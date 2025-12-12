Η-Ιταλία-ενώνει-τις-δυνάμεις-της-με-το-Βέλγιο,-λέει-«όχι»-στο-σχέδιο-δέσμευσης-των-ρωσικών-περιουσιακών-στοιχείων

Η Ιταλία ανέτρεψε τις μέχρι σήμερα ισορροπίες γύρω από τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Politico, συντάσσεται με το Βέλγιο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία στην αντίθεση προς το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση 210 δισ. ευρώ παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

Η παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες πριν από το κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18–19 Δεκεμβρίου, στο οποίο η Κομισιόν φιλοδοξεί να «κλειδώσει» πολιτική συμφωνία.

Οι τέσσερις χώρες προτείνουν την ενεργοποίηση ενός «Plan B» μέσω κοινής έκδοσης ευρωπαϊκού χρέους ή άλλων χρηματοδοτικών σχημάτων-γέφυρα. Οι τέσσερις χώρες δήλωσαν ότι «καλούν την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να διερευνούν και να συζητούν εναλλακτικές επιλογές σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, με προβλέψιμους παράγοντες, που παρουσιάζουν σημαντικά λιγότερα κινδύνους, για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, με βάση ένα δάνειο της ΕΕ ή προσωρινές λύσεις», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η πρόταση αυτή, ωστόσο, έχει τα δικά της εμπόδια: θα αύξανε τα ήδη υψηλά δημόσια χρέη της Ιταλίας και της Γαλλίας, ενώ απαιτεί ομοφωνία – κάτι που επιτρέπει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, να την μπλοκάρει πλήρως.

Παρότι ακόμη κι αν ενωθούν Ιταλία, Βέλγιο, Μάλτα, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Σλοβακία δεν σχηματίζουν μειοψηφία ικανή να σταματήσει επισήμως μια απόφαση, η δημόσια αμφισβήτηση που διατυπώνουν δυσχεραίνει το στόχο της Επιτροπής να οριστικοποιήσει πολιτική συμφωνία την επόμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, οι τέσσερις χώρες εκφράζουν επιφυλάξεις για την πρόθεση της Κομισιόν να χρησιμοποιήσει «έκτακτες εξουσίες» για την παράταση της δέσμευσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Παρότι ψήφισαν υπέρ της διατήρησης του παγώματος για λόγους ενότητας, ξεκαθαρίζουν ότι αυτό «δεν προδικάζει με κανέναν τρόπο» την τελική απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για πιθανή χρήση των ρωσικών κεφαλαίων.

«Η ψηφοφορία αυτή δεν προδικάζει σε καμία περίπτωση την απόφαση σχετικά με την πιθανή χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο ηγετών», αναφέρουν.

Ο νομικός μηχανισμός για τη μακροπρόθεσμη δέσμευση έχει ως στόχο να μειώσει την πιθανότητα οι χώρες προσκείμενες στο Κρεμλίνο όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, να επιστρέψουν τα δεσμευμένα κεφάλαια στη Ρωσία.

Αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι αυτή η λύση υπονομεύει τις πιθανότητες του Κρεμλίνου να απελευθερώσει τα περιουσιακά του στοιχεία στο πλαίσιο μιας μεταπολεμικής ειρηνευτικής συμφωνίας και, ως εκ τούτου, ενισχύει το ξεχωριστό σχέδιο της ΕΕ να αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα.

Ωστόσο, οι τέσσερις χώρες έγραψαν ότι η νομική ρήτρα «επιφέρει πολύ εκτεταμένες νομικές, οικονομικές, διαδικαστικές και θεσμικές συνέπειες που ενδέχεται να υπερβαίνουν κατά πολύ την συγκεκριμένη περίπτωση».