Η αγορά άργησε – η ΕΚΤΕΡ όχι

Στις αρχές Οκτωβρίου, όταν έγραφα ότι η ΕΚΤΕΡ χτίζει νέα ιστορία πάνω σε ανεκτέλεστο, καθαρή θέση, περιθώρια και την υπόθεση της 7ης τάξης, η τιμή ήταν στα 2,30 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση μόλις άγγιζε τα 63 εκατ. ευρώ. Σήμερα η μετοχή βρίσκεται στα 3,45 ευρώ, με αποτίμηση 95,66 εκατ. ευρώ, και ορισμένοι αναρωτιούνται “πώς ανέβηκε τόσο γρήγορα;”.

Η απάντηση είναι απλή: η αγορά άργησε, όχι η εταιρεία.

Η ΕΚΤΕΡ έκανε αυτό που κάνουν οι εταιρείες που αλλάζουν κατηγορία: εκτέλεσε έργα, βελτίωσε περιθώρια, ενίσχυσε ταμείο, συμμάζεψε ισολογισμό, κυνήγησε μεγαλύτερη πίτα έργων και ανέβασε ταχύτητα στο διαγωνιστικό κομμάτι. Το μόνο που έλειπε τότε ήταν να το… δει το ταμπλό. Και το είδε για τα καλά.

Αυτό το “gap αντίληψης” μεταξύ χρηματιστηριακής τιμής και εταιρικής πραγματικότητας ήταν ο μοχλός του ανοδικού κύματος από τα 2,30 στα 3,45 ευρώ. Και για να είμαστε ξεκάθαροι: δεν έχει ακόμα κλείσει, έχει συνέχεια.

Κάτι φυσικά που αναδεικνύεται και από το placement που έγινε των 1.700.000 μετοχών του βασικού μετόχου κ. Αθανασίου Σίψα, όπου έφερε κάτι πολύ σημαντικό, τη θεσμική νομιμοποίηση. Όταν μάλιστα η ζήτηση καλύπτει την προσφορά 2 φορές, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε συναλλαγή αλλά για repositioning γύρω από μετοχές που προετοιμάζονται για υψηλότερη βαθμίδα. Η είσοδος μάλιστα θεσμικών επενδυτών που αποκτούν περίπου 6% του μετοχικού κεφαλαίου στέλνει μήνυμα για το πού βλέπουν την αξία του ομίλου.

Και οι συγκεκριμένοι θεσμικοί δεν αγοράζουν για να πάρουν τη “τυρόπιτα” όπως κάνουν κάποιοι άλλοι – αγοράζουν για τον μετασχηματισμό και την εκτόξευση των μεγεθών της ΕΚΤΕΡ.

Η ΕΚΤΕΡ βρίσκεται σε φάση ουσιαστικής διεύρυνσης, καθώς το υφιστάμενο ανεκτέλεστο – με βάση τον ρυθμό εκτέλεσης των έργων – διαμορφώνεται αυτή την περίοδο στην περιοχή των 120 με 125 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης σε τρία νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 51,6 εκατ. ευρώ, τα οποία, με την οριστική υπογραφή τους, θα προστεθούν στο υφιστάμενο ανεκτέλεστο, ενισχύοντας σημαντικά τον ορίζοντα εργασιών της. Πρόκειται για την Ιατρική Σχολή του ΔΠΘ (8,8 εκατ. ευρώ), τα κτιριακά συγκροτήματα δύο σχολών στην Κομοτηνή (18,4 εκατ. ευρώ) και το ενεργειακά αυτόνομο κολυμβητήριο Αμπελοκήπων–Μενεμένης (24,4 εκατ. ευρώ). Τρία έργα εντελώς διαφορετικών απαιτήσεων, που δείχνουν πως η εταιρεία έχει υψηλό τεχνικό εύρος. Μάλιστα φαίνεται ότι δεν κυνηγά ποσότητα· κυνηγά ποιότητα. Και αυτό πληρώνεται καλά.

Επιπλέον, η εταιρεία συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε διαγωνιστικές διαδικασίες συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 1,5 δισ. ευρώ, δείχνοντας ότι η στρατηγική της μετατοπίζεται πλέον προς έργα πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και τεχνικής σημασίας.

