης, στην ποιότητα των δανείων και στο πώς διαμορφώνεται η εμπορική λειτουργία.

Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η πρόσφατη τοποθέτηση της διευθύνουσας συμβούλου κ. Ελένης Βρεττού, η οποία έθεσε ως κεντρικό άξονα την “περίοδο επιθετικής ανάπτυξης” στην οποία εισέρχεται η CrediaBank, δίνοντας έμφαση στη σταθερή και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία ως νέο σημείο αναφοράς για τον οργανισμό.

Οι αριθμοί δείχνουν μια τράπεζα που αποκτά σταθερό ρυθμό:

Καθαρά έσοδα από τόκους € 120,5 εκατ. , άνοδος +86% .

Έσοδα από προμήθειες € 38,4 εκατ. , όπου η τελική συμβολή μετά τα έξοδα προμηθειών φθάνει τα € 26,3 εκατ. , υπερδιπλασιασμός σε σχέση με το 2024.

Λειτουργικό αποτέλεσμα πριν από προβλέψεις € 58,9 εκατ. , υψηλότερο κατά 116% .

Κέρδη προ φόρων (επαναλαμβανόμενα) €40,8 εκατ., όταν πέρυσι ήταν μόλις €2,2 εκατ.

Αυτές οι μεταβολές δείχνουν ότι η τράπεζα πέρασε σε περίοδο όπου το αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται από έκτακτα γεγονότα αλλά από συνεχή παραγωγή εισοδήματος. Η σημαντική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως τα έσοδα δημιουργούνται πλέον από δραστηριότητες που έχουν σταθερή επαναληψιμότητα — στοιχείο που η κ. Βρεττού ανέδειξε, σημειώνοντας ότι “το μοντέλο της τράπεζας στηρίζεται στην επανάληψη και αυτός είναι ο τρόπος για να χτιστεί ανθεκτικότητα”.

Η πρώτη συνιστώσα της βελτίωσης είναι η άνοδος του εισοδήματος από τόκους. Ο λόγος είναι διπλός:

(α) Αυξήθηκε ο όγκος των δανείων. Τα συνολικά δάνεια έφτασαν τα €4,133 δισ., αυξημένα κατά +33% σε σχέση με το ίδιο σημείο του 2024. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα διευρύνει τη δραστηριότητά της σε πραγματικό επίπεδο, όχι σε λογιστικό.

(β) Τα δάνεια που αποφέρουν εισόδημα είναι πλέον σχεδόν όλα ενήμερα. Από το σύνολο των τόκων της τράπεζας, πάνω από 99% προέρχεται από δάνεια που εξυπηρετούνται χωρίς καθυστέρηση. Το ποσοστό αυτό πέρυσι ήταν 78%.

Για έναν επενδυτή, αυτό έχει μεγάλη σημασία: τα έσοδα που εμφανίζονται στον ισολογισμό δεν βασίζονται σε δάνεια προβληματικής συμπεριφοράς, αλλά σε χαρτοφυλάκιο που αποφέρει εισπράξεις με κανονικό τρόπο.

Ταυτόχρονα, τα έσοδα από προμήθειες έχουν επιταχυνθεί. Με την αύξηση των συναλλαγών, την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δανείων, των υπηρεσιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και των επενδυτικών προϊόντων, το τελικό αποτέλεσμα από προμήθειες είναι +120% σε ένα μόνο έτος.

Επιπλέον, η ίδια η λειτουργική διάρθρωση βελτιώνεται. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, αφού αφαιρεθούν τα έκτακτα κόστη αναδιάρθρωσης, διαμορφώνονται στα €105,5 εκατ., με ορατή μείωση μέσα στο τρίτο τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο η τράπεζα είχε έξοδα €37,2 εκατ., ενώ στο τρίτο μειώθηκαν στα €33,3 εκατ. Η αποκλιμάκωση αυτή προέρχεται από τη μείωση προσωπικού, την ενοποίηση συστημάτων και τη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων από 86 σε 65 καταστήματα.

Σε αυτό το σημείο η στρατηγική διάσταση αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον: η κ. Βρεττού έκανε σαφές ότι η τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης των πηγών επαναλαμβανόμενων εσόδων μέσα από νέες συνεργασίες, οι οποίες —όπως είπε— μπορεί να ανακοινωθούν ακόμη και πριν το τέλος του 2025, ειδικά σε τομείς όπως οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, η διαχείριση περιουσίας και οι χρηματιστηριακές δραστηριότητες.

Το ενδιαφέρον σε μια τράπεζα δεν είναι μόνο ποσά, αλλά και πού κατευθύνονται.

