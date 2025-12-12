Διόδια: Αυξήσεις και στην Αττική Οδό από το 2026 – Αναλυτικά οι τιμές

Τα νέα αυξημένα κόμιστρα στα διόδια που θα ισχύουν από το 2026 στην Αττική Οδό, στο πλαίσιο της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής είδαν το «φως» της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, η «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το 2026 και σύμφωνα με το άρθρο 18.4.1 της Σύμβασης Παραχώρησης περί ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, οι τιμές των διοδίων τελών θα είναι ως εξής:

Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των διοδίων της Αττικής Οδού από 1ης Ιανουαρίου προβλέπεται ρητά από την κυρωθείσα (12.9.2024) Σύμβαση Παραχώρησης. Η παράγραφος 18.2.3 του άρθρου 18.2 («Διόδια Τέλη») ορίζει ότι «το βασικό τέλος διοδίου υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή, η οποία θα γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε ημερολογιακού έτους, βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την ΕΛΣΤΑΤ». Ανάλογη τιμαριθμική αναπροσαρμογή προβλέπεται για το σύνολο των οδικών παραχωρήσεων της χώρας, όπως αναφέρονταν στο σημερινό BackStory.

Eπιπροσθέτως, η Ολυμπία Οδός και ο Αυτοκινητόδρομος Μορέας, ανακοίνωσαν την αύξηση στο αντίτιμο των διοδίων με τις νέες τιμές να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, στις 00:00.

Συγκεκριμένα, η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε πως τα διόδια τέλη στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος για το 2026, βάσει της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

Παράλληλα, η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 προς Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 00:00 της 1/1/2026), οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητοδρόμου αναπροσαρμόζονται για το έτος 2026 ως ακολούθως:

Σε Νέα Οδό και Ιονία Οδό ισχύουν τα κάτωθι:

Για Εγνατία Οδό οι τιμές είναι ΕΔΩ