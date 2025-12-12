Ανάληψη μετρητών έως €500 από τα 2.000 σημεία του δικτύου Trilia μέσω IRIS

Το ίδρυμα Πληρωμών Trilia, με ένα πανελλαδικό δίκτυο αντιπροσώπων που υπερβαίνει τα 2.000 φυσικά σημεία εξυπηρετώντας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ανακοινώνει τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία «instant cash».

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, χάρη σε αυτή την υπηρεσία, οι καταναλωτές μπορούν να προσέρχονται στα σημεία του δικτύου, και να κάνουν ανάληψη μετρητών εύκολα και γρήγορα, έως και 500€, με την χρήση του mobile banking τους και της εφαρμογής IRIS.

Ήδη σήμερα, η υπηρεσία «instant cash», είναι διαθέσιμη σε αρκετά σημεία του δικτύου τηςTrilia, ενώ εντός των πρώτων μηνών του 2026 θα επεκταθεί σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης του δικτύου της, μαζί με την νέα υπηρεσία “easy dep”, μέσω της οποίας, τα φυσικά πρόσωπα, μπορούν να πραγματοποιούν κατάθεση μετρητών, σε λογαριασμό IBAN ελληνικών τραπεζών, στα σημεία εξυπηρέτησης της Trilia.

Και οι δύο αυτές υπηρεσίες έρχονται να προστεθούν σε αυτή της πληρωμής λογαριασμών και οφειλών (περισσότερες από 300 διαφορετικές πληρωμές), που παρέχεται σήμερα από όλα τα σημεία Αντιπροσώπων της Trilia, με αποτέλεσμα να διακινούνται μέσω αυτής κεφάλαια ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ ετησίως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος, Αλκιβιάδης Τρίγκας, τόνισε ότι η υπηρεσία «instant cash» είναι μοναδική παρόμοια υπηρεσία στην ελληνική αγορά σήμερα, και με την οποία ενισχύεται περαιτέρω ο καινοτόμος χαρακτήρας της Τrilia ανταποκρινόμενη έτσι με ουσιαστικό τρόπο στις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών, ιδιαίτερα αυτών που διαμένουν σε περιοχές με περιορισμένη ή παντελή έλλειψη εναλλακτικών λύσεων, για τέτοιου είδους υπηρεσίες (απουσία τραπεζικών καταστημάτων, ATMs κ.λπ.).

Εξάλλου, όπως επισήμανε ο κύριος Τρίγκας, η ραγδαία ανάπτυξη της Trilia, σαφώς οφείλεται στις πρωτοποριακές λύσεις που προσφέρει προς τους καταναλωτές και στην καθολική και διαρκή υποστήριξη των Αντιπροσώπων της, αλλά οφείλεται και κατά ένα μεγάλο μέρος, στο γεγονός ότι έχει θέσει ως βασικό στόχο της την ενθάρρυνση και την ένταξη με προνομιακούς όρους στο δίκτυο αντιπροσώπων της, επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελληνική περιφέρεια, όπου είναι πρόδηλη η ανάγκη των κατοίκων των περιοχών αυτών να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες, εγγύτερα στον τόπο διαμονής τους από ό,τι σήμερα.

Και κατέληξε, με τις νέες αυτές υπηρεσίες η Trilia συνεχίζει να συνεισφέρει σημαντικά στην διαμόρφωση του μέλλοντος των ψηφιακών συναλλαγών, εγγύτερα προς τους καταναλωτές, εντός του χώρου των καθημερινών μετακινήσεών τους, ιδιαίτερα προς αυτούς που δεν διαθέτουν την ικανότητα ή έχουν λόγους να μην διενεργούν διαδικτυακές συναλλαγές.