jp-morgan:-Ανοίγει-νέο-υποκατάστημα-στην-Ινδία-μετά-από-σχεδόν-μια-δεκαετία

Νέο υποκατάστημα πρόκειται να ανοίξει η JP Morgan στην Ινδία μετά από σχεδόν μια δεκαετία, υπογραμμίζοντας την ολοένα αυξανόμενη παρουσία του αμερικανικού τραπεζικού κολοσσού σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου.

Σύμφωνα με το -, η JP Morgan έλαβε την κατ’ αρχήν έγκριση από την κεντρική τράπεζα της Ινδίας για το άνοιγμα του τέταρτου υποκαταστήματος στην Πούνε, μια πόλη κοντά στη Βομβάη, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της τράπεζας. Το υποκατάστημα θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών συναλλαγών, διαχείρισης ρευστότητας και πληρωμών σε ξένο νόμισμα.

Η JPMorgan έλαβε τελευταία φορά έγκριση για το άνοιγμα υποκαταστημάτων στην Ινδία το 2016, όταν της δόθηκε το πράσινο φως για την ίδρυση τριών υποκαταστημάτων. Ωστόσο, η παρουσία της στην Ινδία παραμένει μικρότερη από αυτή πολλών άλλων ξένων τραπεζών.

Για παράδειγμα, η Standard Chartered διαθέτει 100 καταστήματα σε 42 πόλεις της Ινδίας, ενώ νωρίτερα φέτος, η HSBC έλαβε έγκριση για την προσθήκη 20 επιπλέον καταστημάτων σε διάφορες πόλεις.

Ολοένα και περισσότερες ξένες τράπεζες επεκτείνονται στην Ινδία, «δελεασμένες» από την ταχεία οικονομική της ανάπτυξη, την ισχυρή ζήτηση δανείων και την εντατικοποίηση των εταιρικών δραστηριοτήτων. Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν σκληρό ανταγωνισμό στον τομέασ του δανεισμού προς τις επιχειρήσεις, καθώς και στη συμβουλευτική για τη σύναψη συμφωνιών.

Η εγχώρια ανάπτυξη της Ινδίας και η αυξανόμενη ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία έχουν δημιουργήσει «τεράστιες ευκαιρίες» τόσο για τους Ινδούς όσο και για τους ξένους πελάτες, δήλωσε ο Sjoerd Leenart, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.