eurogroup:-Τον-Κυριάκο-Πιερρακάκη-στηρίζει-ο-Γερμανός-ΥΠΟΙΚ

Τη στήριξή του προς την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για πρόεδρος του Eurogroup εξέφρασε ο Γερμανός υπουργός οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπειλ.

«Έχω καταστήσει σαφές σε προσωπικές συζητήσεις τόσο με τον Βέλγο όσο και με τον Έλληνα ομόλογο μου ότι ως Γερμανός ΥΠΟΙΚ σε συμφωνία με τον καγκελάριο θα ψηφίσω υπέρ του Έλληνα υπουργού και ελπίζουμε ότι θα εκλεγεί νέος πρόεδρος του Eurogroup», ανέφερε προσερχόμενος για την ψηφοφορία.

Η σημασία της «καρέκλας» του Eurogroup – Γιατί διεκδικεί τη θέση η Ελλάδα

Στην ψηφοφορία που λαμβάνει χώρα σε λίγη ώρα, ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ θα ανταγωνιστεί τον Βέλγο, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ.

«Έχουμε δύο πολύ αξιόλογους υποψηφίους. Και οι δύο θα είναι σε θέση να ηγηθούν του Eurogroup», δήλωσε από τη μεριά του ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Κάρλος Κουέρπο.

Η απόφαση για την προεδρία είναι σημαντική γιατί θα έχει αντίκτυπο στη σταθερότητα του ευρώ, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς και στην ευημερία των πολιτών μας, δήλωσε ο Βέλγος ΥΠΟΙΚ και μοναδικός άλλος υποψήφιος για την προεδρία Vincent Van Peteghem. «Πρέπει να ψηφίσουμε αυτόν που θα ηγηθεί του Eurogroup με έναν τρόπο που θα εμβαθύνει τον συντονισμό», είπε.