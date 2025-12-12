Εστίαση:-Κερδίζει-το-delivery,-δίνει-«μάχη»-η-σάλα

H οικονομική ανασφάλεια των νοικοκυριών μειώνει τις δαπάνες για διασκέδαση. Η τάση αύξησης της κατανάλωσης στο σπίτι «κόβει» πελάτες από την εστίαση. Πώς κινούνται καφέ, ταβέρνες, εστιατόρια και τι προσδοκούν από τις γιορτές. Το «γεμάτο» από κόσμο κέντρο της Αθήνας και οι διαφοροποιήσεις στις άλλες περιοχές.

Σε ένα δυνατό φίνις για το 2025, με το βλέμμα στην εορταστική περίοδο που ξεκινά τα αμέσως επόμενα 24ωρα, προσβλέπουν οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις ισχυρές πιέσεις που δέχεται ο χώρος καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Την ώρα που η οικονομική ανασφάλεια των τελευταίων ετών αποθαρρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά από έξοδα… διασκέδασης και στρέφει το καταναλωτικό κοινό στην οικιακή κατανάλωση, οι επιχειρηματίες του χώρου ποντάρουν στη βελτίωση της ψυχολογίας ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ώστε να δουν γεμάτα τραπέζια και «φουσκωμένα» ταμεία προσεχώς.

Η εστίαση άλλωστε είναι ένας κλάδος που δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το τρίτο τρίμηνο του 2025 ο κύκλος εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης υποχώρησε 3.977.114 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, όπου είχε διαμορφωθεί. σε 4.046.837 χιλ. ευρώ.

«Ο καταναλωτής πιέζεται πάρα πολύ και αυτό έχει επίπτωση στο κανάλι HORECA, όπου βλέπουμε μια πτώση της τάξης του 3-10%», δήλωνε πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Circana, Παναγιώτης Μπορέτος.

Ποια καταστήματα και ποιοι χώροι «δουλεύουν» περισσότερο

«Υπάρχει αυξημένη κινητικότητα αυτές τις ημέρες σε πολύ κεντρικές περιοχές κυρίως με αφορμή τη διοργάνωση πληθώρας εορταστικών εκδηλώσεων. Αναφέρομαι στα καταστήματα που βρίσκονται σε Θησείο, Πλάκα, Μοναστηράκι, Πλατεία Συντάγματος, καθώς και σε κάποια άλλα κεντρικά σημεία της Αττικής», δηλώνει στο -, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), Γιάννης Δαβερώνης.

Όπως δε εξηγεί, τον περισσότερο κόσμο προσελκύουν οι καφετέριες και τα ψητοπωλεία που προσφέρουν το παραδοσιακά αγαπημένο έδεσμα όλων, το σουβλάκι, ενώ στον αντίποδα, τα εστιατόρια δυσκολεύονται περισσότερο να γεμίσουν τα τραπέζια τους.

«Τα περισσότερα εστιατόρια που βρίσκονται μακριά από το κέντρο της Αθήνας ‘δουλεύουν’ μόλις ένα Σάββατο ή μια Κυριακή», αποκαλύπτει ο κ. Δαβερώνης.

Ακριβότερη έως 25% η διοργάνωση του ρεβεγιόν

Με τα ρεβεγιόν να έχουν παραδοσιακά την τιμητική τους τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα εστιατόρια προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη διοργάνωσή τους. Ήδη το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού έχει «ζωηρέψει», ωστόσο εκτιμάται ότι θα ενταθεί περαιτέρω τις αμέσως επόμενες ημέρες.

«Τα καταστήματα εστίασης δέχονται κάποια τηλέφωνα και κάποιες ερωτήσεις για τα ρεβεγιόν. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες προσπαθούν να οργανώσουν τα ρεβεγιόν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσιτά για τους πελάτες. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι καταναλωτές είναι ζορισμένοι», τονίζει κ. Δαβερώνης και προσθέτει πως «σήμερα δεν είναι εύκολη η οργάνωση ενός ρεβεγιόν. Οι ποιοτικές πρώτες ύλες είναι ακριβές, οι μισθολογικές επιβαρύνσεις είναι σημαντικές, ενώ εάν ένα εστιατόριο θέλει να εντάξει και πρόγραμμα ζωντανής μουσικής στο ρεβεγιόν του, αυτό συνιστά ένα επιπλέον μεγάλο κόστος. Φαίνεται πως το κόστος διοργάνωσης ενός ρεβεγιόν είναι φέτος αυξημένο κατά 20-25% εφέτος».

