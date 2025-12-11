warner-bros:-Γιατί-η-διαμάχη-netflix-και-paramount-θα-κριθεί-από-την-αξία-του-cnn

«Στον αέρα» βρίσκεται το deal που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για την εξαγορά από το Netflix της Warner Bros. Discovery, μετά την πρόταση επιθετικής εξαγοράς που κατέθεσε η Paramount Skydance.

Ο τρόπος με τον οποίο θα διευθετηθεί αυτή η διαμάχη- στην καρδιά της οποίας βρίσκεται το ποιος θα ελέγξει το HBO και το κινηματογραφικό στούντιο της Warner- θα κρίνει παράλληλα την τύχη που θα έχουν τα δίκτυα CNN, TNT, Food Network και άλλα που θέλει να ξεφορτωθεί η Warner Bros.

Σημαντική παράμετρος όμως στον «πόλεμο» που έχει ξεσπάσει είναι το κόστος αυτών των δικτύων. Οι ενδιαφερόμενες πλευρές δεν συμφωνούν όσον αφορά αυτό το ζήτημα.

Από τη μία, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλσιον, ο οποίος θέλει να αγοράσει ολόκληρη την Warner Bros, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων της, υποστηρίζει ότι δεν αξίζουν πολλά. Από την άλλη το Netflix, το οποίο δεν θέλει να αγοράσει αυτά τα δίκτυα, υποστηρίζει εμμέσως ότι αξίζουν πολύ περισσότερο.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει κλείσει το Netflix, οι μέτοχοι της Warner Bros θα πραγματοποιήσουν δύο συναλλαγές: Πρώτον, η WBD θα δημιουργήσει ένα νέο σχήμα με τα τηλεοπτικά της κανάλια και οι επενδυτές της WBD θα λάβουν μετοχές αυτής της νέας εταιρείας. Στη συνέχεια, το Netflix θα αγοράσει το υπόλοιπο της WBD, την πλατφόρμα HBO και το κινηματογραφικό στούντιο δηλαδή.

Αυτό σημαίνει ότι το Netflix και τα στελέχη της WBD που αποδέχθηκαν την προσφορά του θέλουν να πιστεύουν οι επενδυτές ότι τα κανάλια είναι έχουν μεγάλη αξία. Ο Έλισον από την άλλη θέλει να πιστεύουν το αντίθετο.

«Όσο μικρότερη είναι η αξία των περιουσιακών στοιχείων της καλωδιακής τηλεόρασης, τόσο μεγαλύτερο είναι το πλεονέκτημα της προσφοράς της Paramount. Εάν οι μέτοχοι πιστεύουν ότι οι δραστηριότητες των δικτύων έχουν υψηλότερη αξία, τότε η προσφορά του Netflix, η οποία υποθέτει ότι θα αποσχιστούν, σημαίνει ότι οι επενδυτές θα λάβουν ένα συνολικά μεγαλύτερο χρηματικό ποσό», εξηγεί το -.

Και εδώ έχουμε το πραγματικό χάσμα μεταξύ των δύο προσφορών: Ο Έλισον υποστηρίζει ότι αυτό το ξεχωριστό σχήμα αξίζει περίπου 1 δολάριο ανά μετοχή της WBD – ή περίπου 2,5 δισ. δολάρια, με βάση την τρέχουσα αποτίμηση της WBD. Ανεξάρτητοι αναλυτές, σύμφωνα με το Business Insider, πιστεύουν όμως η τιμή είναι πιο κοντά στα 4 δολάρια ανά μετοχή – ή περίπου 10 δισ. δολάρια.

Πόσο αξίζουν τα δίκτυα της WBD

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η αξία των μετοχών, όχι η αξία της επιχείρησης. Με βάση όλα αυτά, και αν πιστέψουμε τον Έλισον και την εταιρεία του, οι επενδυτές δεν κερδίζουν πολλά. Επειδή το CNN, το Turner και όλα τα δίκτυα που ανήκαν προηγουμένως στην Discovery δεν έχουν μεγάλη αξία.

Συγκριτικά, το 2023, η - Intelligence εκτίμησε ότι το CNN μόνο του άξιζε 5 δισ. δολάρια, με άλλους υπολογισμούς να ρίχνουν χαμηλότερα την αξία του.

Σήμερα ο Έλισον υποστηρίζει ότι το CNN, μαζί με «τις κορυφαίες μάρκες ψυχαγωγίας, αθλητισμού και ειδησεογραφικής τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο», όπως περιγράφει το χαρτοφυλάκιο της WBD, αξίζουν συνολικά 2,5 δισ. δολάρια.

Είναι τα πράγματα όντως τόσο άσχημα; Ίσως, απαντάει το Business Insider σημειώνοντας ότι η πραγματική απάντηση βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα 2,5 και 10 δισ. δολάρια.

«Ίσως, χρησιμοποιώντας τους μαθηματικούς υπολογισμούς του Έλισον, το CNN συν μαζί με τα υπόλοιπα δίκτυα – τα οποία εξακολουθούν να αποφέρουν κέρδη- αξίζουν τόσο. Ή μπορεί όλα αυτά να αξίζουν 10 δισ. δολάρια — που σημαίνει ότι εξακολουθούν να αποτελούν λιγότερο από το 1% της Google», αναφέρει σχολιάζοντας πως αυτό μοιάζει να λειτουργεί ως μεταφορά για το πού βρίσκεται ολόκληρη η βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης το 2025.