Οι πραγματικές όμως αλλαγές τρέχουν “πίσω από το ορατό”. Ο φάκελος για το πτυχίο 7ης τάξης έχει κατατεθεί. Αν εγκριθεί –και όλα δείχνουν ότι είμαστε στη τελική ευθεία– τότε η ΕΚΤΕΡ μπαίνει σε μια κλειστή ομάδα εταιρειών που μπορούν να συμμετέχουν σε έργα χωρίς ανώτατο όριο προϋπολογισμού. Προσέξτε το ζήτημα δεν περιορίζεται σε μια θεσμική τυπικότητα. Μιλάμε για μια εξ ολοκλήρου αλλαγή “κατασκευαστικού χάρτη”: από εταιρεία που συμμετέχει σε έργα 10–50 εκατ. ευρώ, ανεβαίνει σε πίστα όπου παίζουν έργα 200, 300, 400 εκατ. ευρώ.

Η ΕΚΤΕΡ λοιπόν βρίσκεται ήδη σε διαγωνιστικές διαδικασίες που επιβεβαιώνουν το παραπάνω: το mega-project αποθηκών της ΠΑΕΓΑΕ (200 εκατ. ευρώ) και το ΣΔΙΤ για το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ( 350 εκατ. ευρώ). Εάν κάποιο από αυτά προχωρήσει υπέρ της εταιρείας, το μέγεθος της ΕΚΤΕΡ δραπετεύει πρός άλλη κλίμακα.

Να το πω πιο απλά: όταν μια εταιρεία έχει ήδη ανεκτέλεστο 120 -125 εκατ. ευρώ και την ίδια στιγμή “κοιτάει” έργα πολλαπλάσιου μεγέθους, αυτό σημαίνει ότι το business plan της δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν.

Στο θεμελιώδες κομμάτι, τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου έδειξαν μια εταιρεία με περιθώρια που έχουν ξεφύγει από τη μέση εικόνα του κλάδου: EBITDA 7,06 εκατ. ευρώ με περιθώριο 16,9%, μικτό περιθώριο 17,2%, ισχυρό ταμείο 14,7 εκατ. ευρώ και λειτουργικές ροές 6,45 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός είναι πλέον χαμηλότερος από τα διαθέσιμα, δίνοντας καθαρή θέση μετρητών. Αυτό το προφίλ δίνει στη διοίκηση την άνεση να κυνηγά μεγαλύτερα έργα χωρίς να πιέζεται χρηματοοικονομικά.

Η εικόνα του διαγράμματος ενισχύει αυτή τη μετάβαση. Η ζώνη 2,20 με 2,00 ευρώ λειτούργησε σαν βάση εκκίνησης για όλη την ανοδική κίνηση. Τα επαναλαμβανόμενα πατήματα πάνω στην περιοχή αυτή, σε συνδυασμό με τον παραβολικό ανοδικό στροφέα “Q”, δείχνουν ότι η μετοχή απορρόφησε ρευστοποιήσεις, σταθεροποίησε απαιτήσεις και συνέχισε με ρυθμό που δεν αφήνει περιθώριο αμφιβολιών για την ποιότητα της ζήτησης.

Ο στροφέας οδηγεί τη μετοχή προς το επίπεδο των 4,00 με 4,20 ευρώ . Η περιοχή γύρω από τα 3,50 είναι το ενδιάμεσο σαθρό εμπόδιο, αλλά η τιμή έχει ήδη αρχίσει να κινείται με τρόπο που δείχνει ότι αναζητά επαναπροσδιορισμό σε υψηλότερη ζώνη. Αν υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με το πτυχίο ή κάποια θετική εξέλιξη σε μεγάλο διαγωνισμό ή το νέο τουριστικό project 53,3 εκατ. ευρώ στην Πάρο, η αγορά θα κινηθεί πολύ πιο ταχύτερα από όσο δείχνει το διάγραμμα.

Παράλληλα το VRVP (Visible Range Volume Profile) δείχνει ότι ο πυρήνας των συναλλαγών βρίσκεται βαθιά κάτω από την τρέχουσα τιμή, στην περιοχή 2,00–2,55. Αυτό σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ισχυρή βάση επενδυτών που στήριξαν τη μετοχή στο προηγούμενο στάδιο και δεν έχουν λόγο να αποχωρήσουν.

Συνολικά, η ΕΚΤΕΡ βρίσκεται σε φάση όπου το λειτουργικό κομμάτι, οι διαγωνισμοί, η τεχνική εικόνα και η μετοχική διάρθρωση κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Το πέρασμα από τα 2,30 στα 3,45 δεν είναι υπερβολή αλλά αποκατάσταση. Το διάγραμμα πάντως έχει προαποφασίσει την επόμενη στάθμη: η περιοχή γύρω από τα 4,00 ευρώ λειτουργεί πλέον ως προφανής στόχος της αγοράς.

December 12, 2025