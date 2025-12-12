Μητσοτάκης:-Περιμένω-τη-Δευτέρα-στις-5-στο-γραφείο-μου-όποια-αντιπροσωπεία-αγροτών-οριστεί-να-συζητήσουμε

«Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε €3,8 δισ. αντί 3,2 πέρυσι. Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, απευθυνόμενος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ σε ομιλία του στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως περιμένει στις 5 το απόγευμα τη Δευτέρα στο γραφείο του όποια αγροτική αντιπροσωπεία ορισθεί, για να συζητήσουν. «Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο», σημείωσε.

Στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός ανέφερε πως στο πρόσωπο του νέου προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη αναγνωρίζεται η τεράστια πρόοδος της Ελλάδας και της οικονομίας της

«Μάλιστα, αυτό γίνεται 10 χρόνια μετά από τότε που η χώρα βρέθηκε κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού», πρόσθεσε αμέσως μετά, χαρακτηρίζοντάς το ως μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την επιστροφή της πατρίδας από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης στην κορυφή του Οικονομικού Συμβουλίου των πιο ανεπτυγμένων χωρών της. «Όλα αυτά χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε στο ψέμα, επιλέγοντας τον δρόμο του ρεαλισμού και της σοβαρότητας».

«Αναρωτιέμαι πού είναι άραγε τώρα όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και για διεθνή απομόνωση της πατρίδας μας», διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης. «Ας είναι, τους αφήνουμε στο χθες. Το δικό μας βλέμμα είναι στραμμένο στο αύριο».

Αναφερθείς στον κρατικό προϋπολογισμό, υπογράμμισε:

«Η έγκριση του προϋπολογισμού, θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες. Ο φετινός προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός – Ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός. Με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Τους νέους και τις οικογένειες. Που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους. Και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχών».

Παράλληλα, δήλωσε πως«το Σχέδιό μας δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026 – Προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030. Σε μία χώρα διαφορετική από αυτήν που παραλάβαμε. 2,9 δις θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις».

«Εμείς είμαστε τελικά το κόμμα που στηρίζει τον αγροτικό κόσμο»

Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, δίνοντας 4 σημεία:

«Πρώτον, δίνουμε περισσότερα λεφτά από πέρυσι παρά την αναστάτωση που έφερε η αναγκαία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ Δεύτερον όσες καθυστερήσεις υπήρξαν αντιμετωπίζονται αμέσως και τις επόμενες εβδομάδες θα πληρωθούν και όσοι βρίσκονται υπό έλεγχο και δικαιούνται χρήματα και θα περισσέψουν χρήματα για τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους που θα πάρουν περισσότερα χρήματα από όσα έπαιρναν. Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία. Η Πολιτεία δηλώνει ανοιχτή στον διάλογο, για αυτό και εγώ τη Δευτέρα το απόγευμα στις 17:00 περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπία οριστεί για να συζητήσουμε».

«Εμείς είμαστε τελικά το κόμμα που στηρίζει τον αγροτικό κόσμο και εμείς είμαστε αυτοί που καλούμαστε να υλοποιήσουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση, δημιουργώντας τα θεμέλια για έναν ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Ήμασταν αυτοί που δώσαμε απαντήσεις σε χρόνια προβλήματα», συμπλήρωσε.

«Δεν είμαστε χωρισμένοι σε εξώστες και πλατείες»

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αφήσει και «αιχμές» για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν είμαστε χωρισμένοι σε εξώστες και πλατείες», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερθείς στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, προσθέτοντας: «Είμαστε παρόντες όλοι μαζί για να δώσουμε τις μάχες που έρχονται».

«Σε αυτό το κάλεσμα κανείς δεν περισσεύει. Προσωπικά εμπιστεύομαι απόλυτα την κρίση των πολιτών και είμαι σίγουρος πως με τη σειρά του κι αυτοί θα μας εμπιστευτούν. Αρκεί όλοι να κρατάμε την αισιοδοξία μας ψηλά, το βλέμμα μας χαμηλά και να έχουμε όπλο το έργο μας», κατέληξε.

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού:

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωβουλή, θα είμαι πιο σύντομος από ό,τι συνήθως σε Κοινοβουλευτικές Ομάδες, καθώς στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο και ο Αντιπρόεδρος και ο Υφυπουργός Οικονομικών, να αναλύσουν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα βασικά χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού, του οποίου η συζήτηση ξεκινάει σε λίγες ώρες από τώρα.

Δεν θα μπορούσα, όμως, να αρχίσω χωρίς να σημειώσω την αναγκαστική απουσία, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, του μεγάλου παρόντα, που δεν είναι άλλος από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Του εισηγητή του προϋπολογισμού για το 2026, αλλά φυσικά και του νέου Προέδρου του Eurogroup.

