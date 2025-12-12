Close Menu
    Ασιατικές-αγορές:-Στα-«πράσινα»-με-ώθηση-από-τη-wall-street
    Αγορές 2 Mins Read
    Ασιατικές αγορές: Στα «πράσινα» με ώθηση από τη Wall Street

    Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street, αφού δύο βασικοί δείκτες σημείωσαν νέα ρεκόρ μετά την πρόσφατη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια.

    Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 1,33%, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 1,97%. Στη Νότια Κορέα ο Kospi ανέβηκε 1,13%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε κοντά στη σταθερότητα.

    Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ήταν υψηλότερα κατά 1,23%. Ο ινδικός Nifty 50 σημείωσε άνοδο 0,6%. Η ρουπία υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό, στις 90,55 έναντι του δολαρίου.

    Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,65%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,61%.

    Οι κορυφαίοι Κινέζοι ηγέτες ολοκλήρωσαν την Πέμπτη την ετήσια σύσκεψη οικονομικού σχεδιασμού, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση ευρείας οικονομικής υποστήριξης για το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της κατανάλωσης και της σταθεροποίησης του τομέα ακινήτων. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παρέμειναν προσηλωμένοι στην ενίσχυση των εγχώριων τεχνολογικών δυνατοτήτων, βασική προτεραιότητα για το επερχόμενο πενταετές σχέδιο που ξεκινά το 2026.

    Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών 

    Δείκτης Ονομασία Τιμή Μεταβολή % Μεταβολή
    .AXJO S&P/ASX 200 8.697,30 +105,30 +1,23%
    .HSI Hang Seng Index 25.946,65 +416,14 +1,63%
    .KS11 KOSPI Index 4.167,16 +56,54 +1,38%
    .N225 Nikkei 225 50.836,55 +687,73 +1,37%
    .NSEI NIFTY 50 26.027,15 +128,60 +0,50%
    .SSEC Shanghai Composite 3.886,133 +12,815 +0,33%
    #ασιατικές_αγορές #FED #Wall_Street #μετοχές #δείκτες

