politico:-Από-το-grexit-στο-eurogroup,-το-στόρι-ανάκαμψης-της-Ελλάδας

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα που πριν από μόλις μία δεκαετία βρέθηκε στο επίκεντρο της πιο σφοδρής κρίσης χρέους στην Ευρώπη. Το Politico, σε εκτενές του δημοσίευμα, υπογραμμίζει τη θεαματική μεταστροφή της ελληνικής οικονομικής εικόνας, αλλά και την πολιτική πορεία του νέου προέδρου, ο οποίος από τεχνοκράτης και «άνθρωπος της ψηφιακής μετάβασης» βρίσκεται πλέον στο τιμόνι του ισχυρού άτυπου οργάνου που κάποτε αποφάσιζε για τη σωτηρία της Ελλάδας από τη χρεοκοπία. Το άρθρο σκιαγραφεί το προφίλ του Πιερρακάκη, τις πολιτικές ισορροπίες που οδήγησαν στην εκλογή του, αλλά και τις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί σε έναν ρόλο-κλειδί για την ευρωζώνη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα που παραλίγο να εκδιωχθεί από την ευρωζώνη είναι πλέον στο «τιμόνι» του ισχυρού ευρωπαϊκού οργάνου που την έσωσε από τη χρεοκοπία.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, την Πέμπτη επικράτησε του Βέλγου αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, σε μια αναμέτρηση δύο υποψηφίων για την προεδρία του Eurogroup. Αν και πρόκειται για ένα άτυπο φόρουμ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, ο ρόλος του έχει αποδειχθεί καθοριστικός στην αντιμετώπιση κρίσεων — ιδίως της κρίσης χρέους, που οδήγησε σε τρία πακέτα διάσωσης της ελληνικής κυβέρνησης.

Αυτό συνέβη πριν από δέκα χρόνια, όταν ο προκάτοχος του Πιερρακάκη περιέγραφε το Eurogroup ως ένα μέρος «κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς». Σήμερα, η Αθήνα παρουσιάζεται ως υπόδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, έχοντας μειώσει θεαματικά το χρέος της στο περίπου 147% του ΑΕΠ — αν και παραμένει το υψηλότερο στην ευρωζώνη.

«Η γενιά μου διαμορφώθηκε από μια υπαρξιακή κρίση που αποκάλυψε τη δύναμη της ανθεκτικότητας, το κόστος της εφησυχασμού, την ανάγκη για μεταρρύθμιση και τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», έγραψε ο Πιερρακάκης στην επιστολή υποψηφιότητάς του. «Η ιστορία μας δεν είναι μόνο εθνική· είναι βαθιά ευρωπαϊκή».

Λίγοι διπλωμάτες ανέμεναν αρχικά ότι ο 42χρονος επιστήμονας πληροφορικής και πολιτικός οικονομολόγος θα κέρδιζε την κούρσα για την προεδρία του Eurogroup, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του προκατόχου του, Πασκάλ Ντόνοχιου, τον προηγούμενο μήνα. Ο Βέλγος Van Peteghem διέθετε περισσότερη εμπειρία και χαίρει μεγάλης εκτίμησης εντός της ευρωζώνης, γεγονός που τον καθιστούσε αρχικά φαβορί.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απροθυμία του Βελγίου να στηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη χρηματοδότηση δανείου 165 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, συνέβαλε τελικά στην ήττα του Βαν Πέτεγκεμ.

Όχι ο «τυπικός» υποψήφιος

Το Politico σημειώνει ότι ο Πιερρακάκης δεν είναι το τυπικό μέλος της κεντροδεξιάς Νέας Δημοκρατίας, η οποία ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το πολιτικό του υπόβαθρο είναι σοσιαλδημοκρατικό, καθώς είχε υπηρετήσει ως σύμβουλος του κεντροαριστερού ΠΑΣΟΚ από το 2009, όταν η Ελλάδα μπήκε στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα, υπήρξε ένας από τους τεχνοκράτες που διαπραγματεύονταν με τους πιστωτές της χώρας.

Απόφοιτος του Harvard και του MIT, προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία για να στηρίξει την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ηγεσία του κόμματος το 2015, επειδή θεωρούσε ότι μοιράζονταν κοινή πολιτική οπτική.

Το μεγάλο του πολιτικό άλμα ήρθε όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2019, έπειτα από τέσσερα χρόνια κατά τα οποία ο Πιερρακάκης διετέλεσε διευθυντής του ερευνητικού οργανισμού diaNEOsis. Ορίστηκε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιβλέποντας την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της δυσλειτουργικής ελληνικής γραφειοκρατίας και την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων για τα πάντα — από τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου μέχρι τις ιατρικές συνταγές.

Οι προσπάθειές του τον κατέστησαν έναν από τους πιο δημοφιλείς υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης, σε σημείο που ο ελληνικός Τύπος τον παρουσιάζει συχνά ως πιθανό διάδοχο του Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ.

Μετά την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας το 2023, ο Πιερρακάκης ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας, όπου υποστήριξε νομοθεσία που άνοιξε τον δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Ένας ανασχηματισμός τον Μάρτιο τον μετέφερε στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου έχει επιταχύνει τα σχέδια αποπληρωμής του ελληνικού χρέους προς τους πιστωτές και δεσμεύτηκε να μειώσει το χρέος της χώρας κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2030.