joint-venture-από-brookfield-και-domes-για-επέκταση-ξενοδοχείου-στα-Χανιά

Η Domes και η Brookfield μέσω ενός εκ των ιδιωτικών επενδυτικών της κεφαλαίων στον τομέα του real estate, ανακοίνωσαν τη σύσταση joint venture, στο πλαίσιο του οποίου η Brookfield θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στο ξενοδοχείο Domes Zeen Chania. Μέσω του joint venture αυτού, η Brookfield και η Domes θα προχωρήσουν στην επέκταση του resort, με μια επένδυση που θα υπερβεί τα 40 εκατ. ευρώ.

Το Domes Zeen Chania αποτελεί ένα παραθαλάσσιο resort 105 κλειδιών, με προνομιακή τοποθεσία στα Χανιά, έναν από τους κορυφαίους προορισμούς στην Κρήτη. Είναι μέρος του Luxury Collection brand της Marriott και έχει αποσπάσει πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και το βραβείο World’s Leading Leisure Resort 2025 στα World Travel Awards.

Η Brookfield διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς της φιλοξενίας και των μακροχρόνιων διαμονών, έχοντας επενδύσει και αναπτύξει κορυφαίες πλατφόρμες φιλοξενίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως οι Center Parcs, edyn, Selenta Group, Experimental Group και Generator Hostels, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

O Δρ. Γεώργιος Π. Σπανός, CEO των Domes Resorts ανέφερε: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που προχωρούμε στη σύσταση joint venture με έναν εκ των κορυφαίων παγκόσμιων επενδυτών στον χώρο του real estate. Με την Domes να αποτελεί πλέον σταθεροποιημένη λειτουργική πλατφόρμα, η οποία υποστηρίζεται από ένα ισχυρό brand, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Brookfield, μπαίνοντας στην επόμενη φάση ανάπτυξής μας”.

Ο Brad Hyler, Managing Partner & Co-President του Brookfield Real Estate Group, δήλωσε: “Είμαστε ενθουσιασμένοι που επενδύουμε στο Domes Zeen Chania και που συνεργαζόμαστε με την Domes για την επέκταση και τον περαιτέρω εμπλουτισμό των υπηρεσιών και παροχών του resort. Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο μας στην ελληνική αγορά φιλοξενίας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ομάδα της Domes, διερευνώντας παράλληλα επιπλέον επενδυτικές ευκαιρίες στο μέλλον”.

Η Brookfield συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων διεθνώς. Με περισσότερα από 50 δισ. δολάρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια στην Ευρώπη, σε τομείς όπως η φιλοξενία, η εναλλακτική διαβίωση, ο τομέας του real estate, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι επαγγελματικοί χώροι, η Ευρώπη αποτελεί βασική αγορά για τη στρατηγική και τη δραστηριότητά της.