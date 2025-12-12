Γαλλια:-Σταθερός-ο-πληθωρισμός-στο-0,9%

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Γαλλία διαμορφώθηκε στο 0,9% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την τελική έκθεση της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας INSEE που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Το ποσοστό παρέμεινε (σχεδόν) αμετάβλητο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,2%.

Η σταθερότητα αποδίδεται στις αμετάβλητες τιμές των υπηρεσιών και της ενέργειας, σε αντίθεση με τη σημαντική μείωση των τιμών στη μεταποίηση και την άνοδο των τιμών του καπνού. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 1%, σε σύγκριση με 1,2% που καταγράφηκε τον Οκτώβριο. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) μειώθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, αλλά αυξήθηκε κατά 0,8% σε ετήσια βάση.

Με πληροφορίες από Le Figaro