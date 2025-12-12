Ευρωαγορές:-Θετικό-άνοιγμα-με-φόρα-από-το-Χρηματιστήριο-Νέας-Υόρκης

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με κέρδη την Παρασκευή (12/12), καθώς το ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης στη Wall Street ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, λίγη μόλις ώρα μετά το άνοιγμα, παίζει στις 583,88 μονάδες με κέρδη 0,44%, ενώ και οι επιμέρους βασικοί δείκτες κινούνται στα «πράσινα».

Και ειδικότερα, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη 0,67% στις 8.140,21, ο βρετανικός FTSE ενισχύεται κατά 0,56% στις 9.757,09 μονάδες και ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,71% στις 24.454,60 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κυμαίνεται στις 43.974 μονάδες, με άνοδο 0,65% και το ισπανικός IBEX κινείται στις 16.984,48 μονάδες, ενισχυόμενος κατά 0,58%.

Πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, αυτό που φαίνεται να απασχολεί πολύ τους επενδυτές διεθνώς είναι και τα γεωπολιτικά, με τους traders να στρέφουν την προσοχή τους στο «μέτωπο» Ουκρανία – Ρωσία, αλλά και στις προειδοποιήσεις του γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με τον ρωσικό κίνδυνο και την Ευρώπη.

Εν τω μεταξύ, η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας υποστήριξε ότι το σχέδιο της Ευρώπης να χρησιμοποιήσει δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας είναι παράνομο. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ επιδιώκουν να συμφωνήσουν επί της πρότασης σήμερα, Παρασκευή (12/12), σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Στο πεδίο της άμυνας, η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου προκάλεσε αναταραχή στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, καθώς προειδοποίησε ότι η περιοχή αντιμετωπίζει κίνδυνο για «πολιτισμική εξάλειψη» και αμφισβήτησε κατά πόσο μπορεί να παραμείνει γεωπολιτικός εταίρος των ΗΠΑ. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται.

Η Δανία, όπως έγινε γνωστό σήμερα, χαρακτήρισε για πρώτη φορά τις ΗΠΑ ως «κίνδυνο για την ασφάλεια», σηματοδοτώντας μία εντυπωσιακή μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο ένας από τους στενότερους ευρωπαϊκούς συμμάχους της Ουάσινγκτον αξιολογεί τη διατλαντική σχέση.

Από την άλλη, στις ΗΠΑ ερμηνεύουν διαφορετικά την κατάσταση. Ο Ντέιβιντ Πετρέους, πρώην διευθυντής της CIA και στρατηγός του αμερικανικού στρατού, δήλωσε χθες στο CNBC ότι δεν είναι απαραίτητα αρνητικό το ότι οι ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν ένα σαφές μήνυμα για να δώσουν προτεραιότητα στην άμυνα και την ασφάλειά τους.

Η στρατηγική, είπε, «κατά κάποιον τρόπο στοχεύει τους Ευρωπαίους αλλά, ειλικρινά, ορισμένοι Ευρωπαίοι έπρεπε να δεχθούν αυτή την πίεση, γιατί είδα τέσσερις διαφορετικούς προέδρους να προσπαθούν να παροτρύνουν την Ευρώπη να κάνει περισσότερα για την ίδια της την άμυνα· και τώρα αυτό γίνεται», είπε ακόμη.

Στο προσκήνιο τα ευρωπαϊκά μάκρο

Σε άλλα νέα, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε απροσδόκητη συρρίκνωση στο τρίμηνο έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν μηδενική ανάπτυξη.

Επίσης, παραμένοντας στα μάκρο, σήμερα αναμένονται τα τελικά στοιχεία πληθωρισμού από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Εν τω μεταξύ, χθες η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο στο 0%, αναφέροντας ότι ο πληθωρισμός ήταν ελαφρώς χαμηλότερος του αναμενόμενου.

Στο συνάλλαγμα, το ευρώ έφτασε την Πέμπτη (11/12) στο υψηλότερο επίπεδο απέναντι στο δολάριο από τις 3 Οκτωβρίου, στα 1,1738 δολάρια, καθώς το αμερικανικό νόμισμα συνεχίζει να αποδυναμώνεται.