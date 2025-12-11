finthesis:-Αλλάζοντας-το-τοπίο-στη-στεγαστική-πίστη-μέσω-της-διαμεσολάβησης-στεγαστικών-δανείων

Άμεση σύγκριση προγραμμάτων, εξοικονόμηση χρόνου και πλήρως ψηφιακή διαδικασία χωρίς φυσική παρουσία.

Έναν χρόνο λειτουργίας συμπληρώνει η FinTHESIS, που καθιέρωσε μια νέα πραγματικότητα για την αγορά στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα με το e-stegastiko, μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα που συνδυάζει αυτοματοποίηση, δεδομένα και ανθρώπινη συμβουλευτική.

Με μια ομάδα πιστοποιημένων συμβούλων, το e-stegastiko παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση σε κάθε ενδιαφερόμενο δανειολήπτη, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια σε όλα τα στάδια της αίτησης. Μάλιστα, όταν ο πελάτης το επιθυμεί, οι σύμβουλοι της εταιρείας τον συνδέουν με συνεργάτες real estate για την εύρεση ακινήτου, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Η πλατφόρμα e-stegastiko επιτρέπει στον χρήστη:

να συγκρίνει άμεσα προγράμματα στεγαστικών δανείων από διαφορετικές τράπεζες,

να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του χωρίς φυσική παρουσία,

να λαμβάνει προσαρμοσμένες προτάσεις με βάση το οικονομικό του προφίλ,

να ενημερώνεται αυτόματα για όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται με ασφάλεια μέσω OTP, προστατεύοντας απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα.

Η FinTHESIS συνεργάζεται με 150 μεσίτες ακινήτων και έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες με το δίκτυο Golden Home και το Military Club, προσφέροντας ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες που αναζητούν και ακίνητο.

Αποτελέσματα πρώτου έτους

Η FinTHESIS έχει ήδη στηρίξει πάνω από 1.500 ενδιαφερόμενους δανειολήπτες, βοηθώντας τους να ολοκληρώσουν γρήγορα και αποτελεσματικά την αίτηση στεγαστικού δανείου της επιλογής τους, με 90% ποσοστό επιτυχίας στην προέγκριση.

Χωρίς χρονοβόρες μετακινήσεις από τράπεζα σε τράπεζα, οι χρήστες απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν υπηρεσίες και ταχύτερες διαδικασίες.

Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας της, η εταιρεία έχει ήδη καταγράψει:

250+ εκατ. ευρώ σε συνολικά αιτήματα στεγαστικών δανείων

30 εκατ. ευρώ σε εγκεκριμένες χορηγήσεις

400.000+ επισκέπτες στην ιστοσελίδα

1.000.000+ προβολές σελίδων

Μέλλον & Όραμα

Διεύρυνση του οικοσυστήματος υπηρεσιών

Αναβάθμιση της εμπειρίας χρήστη μέσω προηγμένων εργαλείων ανάλυσης και αυτοματοποίησης

Εξέταση προοπτικών επέκτασης σε νέες αγορές

Η FinTHESIS συνεχίζει στη 2η χρονιά λειτουργίας της με ξεκάθαρη στρατηγική και στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων και τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της, με στόχο να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πελατών της στο εξής.