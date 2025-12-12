ΕΤΕ:-Επιτάχυνση-του-ρυθμού-ανάπτυξης-στο-2,0%-το-3ο-τρίμηνο

Με ρυθμό 2% αυξήθηκε το γ’ τρίμηνο το ΑΕΠ της Ελλάδας, με κινητήρια δύναμη της οικονομικής δραστηριότητας να είναι οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, σύμφωνα με την τελευταία οικονομική ανάλυση της ΕΤΕ.

Επιτάχυνση στο ρυθμό αύξησης

Το ΑΕΠ της Ελλάδας, σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση της ΕΤΕ, αυξήθηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό το 3ο τρίμηνο τόσο σε ετήσια (+2,0%) όσο και σε τριμηνιαία, εποχικά προσαρμοσμένη, βάση (+0,6%) σε σχέση με το 2ο τρίμηνο (αυξήσεις 1,6 και 0,4% αντιστοίχως), με το ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται επίσης στο 2,0% και για το 9μηνο.

Η εν λόγω επίδοση ήταν οριακά χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις της ΕΤΕ που δημοσιεύθηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου (2,2% ετησίως και 0,7% τριμηνιαίως) αλλά ο μ.ο. για το 9μηνο του έτους παραμένει συμβατός με την αρχική εκτίμηση, μετά την ανοδική αναθεώρηση του μέσου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ κατά σχεδόν 0,1% για το 1ο εξάμηνο. Η επίδοση της Ελλάδας υπερέβη το μέσο όρο της Ευρωζώνης (+1,4% ετησίως) για 17ο συνεχόμενο τρίμηνο, με την τριμηνιαία μεταβολή να είναι διπλάσια από την αντίστοιχη για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης (+0,3%).

Οι μοχλοί ανάπτυξης

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αποτέλεσαν τη βασική κινητήρια δύναμη της οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ΕΤΕ, καταγράφοντας επιταχυνόμενη άνοδο 12,8% ετησίως από 7,6% το 2 τρίμηνο, και ανήλθαν στο 18,4% του ΑΕΠ (υψηλό 16 ετών) συνεισφέροντας 2,1 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) στην αύξηση του ΑΕΠ κατά το 3ο τρίμηνο.

Καταλυτική ήταν η επίδραση από την κατασκευαστική δραστηριότητα, η οποία συνέχισε τη δυναμική της ανάκαμψη για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο, με τις κατασκευές κατοικιών να σημειώνουν άνοδο 25,4% ετησίως και τις μη-οικιστικές κατασκευές να επιταχύνονται στο 17,9% ετησίως.

Παράλληλα, θετική ήταν και η συμβολή από την υποχώρηση της διοικητικής αβεβαιότητας αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Ισχυρή αύξηση εμφάνισαν και οι επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό (+28% ετησίως).

Αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση

Στο πλαίσιο αυτό, αυξήθηκε η ιδιωτική κατανάλωση με ισχυρό ρυθμό 2,4% ετησίως το 3ο τρίμηνο του 2025 – παρόμοιο με τον ρυθμό του 1ου εξαμήνου, ο οποίος αναθεωρήθηκε ανοδικά σε 2,5% ετησίως από 1,5% σύμφωνα με την προηγούμενη εκτίμηση – συνεισφέροντας +1,7 π.μ. στην ετήσια άνοδο του ΑΕΠ το ίδιο τρίμηνο.

Η μέση ετήσια αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, σε σταθερές τιμές, για τη διετία 2023-24 εκτιμάται πλέον στο 2,3% ετησίως από 1,9% προηγουμένως.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση της κατανάλωσης συνοδεύεται και από επιταχυνόμενη αύξηση στις συνολικές ονομαστικές αμοιβές της εργασίας κατά 7,2% ετησίως το 3ο τρίμηνο, σε νέο ιστορικό υψηλό όσον αφορά το επίπεδό τους, με ώθηση από την επιταχυνόμενη αύξηση της απασχόλησης (+1,8% ετησίως το 3ο τρίμηνο), την ονομαστική αύξηση του ωρομισθίου κατά περίπου 4,0% και μια μικρή αύξηση των εργατοωρών.

Έκπληξη οι εξαγωγές

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΤΕ, οι καθαρές εξαγωγές αποτέλεσαν εκ νέου τη θετική έκπληξη για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο, με τη θετική τους συνεισφορά στην αύξηση του ΑΕΠ να ενισχύεται περαιτέρω σε +2,4 π.μ. το 3ο τρίμηνο, από 2,0 π.μ. το 2ο τρίμηνο, εξαιτίας της ανθεκτικότητας των εξαγωγών, αλλά κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης των εισαγωγών, από πολύ υψηλά επίπεδα το προηγούμενο έτος.