Η CrediaBank ενισχύθηκε σε τομείς που έχουν υψηλή ζήτηση και ικανοποιητική απόδοση:

Χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων: € 1,243 δισ. , αύξηση +5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και +4% σε ετήσια βάση.

Δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων: € 1,169 δισ. , με άνοδο +21% σε σχέση με πέρυσι.

Δομημένη χρηματοδότηση: από € 352 εκατ. σε € 892 εκατ. , υψηλότερη κατά +154% .

Ναυτιλιακή χρηματοδότηση: από €108 εκατ. σε €257 εκατ., αύξηση +137%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νέα δάνεια στο 9μηνο φτάνουν τα €2,413 δισ., ενώ ο στόχος του έτους ήταν €2,1 δισ.. Η υπέρβαση αυτή δείχνει ικανότητα εμπορικής ανάπτυξης και πρόσβαση σε πελατολόγιο που ανταποκρίνεται.

Με βάση τα όσα ανέφερε η κ. Βρεττού, η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί και θεμέλιο για το επόμενο βήμα: την αξιοποίησή τους σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα προϊόντων που θα περιλαμβάνει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας, επενδυτικές λύσεις και ασφαλιστικά προϊόντα — με στόχο να μετατραπεί η παραγωγή δανείων σε πολλαπλές πηγές εσόδων.

Οι καταθέσεις ανέρχονται σε €6,662 δισ., με άνοδο κατά 9% από την αρχή του έτους. Το σημαντικό εδώ δεν είναι μόνο η αύξηση του συνόλου, αλλά η μεταβολή της σύνθεσης.

Τα ποσά σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και όψεως, που έχουν μικρότερο κόστος για την τράπεζα, αντιπροσωπεύουν πλέον το 47% των συνολικών καταθέσεων — από 42% το 2024.

Οι προθεσμιακές καταθέσεις έχουν μειώσει το επιτόκιό τους από 2,49% σε 1,67%.

Αυτό βελτιώνει τη διαφορά μεταξύ επιτοκίων δανείων και καταθέσεων και ενισχύει τη λειτουργική κερδοφορία.

Παράλληλα, οι δείκτες ρευστότητας παραμένουν υψηλοί, με περίπου €650 εκατ. σε διαθέσιμα και τίτλους υψηλής ποιότητας.

Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων βρίσκεται στο 10,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,6%.

Η σταθερότητα αυτή αποκτά πρόσθετη σημασία μετά τις δηλώσεις της κ. Βρεττού αναφορικά με την εξαγορά της HSBC Μάλτας, η οποία —όπως ανέφερε— μπορεί να αυξήσει τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού της τράπεζας από €7 δισ. σε περίπου €16 δισ. και να προσθέσει κερδοφορία περίπου €100 εκατ. ετησίως. Η ίδια τόνισε ότι η κίνηση αυτή δίνει στην τράπεζα νέα γεωγραφική διάσταση και πρόσβαση σε αγορά με έντονη λιανική δραστηριότητα.

Η αλλαγή ταυτότητας της τράπεζας και η ενοποίηση των συστημάτων δημιούργησαν καλύτερες συνθήκες εξυπηρέτησης. Η πρόσβαση των πελατών επεκτείνεται, το κόστος μειώνεται και τα νέα προϊόντα ενισχύουν το εύρος της εμπορικής δραστηριότητας.

Η στρατηγική για επένδυση σε χρηματιστηριακές υπηρεσίες, όπως ανέφερε η κ. Βρεττού, εντάσσεται σε αυτόν τον άξονα: να αποκτήσει η CrediaBank παρουσία σε προϊόντα αγορών κεφαλαίου, επενδυτικές λύσεις και διαχείριση περιουσίας, αξιοποιώντας ειδικά το χαρτοφυλάκιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου το 85% των χρηματοδοτήσεων είναι κάτω από €1 εκατ., γεγονός που αποτυπώνει μεγάλη διασπορά κινδύνου και σημαντικό περιθώριο διεύρυνσης υπηρεσιών.

Το 9μηνο του 2025 δείχνει τράπεζα που αποκτά λειτουργική πειθαρχία, χρηματοδοτημένη βάση, ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο δανείων, ανάπτυξη σε στοχευμένους επιχειρηματικούς τομείς και επαρκή κεφαλαιακή δύναμη.

Οι παρεμβάσεις της κ. Βρεττού συμπληρώνουν το οικονομικό σκηνικό με δύο κρίσιμες στρατηγικές παραμέτρους:

(α) την προοπτική συνεργασιών που ενισχύουν επαναλαμβανόμενα έσοδα και

(β) την εξαγορά της HSBC Μάλτας, που αυξάνει το μέγεθος, τη γεωγραφία και το βάθος του οργανισμού.

