H Fed στοιχίζεται στη νομισματική πολιτική Τραμπ – Τι θα κάνει η EKT

Σε ένα αβέβαιο μέλλον κι ένα περίπλοκο τοπίο, η Fed, όπως αναμενόταν ευρέως, μείωσε χθες για τρίτη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης- στο 3,50%-3,75%.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), που είναι υπεύθυνη για την αμερικανική νομισματική πολιτική, δεν έχει φανεί πάντως, ποτέ τόσο διχασμένη στην πρόσφατη ιστορία ως προς την ερμηνεία των δεδομένων και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί στη συνέχεια, κάτι που είχε να συμβεί από το 2019.

Αλλά και αυτοί οι τρεις διαφωνούντες δεν συμφώνησαν στην κατεύθυνση: Τις αρνητικές ψήφους έδωσαν ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας, Τζέφρι Σμιτ, και ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, που δεν ήθελαν καθόλου μείωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος εξακολουθεί να είναι κοντά στο 3%, παρά τον δηλωμένο στόχο της κεντρικής τράπεζας να τον μειώσει στο 2%.

Η τρίτη αρνητική ψήφος είχε άλλη κατεύθυνση, αφού «υπεύθυνος» ήταν ο Στίβεν Μίραν, ο οποίος διορίστηκε τον Σεπτέμβριο από τον Ντόναλντ Τραμπ και τάχθηκε υπέρ της μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα και με τις παροτρύνσεις του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει κρύψει την επιθυμία του για ριζικές μειώσεις των επιτοκίων. Αυτό σημαίνει άλλωστε χαμηλότερα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια, για την αγορά αυτοκινήτων και ιδιαίτερα στις πιστωτικές κάρτες. Αυτό θα ανακούφιζε τους Αμερικανούς καταναλωτές, οι οποίοι παραπονιούνται όλο και περισσότερο για το αυξανόμενο κόστος ζωής, λόγω και των δασμών στις εισαγωγές που αποφάσισε η κυβέρνηση Τραμπ.

Τα χαμηλότερα επιτόκια μειώνουν επίσης το βάρος στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ, επειδή θα υπήρχαν λιγότερες πληρωμές τόκων για τα νεοεκδοθέντα κρατικά ομόλογα.

Σε κάθε περίπτωση , η απόφαση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τις αγορές, καθώς ενισχύθηκαν οι βασικοί δείκτες στη Γουόλ Στρητ. Η ανακούφιση έγινε επίσης αισθητή στην αγορά ομολόγων, αφού η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου , ενώ είχε προηγουμένως αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο, μειώθηκε στο 4,155%.

Τρεις αντίθετες ανάγκες

Η μείωση των επιτοκίων ανταποκρίνεται σε τρεις αντίθετες ανάγκες:

Πρώτον, εάν η Fed δεν το είχε κάνει, θα έστελνε στις αγορές ένα σήμα πραγματικού κινδύνου για τη μελλοντική απόδοση τόσο του πληθωρισμού όσο και της αγοράς εργασίας.

Δεύτερον, η μείωση είχε σκοπό να στείλει ένα σήμα αισιοδοξίας, καθώς- στην πραγματικότητα- ο απερχόμενος πρόεδρος της Fed,Τζερόμ Πάουελ απέκλεισε οποιαδήποτε προοπτική αντιστροφής της νομισματικής πολιτικής το 2026.

Το τρίτο στοιχείο είναι η επιθυμία να δοθεί ένα μήνυμα προσοχής για τους επόμενους μήνες, δεδομένου ότι τον Μάιο θα γίνει η παράδοση της εξουσίας από τον Πάουελ τον νέο επικεφαλής της Fed, ο οποίος αναμφίβολα θα είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντά στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Επικρατέστερος θεωρείται ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, που είχε υποστηρίξει νωρίτερα πώς υπάρχει ακόμη αρκετό περιθώριο για σημαντική μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ. Αυτή η δήλωση σίγουρα ικανοποίησε τον Λευκό Οίκο, αλλά έθεσε ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με την πιθανότητα διατήρησης της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας από την πολιτική εξουσία.

