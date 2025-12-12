ΕΚΤΕΡ:-Στο-33,15%-αυξήθηκε-το-ποσοστό-του-Αθανάσιου-Σίψα

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια των από 12.12.2025 παραληφθέντων εντύπων γνωστοποίησης TR-1, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Ο κος Αθανάσιος Σίψας μέτοχος και Πρόεδρος Δ.Σ./εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο γνωστοποίησης, που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, με βάση το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014), ανήλθε του ορίου του 25% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Ειδικότερα το ποσοστό του διαμορφώθηκε στο 33,15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 3.510.856 άμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 12,66% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία) και σε 5.681.480 έμμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 20,49% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία).

Οι μεταβολές οφείλονται σε :

• Πώληση μέσω placement σε θεσμικούς επενδυτές 1.700.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικού τιμήματος 4.760.000,00€, η οποία επήλθε στις 09.12.2025.

• Απόκτηση 3.322.880 έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου (ποσοστό 11,98% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία), η οποία επήλθε στις 10.12.2025 λόγω της απόκτησης πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε..

• Απόκτηση 2.358.600 έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου (ποσοστό 8,51% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία), η οποία επήλθε στις 10.12.2025 λόγω της απόκτησης πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε..

Πριν τις ανωτέρω μεταβολές, ο κος Αθανάσιος Σίψας κατείχε άμεσα 5.210.856 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 18,79% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).