Μεγάλος «νικητής» το delivery

Άλλωστε όπως διαπιστώνει ο κ. Δαβερώνης, παρουσιάζοντας μια ακόμη τάση του σύγχρονου τρόπου ζωής που υιοθετούν οι καταναλωτές, την ώρα που τα καταστήματα δίνουν μάχη για να… γεμίσουν τραπέζια και καρέκλες, το delivery για το σπίτι έχει πάρει «φωτιά»!

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της Circana μιλούν για αύξηση της κατανάλωσης στο σπίτι και με φαγητά που ετοιμάζονται μέσα σε αυτό και όχι απαραίτητα με φαγητά που παραγγέλνονται από κάποιο σημείο εστίασης.

Η δε κατηγορία των heat and eat γευμάτων (μέχρι πέντε λεπτά ζέσταμα δηλαδή) κάνει τζίρους 144 εκατ. ευρώ παγκοσμίως και αυξάνεται με ρυθμό 7,5%. Η εν λόγω κατηγορία στο εξωτερικό έχει μερίδιο της τάξης του 16%, όταν στην Ελλάδα, στο σύνολο των σούπερ μάρκετ, εκτιμάται στο 1,5%.

Η κατανάλωση στο σπίτι «κόβει» πελάτες από την εστίαση

«Η μετακίνηση μέρους της κατανάλωσης στην οικιακή κατανάλωση είναι γεγονός», δήλωνε πρόσφατα και ο Διευθύνων Σύμβουλος της NielsenIQ, Βάιος Δημοράγκας.

«Μην κοιτάτε μόνο τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων αλλά παρατηρείστε τα 35 εκατομμύρια τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα. Αλλάζουν συμπεριφορά. Η κατανάλωση μέσα στο κατάλυμα που διαμένουν είναι γεγονός. Μπορεί κοντόφθαλμα να φαίνεται ότι ευνοούνται τα σούπερ μάρκετ, συνολικά όμως δεν είναι καλή τάση γιατί δεν διαχέεται το χρήμα στις τοπικές κοινωνίες», σχολίαζε πριν από κάποιο διάστημα ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και επικεφαλής του ομίλου ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης.

Η δύσκολη… επόμενη μέρα για τα καταστήματα εστίασης

Κατά γενική ομολογία, παράγοντες της αγοράς αναμένουν μια πρόσκαιρη τόνωση της κινητικότητας στα καταστήματα της εστίασης, ωστόσο αναγνωρίζουν πως το φαινόμενο θα είναι παροδικό και δεν θα διαρκέσει περισσότερο από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς το αίσθημα κόπωσης των ελληνικών νοικοκυριών από την οικονομική ανασφάλεια των τελευταίων ετών δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αυξημένες δαπάνες στον τομέα της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας.

«Ο βασικός μας προβληματισμός για την επόμενη μέρα είναι ένας: πώς θα κατορθώσουν οι επιχειρήσεις εστίασης να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις», διερωτάται παράγοντας με γνώση των προβλημάτων της αγοράς. «Τα καταστήματα εστίασης μπορεί να φαίνονται γεμάτα, αλλά οι καταναλωτές είναι εξαιρετικά συγκρατημένοι στις δαπάνες τους. Ο κόσμος δεν ξοδεύει τα χρήματα που ξόδευε παλαιότερα και η μέση απόδειξη είναι μειωμένη», σημειώνει, την ίδια στιγμή, έτερος παράγοντας της αγοράς.

Την ίδια ώρα, οι προκλήσεις που ταλανίζουν τον κλάδο καλά κρατούν, θέτοντας σε κίνδυνο έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Οι τιμές βασικών πρώτων υλών έχουν παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα (βόειο κρέας, καφές, κακάο κ.α.), ο προβληματισμός για την πορεία των τιμών ενέργειας παραμένει, το μισθολογικό κόστος αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για τις επιχειρήσεις, την ώρα μάλιστα που η έλλειψη προσωπικού συνιστά ένα μεγάλο «αγκάθι» για τον χώρο.