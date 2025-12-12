Κ.-Χατζηδάκης:-Ο-προϋπολογισμός-2026-θα-ενισχύσει-τη-θετική-προοπτική-για-την-οικονομία-με-μειώσεις-φόρων-και-συνέχεια-μεταρρυθμίσεων

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε μιλώντας στην ΚΟ της ΝΔ, πως ο προϋπολογισμός του 2026 χτίζει πάνω σε σειρά επιτευγμάτων των τελευταίων ετών και ενισχύει τη θετική προοπτική για την Ελληνική Οικονομία με ισχυρή ανάπτυξη, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις με κοινωνικό και εθνικό πρόσημο.

Θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής, σημειώνει χαρακτηριστικά, είναι η δημοσιονομική σοβαρότητα αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που συνεχίζονται:« Οι οποίες (μεταρρυθμίσεις) περιλαμβάνουν και τη μεταρρύθμιση στο σύστημα καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων, διότι το μέλλον για τη γεωργία πρέπει να βασίζεται σε ένα σύστημα δίκαιης κατανομής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μεταξύ των αγροτών».

Κατά τον Κωστή Χατζηδάκη, «η Ελλάδα έχει δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα σημαντικά σε ένα διεθνές σκηνικό αβεβαιότητας και ανακατατάξεων: πολιτική σταθερότητα και ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό υπέρ των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς. Και η Νέα Δημοκρατία στέκεται στο πολιτικό σκηνικό ως η μοναδική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής».