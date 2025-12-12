Ημαθία:-Ενισχύσεις-de-minimis-563,5-ευρώ-ανά-στρέμμα-στους-παραγωγούς-βιομηχανικής-τομάτας

Όλα όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης για τους παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας στην Ημαθία.

Την «καταβολή ενισχύσεων de minimis ύψους 563,5 ευρώ ανά στρέμμα στους παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας της Ημαθίας» ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, τονίζοντας πως: «Μια σημαντική εκκρεμότητα για τον αγροτικό κόσμο της Ημαθίας διευθετείται, καθώς με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 6684/11 Δεκεμβρίου 2025 (Τεύχος Β’), ενεργοποιείται η απόφαση των ΥΠΕΘΟ & ΥπΑΑΤ για τη στήριξη των παραγωγών βιομηχανικής τομάτας».

Η απόφαση αφορά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος που υπέστησαν οι παραγωγοί μας, ως άμεσο επακόλουθο των καταστροφικών καιρικών συνθηκών «Daniel» κατά το έτος 2023. Δικαιούχοι είναι οι πληγέντες γεωργοί που διαθέτουν αγροτεμάχια με βιομηχανική τομάτα στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, οι οποίοι έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2023 και διατηρούν καλλιέργεια τουλάχιστον ενός (1) στρέμματος, ενώ το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 563,50 ευρώ ανά στρέμμα.

«Η σημερινή απόφαση αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει να στέκεται εμπράκτως δίπλα στον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής, στηρίζοντας το εισόδημά τους και δημιουργεί ικανοποίηση σε όλους εμάς, που σε συνεργασία με τον αγροτικό μας κόσμο πιέζαμε προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης των σχετικών αποφάσεων» συμπλήρωσε.

«Η ενίσχυση των 563,5 ευρώ ανά στρέμμα είναι μια ουσιαστική ανάσα ρευστότητας για τους παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας του Νομού μας, βοηθώντας τους να παραμείνουν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί» κατέληξε.