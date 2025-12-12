Εξεταστική: Σφοδρή κόντρα με το «καλημέρα» – Καταγγελία Λαζαρίδη για απειλητικά email 

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με φωνές και αλληλοκατηγορίες ξεκίνησε και σήμερα η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον απόηχο της εκρηκτικής χθεσινής συνεδρίασης με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη να καταγγέλλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη σεξιστική επίθεση κατά της Μαρίας Συρεγγέλα, που της είπε «σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν».

«Χθες το βράδυ συνέχισε την επίθεση κατά της κ. Συρεγγέλα και είπε ότι συνδέεται, λέει, με κακοποιά στοιχεία, θα κληθεί να το αποδείξει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου» τόνισε, προσθέτοντας πως και ο ίδιος έπεσε θύμα λεκτικής επίθεσης.

«Χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης επιτέθηκε και στον κ. Φόρτωμα με βαρύτατες εκφράσεις. Το ίδιο συνέβη και με εμένα. Πηγαίνοντας στο γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ήταν πίσω μου με συνεργάτες της και τον κ. Καζαμία, λέγοντας μου ότι είμαι γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης» είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Ο εισηγητής της ΝΔ αποκάλυψε επίσης ότι χθες το βράδυ βουλευτές της ΝΔ έλαβαν σειρά απειλητικών - με χυδαίες υβριστικές.

«”Ο,τι πει η ΝΔ ξεφτίλα, καλύπτεις την εγκληματική οργάνωση, σου εύχομαι να πληρωθείς με το ίδιο νόμισμα, αλλά στην πράξη λαμόγιο». «Σου εύχομαι να σου κόψουν το δικό σου λαρύγγι αληταρά». «Φτου σου καρ#$%λα, σου εύχομαι να πάθεις γρήγορα αυτό που καλύπτεις, σου εύχομαι να είναι λίγες οι ανάσες σου καρ#$%λα». «Ως καλή πουτ@#να, τρέχεις να καλύψεις την εγκληματική οργάνωση». «Ρε παλιοξεφτιλισμένο σίχαμα, να δείχνουμε τη σκατόφατσά σου να σε δει ο κόσμος”. Aυτά τα απειλητικά μηνύματα δεν μας φοβίζουν. Καθιστούμε υπεύθυνη αν συμβεί κάτι την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου και παρακαλώ τον κ. Καζαμία που κάνει το ρεπό της μέχρι την εξέταση του κ. Μπουκώρου να της τα μεταφέρει αυτά. Θα σταλούν στο ηλεκτρονικό έγκλημα και θα βρούμε ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

Επιπλέον, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι οι συνεργάτες της κ. Κωνσταντοπούλου βρίσκονται κατ’ εξακολούθηση έξω από την αίθουσα που συνεδριάζει η επιτροπή και παρακολουθούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες άλλων βουλευτών. «Δεν γίνεται να βρίσκονται συνεργάτες της κ. Κωνσταντοπούλου έξω από την αίθουσα και να παρακολουθούν τις συνομιλίες μας. Επιχειρούν να ακούσουν τι λέμε στα τηλέφωνα. Ξεπερνώ το ότι ξεροσταλιάζουν όρθιοι για το πότε θέλει να πιει η κ. Κωνσταντοπούλου το καφεδάκι της. Να δούμε την αντικοινοβουλευτική της συμπεριφορά ούτως ώστε αυτό το θέατρο το παραλόγου να τελειώσει» δήλωσε ο ίδιος.

«Δεν έχουν καμία σχέση με εμάς αυτά τα μηνύματα. Κι εμείς λαμβάνουμε πολλά τέτοια μηνύματα, δεν τα συνδέουμε με κόμματα» ανέφερε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πηγές της ΝΔ: Ανοιχτές απειλές κατά βουλευτών – Βαριές ευθύνες στην Κωνσταντοπούλου

Παράλληλα, πηγές της ΝΔ ανέφεραν πως: «Τα απειλητικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνιστούν ανοιχτές και ωμές απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής, με αναφορές σε δολοφονία και ακρωτηριασμό. Πρόκειται για ακραίες, εγκληματικού χαρακτήρα πρακτικές που δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική χώρα.

Εάν συμβεί το παραμικρό σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική και ηθική ευθύνη θα βαραίνει πλήρως και προσωπικά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η διαρκής τοξική ρητορική της και η θεσμική της εκτροπή λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής τέτοιων απειλών.

Καταγγέλλουμε ότι συνεργάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου κινούνται συστηματικά έξω από την αίθουσα της Εξεταστικής Επιτροπής, παρακολουθώντας βουλευτές και επιχειρώντας να υποκλέψουν ιδιωτικές συνομιλίες. Οι πρακτικές αυτές παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους και είναι απολύτως ασύμβατες με το Κοινοβούλιο.

Καλούμε τον κύριο Καζαμία, που σήμερα εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, να της μεταφέρει αυτολεξεί όσα ειπώθηκαν. Η ευθύνη δεν μετατίθεται ούτε συγκαλύπτεται.

Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές, εκφοβισμό ή παρακρατικές μεθοδεύσεις. Κάθε θεσμικό και νομικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί».

Τα μηνύματα που έλαβαν μέλη της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.