«Πράγματι, η αφοσίωση του Χάσετ στον πρόεδρο Τραμπ έχει οδηγήσει ορισμένους επενδυτές να ανησυχούν ότι ενδέχεται να μην έχει ανεξαρτησία στις αποφάσεις του ως πρόεδρος της Fed», λένε αμερικανοί αναλυτές.

Οι θεσμικοί επενδυτές στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ, αξίας 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ανησυχούν για την πιθανότητα ο Χάσετ, ως νέος πρόεδρος της Fed, να εφαρμόσει επιθετικές μειώσεις επιτοκίων και έτσι να προκαλέσει μια νέα έξαρση του πληθωρισμού. Κάποιοι προφανώς επικοινώνησαν με τον υπουργό Οικονομικών του Τραμπ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τον διορισμό του Χάσετ. Τουλάχιστον, όπως έγραψαν οι Financial Times, την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι θα έχει συνομιλίες με όλους τους υποψηφίους τις επόμενες ημέρες. Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει την εκλογή του τον Ιανουάριο.

Τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα

Οι αξιωματούχοι της Fed, στο έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες, αύξησαν επίσης την πρόβλεψή τους για την ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2026 στο 2,3% από 1,8% προηγουμένως

Ορισμένα προβλήματα θα μπορούσαν να προκύψουν από την ανεργία, η οποία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις και προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 4,4% το 2026 και στο 4,2% το 2027 και στο 2028. Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 2,4% το 2026, στο 2,1% το 2027 και στο 2% το 2028.

Ωστόσο, αυτές οι προβλέψεις επιβαρύνονται από τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τον πιθανό αντίκτυπο της σταδιακής εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης στον μεταποιητικό τομέα. Αυτό έχει δύο συγκεκριμένες επιπτώσεις: Αυξημένη παραγωγικότητα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ώθηση για οικονομική ανάπτυξη και δεύτερον, χαμηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις θα μπορούσε να έχει θετικές, αν και ακόμη δύσκολο να αξιολογηθούν, επιπτώσεις στον πληθωρισμό.

Μια μικρή έκπληξη προήλθε από την έμφαση που έδωσε η Fed στην απόφασή της να ξεκινήσει «αγορές βραχυπρόθεσμων τίτλων του Δημοσίου, όταν είναι απαραίτητο, για τη διατήρηση επαρκών αποθεματικών ανά πάσα στιγμή», μετά τις πρόσφατες μειώσεις. Αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει πιθανές εντάσεις στο τραπεζικό μέτωπο.

Τι θα κάνει ΕΚΤ σε αυτό το σημείο ; Στη Φρανκφούρτη, πρέπει να αντιμετωπίσουν δύο αντίθετα μέτωπα. Από τη μία πλευρά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ακολουθούν τη δική τους πορεία, οδηγώντας το δολάριο σε πτώση, ενισχύοντας τις επιπτώσεις της αμερικανικής επιθετικής δασμολογικής πολιτικής. Από την άλλη, την Κίνα, η οποία έχει ήδη εκτρέψει τουλάχιστον ένα μέρος της παραγωγικής της ικανότητας στην ΕΕ, η οποία έχει πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ, στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή οικονομία προχωρά πολύ πιο αργά από την αμερικανική, εν μέρει επειδή οι πιο καινοτόμες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης παρεμποδίζονται από ένα συνετό μεν, αλλά και εν μέρει τιμωρητικό ρυθμιστικό πλαίσιο στην ΕΕ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την ΕΚΤ να διατηρεί σταθερά τα επιτόκια για μεγάλο χρονικό διάστημα, παραιτούμενη από πιθανά κίνητρα ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον ελεγχόμενου πληθωρισμού, εν μέρει λόγω και της de facto ανατίμησης του ενιαίου νομίσματος.