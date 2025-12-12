Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στην εκδήλωση του InSocial χθες στην ΕΣΗΕΑ το ΠΑΣΟΚ έβαλε στις ράγες το τρένο της Συνταγματικής αναθεώρησης, με βουλευτές του κόμματος, επιστήμονες κύρους, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τον πρώην Πρόεδρο και κορυφαίο Συνταγματολόγο Ευάγγελο Βενιζέλο να στέλνουν σαφή μηνύματα υπέρ μιας ουσιαστικής συνταγματικής αναθεώρησης και συνολικής θεσμικής θωράκισης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έχει εξαγγείλει πρωτοβουλία συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων ενόψει της επικείμενης Συνταγματικής αναθεώρησης και μάλιστα αναμένεται να αποστείλει επιστολές στους αρχηγούς των προοδευτικών κομμάτων έκανε λόγο για την ανάγκη μιας γενναίας αναθεώρησης.

«Η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνει πεδίο κομματικών τακτικισμών. Απαιτείται συναίνεση, σοβαρότητα και καθαρούς κανόνες. Γι’ αυτό, θα απευθύνω κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για μια γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε κανείς πολιτικός να μην στέκεται πάνω από τον νόμο, πυροδοτώντας έτσι φαινόμενα συγκάλυψης και ατιμωρησίας.» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον χαιρετισμό του.

Ευάγγελος Βενιζέλος :Πρέπει η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο

O πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, έστειλε σαφή μηνύματα τονίζοντας ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό, αλλά είναι θεσμικό, ενώ σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να λειτουργεί ως ο θεσμικός εγγυητής όλων αυτών των διαδικασιών και ως ο παραγωγός και εισηγητής ιδεών που ξεπερνούν τις αγκυλώσεις. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εστίασε στις πολιτικές προϋποθέσεις αναθεώρησης και αξιολόγησε ως σημαντικότερη την δεύτερη Βουλή που αποφασίζει το περιεχόμενο των αλλαγών.

«Τι μας έχει διδάξει όμως η Ιστορία; Ότι αποφασιστικής σημασίας είναι η δεύτερη Βουλή, η δεύτερη Βουλή αποφασίζει το περιεχόμενο, τη νομοτεχνική κατάστρωση, η δεύτερη Βουλή δεν δεσμεύεται πρακτικά από τις κατευθύνσεις της πρώτης, παρότι η νομολογία αφήνει το ζήτημα αυτό ανοιχτό, διότι εάν δεν δίνονται σαφείς κατευθύνσεις, αυτές ούτως ή άλλως δεν έχουν καμία νομική αξία. Άρα είναι πρώτο θέμα συζήτησης, εάν θέλουμε να εκλογικεύσουμε τις διατάξεις, να παρέμβουμε στη διαδικασία του άρθρου 110, κάτι που επιτρέπεται εφόσον διατηρούνται τα δομικά του χαρακτηριστικά και να προβλέψουμε ότι η αυξημένη πλειοψηφία των 180 θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση στη δεύτερη Βουλή, ενώ στην πρώτη Βουλή, για την κίνηση της διαδικασίας θα αρκεί η πλειοψηφία των 151 βουλευτών εφόσον παρεμβάλλονται βουλευτικές εκλογές.» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός και επικεφαλής του InSocial, υπογράμμισε ότι το μήνυμα της συνταγματικής αναθεώρησης πρέπει «να ξεπεράσει τα στενά όρια της αίθουσας και να φτάσει στην κοινωνία». Τόνισε ότι ο διάλογος οφείλει να γίνει ανοικτός και συμμετοχικός, χωρίς τεχνοκρατική απομόνωση.

Η Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη του Κ.Τ.Ε.Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι η αναθεώρηση «δεν είναι μια θεσμική συζήτηση αποκομμένη από την πραγματικότητα, αλλά μια διαδικασία άρρηκτα συνδεδεμένη με όσα βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία». Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι επιχείρησε να προσεγγίσει το ζήτημα επικοινωνιακά, αναφέροντας ότι κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας τέθηκε θέμα μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και όχι το άρθρο 86, που αποτελεί, όπως είπε, κρίσιμο ζήτημα διαφάνειας.

Ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στο πολιτικό σύστημα, τονίζοντας ότι «έχει ενισχυθεί υπερβολικά η ισχύς του Πρωθυπουργού, ο οποίος τείνει να είναι ο ισχυρότερος ηγέτης δυτικού κράτους». Παράλληλα επισήμανε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση «εξαρτάται από την κεντρική εξουσία ακόμη και για τους πόρους», ενώ οι ανεξάρτητες αρχές «φυτοζωούν». Πρόσθεσε ότι ο τρόπος επιλογής των εκπροσώπων των πολιτών στο Κοινοβούλιο «έχει εξελιχθεί σε πεδίο συναλλαγής», ζητώντας γενναίες αλλαγές.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Χαράλαμπος Ανθόπουλος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο ΕΑΠ, επεσήμανε ότι η αναθεώρηση του άρθρου 86 «είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει το Σύνταγμα καλύτερο». Τόνισε ότι χρειάζεται «να ενισχύσουμε τις εξουσίες που έχουν αποδυναμωθεί και να αποδυναμώσουμε εκείνες που έχουν ενισχυθεί υπέρμετρα».

Η Κωνσταντίνα Γεωργάκη, επίκουρη καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΑΠΘ και γραμματέας Τομέα Θεσμών του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «η ανάγκη αναθεώρησης διατάξεων, όπως το άρθρο 86, προκύπτει από τη συμπεριφορά της κυβέρνησης και από τις θεσμικές πρακτικές της». Πρόσθεσε ότι η αναθεώρηση είναι απαραίτητη ώστε το ελληνικό κράτος «να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις», όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική αλλαγή.

Ο Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, συνταγματολόγος και πρώην ευρωβουλευτής, υποστήριξε ότι το Σύνταγμα «βρίσκεται σήμερα σε μια πληρότητα που δεν απαιτεί δομικές αλλαγές». Εκτίμησε ότι το αναθεωρητικό εγχείρημα «δεν είναι αναγκαίο και απαραίτητο», τονίζοντας πως «τα προβλήματα της χώρας δεν είναι συνταγματικά, αλλά πολιτικά και θεσμικά».

Τέλος, ο Νίκος Παπασπύρου, αναπληρωτής καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή, σημείωσε ότι «το άρθρο 86, όπως ισχύει σήμερα, δεν

επιτρέπει ουσιαστική ποινική διερεύνηση ευθυνών υπουργών». Επισήμανε πως αν τέτοια ζητήματα δεν τεθούν ξεκάθαρα, «όπως τα έθεσε ο πρόεδροςτου ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, η κοινωνία θα μας πάρει με τις πέτρες».

Την συζήτηση συντόνισε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής ενώ το παρών έδωσαν στελέχη και βουλευτές της πράσινης παράταξης όπως ο Δημήτρης Μάντζος, ο Παύλος Χρηστίδης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Μπιάγκης , ο Φραγκίσκος Παρασύρης, η Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Θανάσης Γλαβίνας κ.α.