Για έναν επενδυτή που αναζητά προοπτικές, το μείγμα αυτό είναι ισχυρό:

Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Σταθερή ποιότητα χαρτοφυλακίου.

Υγιής σχέση καταθέσεων με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.

Ικανότητα στήριξης μεγαλύτερης κλίμακας εργασιών.

Μετασχηματισμός σε οργανισμό με πολλαπλές πηγές κερδοφορίας.

Η CrediaBank βρίσκεται σε φάση όπου η οργανωτική της δομή αρχίζει να συναντά την επιχειρηματική της φιλοδοξία. Το 9μηνο αυτό προσφέρει το υπόβαθρο για μια πορεία που μπορεί να έχει διατηρήσιμη δυναμική.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτυπωμένο ανοδικό κανάλι “Q” που έχει διαμορφωθεί στο χρονικό Fibonacci chart των 233 λεπτών με τη μετοχή της CrediaBank να δείχνει έτοιμη να έρθει σε αντιπαράθεση με το άνω μέρος του στα €1,60 με €1,586. Πιθανή ανοδική διάτρηση θα οδηγήσει τη μετοχή σε νέα ιστορικά υψηλά πάνω από τα €1,70 και προς τα €1,84. Ο στόχος φυσικά παραμένει το επίπεδο διέλευσης των €2,00.

Κλείνοντας, θα παραθέσω τα 31 bullet points που συμπυκνώνουν τη στρατηγική ουσία, ώστε ένας asset manager να μπορεί να τα αξιολογήσει άμεσα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για χρήση σε investment memo.

Εκρηκτική αύξηση NII +86% YoY στα €120,5 εκατ. Διπλασιασμός net fees +120% στα €26,3 εκατ. Recurring PPI +116% YoY στα €58,9 εκατ.- νέο ιστορικό επίπεδο. Recurring EBT 18x YoY στα €40,8 εκατ.- σπάνιος πολλαπλασιαστής ανάκαμψης. Σχεδόν πλήρης “αποτοξίνωση” του ισολογισμού: NPE interest μόλις €0,5 εκατ. Πάνω από 99% των τόκων πλέον προέρχεται από performing loans. Performing loans +33% YoY– ταχύτερη επέκταση στην αγορά. Νέα δάνεια 9Μ: €2,4 δισ., πάνω από τον ετήσιο στόχο (€2,1 δισ.). Net credit expansion €848 εκατ. – ισχυρό μερίδιο στο νέο business. Structured Finance +154% YoY– εντυπωσιακή διεύρυνση. Shipping +137% YoY, αλματώδης άνοδος σε niche profit pool. Καθαρή αύξηση retail loans +16% YoY, ενεργοποίηση χαρτοφυλακίου με υψηλό yield. Καταθέσεις €6,662 δισ. (+9% YtD), υπεραπόδοση σε σχέση με αγορά. Βελτίωση καταθετικού μίγματος: core deposits στο 47% από 42%. Cost of deposits σε απότομη αποκλιμάκωση (1,67% από 2,49%). NIM σταθερά ισχυρό στο 2,1%, παρά τη μείωση επιτοκίων. Cost-to-income στο 62,4% , βελτίωση 4,1 pps YoY. Recurring OpEx -10% QoQ – αρχίζουν να φαίνονται οι συνέργειες. CET1 στο 10,6% παρά την εκρηκτική πιστωτική επέκταση. TCR 17,6% – εξαιρετικά υψηλό buffer. LCR 184% & NSFR 130% – διπλάσια ρευστότητα από τα όρια. Εξαΰλωση NPE ratio στο 2,9% (από 54% ένα χρόνο πριν λόγω clean-up). Σταθερή κάλυψη NPE στο 48% – σε ιστορικά “άνετο” σημείο. Συνεχόμενη παραγωγή οργανικής κερδοφορίας – Core PPI +133% YoY. Συστημική ολοκλήρωση merger/IT integration – τεχνολογικό άλμα ενός έτους. Rebranding & νέο μοντέλο εξυπηρέτησης – ενίσχυση “commercial intensity”. Μεγαλύτερο ATM network στην Ελλάδα μέσω Euronet. Απόδοση ESG υψηλού επιπέδου (84% transparency score). Πλήρως ενισχυμένη governance υποδομή – επιτροπές, ESG office, ISO standards. Διατηρήσιμη βάση ανάπτυξης με διεύρυνση προϊόντων (POS working capital, green loans, insurance, payroll). Η είσοδος στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, τη διαχείριση περιουσίας και τις χρηματιστηριακές δραστηριότητες

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

December 11, 2025