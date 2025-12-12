Λαζαρίδης στην εξεταστική: Συλληφθείς ο κουμπάρος του Ανδρουλάκη στην Κρήτη – Αποστολάκη: Συνελήφθη και στέλεχος της ΝΔ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην αποκάλυψη ότι μεταξύ των συλληφθέντων στην Κρήτη, στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης του ελληνικού FBI για τις παράνομες επιδοτήσεις, είναι και ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής, διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη προέβη ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική Μακάριος Λαζαρίδης.

Είχε προηγηθεί η καταγγελία της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ πως μεταξύ των 15 ατόμων που συνελήφθησαν ήταν και το στέλεχος της ΝΔ, Μύρων Χιλετζάκης.

«Ακούσαμε από την κ. Αποστολάκη ότι το μείζον σήμερα είναι οι συλλήψεις. Άρα το κράτος λειτουργεί. Μας είπε για έναν Χιλεντζάκη και ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε να σας πω. Έχουνε συλληφθεί άλλοι 14. Μεταξύ αυτών ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, ο οποίος είναι και λογιστής, λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη» δήλωσε ο κ. Λαζαρίδης.

«Σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις στην Κρήτη είναι άλλο η κομματική ένταξη, δεν γνωρίζω αυτό στο οποίο αναφέρθηκε. Όπως ακριβώς έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ» απάντησε η κ. Αποστολάκη.

