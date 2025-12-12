«Δεν-είμαστε-μόνο-ιμάντες-μεταφοράς-του-κλίματος-των-πολιτών»:-Το-μήνυμα-Μητσοτάκη-στους-βουλευτές-για-τους-αγρότες

Σαφές μήνυμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με αφορμή τις διευκρινίσεις που ζήτησαν οι 6 «γαλάζιοι» βουλευτές από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι βουλευτές δεν είστε – δεν είμαστε μόνο ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, είμαστε και πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Με άποψη με επιχειρήματα με πειθώ και για αυτό και σε τέτοιες συγκυρίες έχει μεγάλη σημασία η εσωτερική ενημέρωση πριν από δημόσια τοποθέτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το λέω αυτό για να μην κάνουμε στη συνέχεια εμείς διάλογο για τα θέματα αυτά, καθώς είναι χρέος μας τα μηνύματα αυτά να τα μεταφέρουμε σε κάθε περιφέρεια της χώρας μας».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ΚΟ στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι «μπορούμε ως Ομάδα να συζητούμε ενίοτε και ζωηρά με τον αρμόδιο υπουργό και να καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις και σκέψεις για αντιμετώπιση ακανθώδους ζητήματος».

«Είμαστε δημοκρατικό κόμμα που δίνει λόγο και ρόλο στους βουλευτές του», όπως είπε αριθμώντας μια σειρά από θέματα για τα οποία η κυβέρνηση έχει δώσει απαντήσεις στο παρελθόν, όπως χαμηλό ρεύμα, επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, καθώς και χαμηλό ΦΠΑ σε λιπάσματα.

«Πάνω απ’ όλα είναι η ΝΔ. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, τότε και ο βουλευτής προχωρεί. Κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν η μεγάλη μας παράταξη δεν κυριαρχήσει πολιτικά», κατέληξε.

