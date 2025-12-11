eurogroup:-Η-μάχη-θα-κριθεί-στο-νήμα

Τη θέση του προέδρου του Eurogroup διεκδικούν στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, αμφότεροι από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Νωρίς το απόγευμα η ψηφοφορία.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες Μόλις έντεκα ψήφους θα χρειαστεί σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης έναντι του Βέλγου συνυποψηφίου του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ στη σχετική ψηφοφορία για τη θέση του νέου προέδρου του Eurogroup.

Η εκλογή του επικεφαλής της ομάδας των 20 υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης -μετά την πρόσφατη παραίτηση του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου- απαιτεί απλή πλειοψηφία. Οι 20 υπουργοί, άλλωστε, αναμένουν να ακούσουν «το πολιτικό όραμα» του νέου προέδρου, καθώς αυτό θα καθορίσει την ατζέντα και την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού οργάνου τα επόμενα χρόνια.

Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 5 μ.μ. ώρα Ελλάδας, αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση της κανονικής ατζέντας του Eurogroup. Η διαδικασία εκλογής αναμένεται να είναι μικρής διάρκειας, καθώς αφορά δύο μόλις διεκδικητές, οι οποίοι αρχικά θα κληθούν να επιβεβαιώσουν την υποψηφιότητά τους, και αφού παρουσιάσουν το όραμά τους, θα ακολουθήσει μυστική ψηφοφορία. Με την ολοκλήρωσή της θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα και ένας εκ των δύο θα παραιτηθεί, ώστε ο άλλος να επιβεβαιωθεί ομόφωνα και από τους 20 ομολόγους του.

Και οι δύο υποψήφιοι, πάντως, προέρχονται από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που πλειοψηφεί στο Eurogroup και αυτό αποτέλεσε, μάλιστα, έναν από τους λόγους που ο σοσιαλιστής Ισπανός ομόλογός τους Κάρλος Κουέρπο δεν θέλησε αυτή τη φορά να εκφράσει πρόθεση υποψηφιότητας.

Τα ατού των δύο υποψηφίων

Σύμφωνα με διάφορες ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, η «μάχη» των δύο θα κριθεί στο νήμα. Ωστόσο, στα υπέρ του Έλληνα υπουργού Οικονομικών αποτελεί η αναγνώριση ότι «η Ελλάδα έχει πετύχει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζει πώς λειτουργεί ο κόσμος», όπως ανέφερε Ευρωπαίος διπλωμάτης. Έτερη διπλωματική πηγή παρατήρησε, εξάλλου, ότι η θέση -μετά τον Ολλανδό Γερούν Ντάισελμπλουμ- έχει δοθεί σε χώρες που βρέθηκαν στη δίνη της οικονομικής κρίσης της Ευρωζώνης, όπως η Πορτογαλία με τον Μάριο Σεντένο και δύο φορές η Ιρλανδία με τον Πασκάλ Ντόναχιου. Η ελληνική υποψηφιότητα συμβολίζει, άλλωστε, μία ακόμα χώρα που όχι μόνο βγήκε από την κρίση, αλλά συνεχίζει σήμερα να σημειώνει αξιόλογες επιδόσεις στην οικονομία της.

Ο Βαν Πέτεγκεμ έχει στα υπέρ του την 5ετή πείρα από τη συμμετοχή του στο Eurogroup, αλλά και την πολιτική του «κουλτούρα», καθώς όπως αναφέρει ο ίδιος στην επιστολή υποψηφιότητάς του συμμετέχει σε «πολυκομματικό κυβερνητικό συνασπισμό», γεγονός στο οποίο οφείλει τη δυνατότητά του «να συμβιβάζει αποκλίνουσες θέσεις και να καταλήγει σε ισορροπημένες συμφωνίες». Την υποψηφιότητά του «επισκιάζει» η άρνηση της βελγικής κυβέρνησης να χρησιμοποιηθούν «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Επίσης, ως υπουργός Προϋπολογισμού μετέχει μόνο στο Eurogroup, και όχι στο συμβούλιο υπουργών Οικονομικών (Ecofin), όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