Στο πρόσωπό του αναγνωρίζεται πλέον, με τρόπο θα έλεγα εμφατικό, καταλυτικό, η τεράστια πρόοδος της Ελλάδος και της οικονομίας της. Και μάλιστα, αυτό γίνεται ακριβώς 10 χρόνια από τότε που η χώρα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού.

Πρόκειται, πράγματι, για μία εξέλιξη η οποία σφραγίζει την επιστροφή της πατρίδας από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης στην κορυφή του οικονομικού συμβουλίου των πιο ανεπτυγμένων χωρών της.

Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες, πρώτα και πάνω απ’ όλα, ενός λαού που αντιστάθηκε τελικά στο ψέμα και στον λαϊκισμό, επιλέγοντας τον δρόμο του ρεαλισμού, της σοβαρότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, του αποτελέσματος.

Πολλοί εργάστηκαν γι’ αυτή την εθνική επιτυχία, όμως αυτό δεν είναι της στιγμής. Σημασία έχει το μεγάλο γεγονός το οποίο φέρνει την Ελλάδα, την πατρίδα μας, από την περιφέρεια της ηπείρου μας στο κέντρο των αποφάσεών της.

Και αναρωτιέμαι: πού είναι άραγε τώρα όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και για διεθνή απομόνωση της πατρίδας μας; Ας είναι όμως, τους αφήνουμε στο χθες. Εξάλλου, το δικό μας βλέμμα είναι στραμμένο στο αύριο.

Και δεν είναι τυχαίο που συνεδριάζουμε σήμερα, την ημέρα που στην Ολομέλεια ξεκινάει η πενθήμερη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Όπως ξέρετε, η έγκριση αυτού του κορυφαίου νομοσχεδίου δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία, είναι ουσιαστικά μια ρητή, θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία που έχει χαράξει ή αν θα γυρίσει σε δρόμους που θα την οδηγούσαν σε αδιέξοδα και σε περιπέτειες.

Στην πραγματικότητα ο Προϋπολογισμός, αν και χρησιμοποιεί την τεχνική γλώσσα των αριθμών, δεν είναι τελικά παρά μια καθαρή δήλωση αρχών, προθέσεων, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά πρεσβεύει η εκάστοτε κυβέρνηση.

Και στο πεδίο αυτό η Νέα Δημοκρατία, εδώ και παραπάνω από μια εξαετία, παραμένει απολύτως συνεπής, μεταφράζοντας τις δεσμεύσεις της σε ένα μεθοδικό σχέδιο με χειροπιαστό αποτέλεσμα, που αφορά τελικά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Ο φετινός Προϋπολογισμός, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε σε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις επόμενες πέντε ημέρες, είναι και κοινωνικός και αναπτυξιακός, είναι και ρεαλιστικός αλλά ταυτόχρονα και μεταρρυθμιστικός.

Με πολλές μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν πρωτίστως τη μεσαία τάξη, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά, που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές, με έναν ισχυρό δείκτη προστασίας για τους πιο ευάλωτους και με σταθερό οδηγό τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των πραγματικών αποδοχών.

Το σχέδιό μας, ωστόσο, δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026. Προδιαγράφει, παράλληλα, και την εθνική μας στρατηγική μέχρι το 2030, σε μια χώρα, βέβαια, πολύ διαφορετική από αυτή την οποία παραλάβαμε.

Αρκεί μόνο να σκεφτεί κανείς ότι προ δεκαετίας ο τόπος κινδύνευε να τεθεί εκτός ευρώ και τώρα, όπως είπα, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύει του Eurogroup. Και αυτό, νομίζω, τα λέει όλα.

Τα στοιχεία του φετινού Προϋπολογισμού σάς είναι λίγο πολύ γνωστά: πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης αρκετά πάνω από το 2%, διπλάσιο της ευρωζώνης, ανεργία η οποία σταθεροποιείται περί το 8%, στα προ κρίσης επίπεδα, ταχύτατη -και να το κρατήσετε αυτό- μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, η γρηγορότερη στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΟΣΑ.

Σημαντικά αυξημένες επενδύσεις -αυτό είναι ένα πολύ, θα έλεγα, αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να τονιστεί. Αυξημένες εξαγωγές. Πληθωρισμό κοντά στο 2,2%, χαμηλότερο από τα ποσοστά τα οποία έχουμε ως τώρα.

Και νομίζω ότι το τελευταίο αποκτά και μία ξεχωριστή σημασία, αν αναλογιστεί κανείς ότι αν προσθέσουμε τα μέτρα στήριξης που υλοποιούνται τους τελευταίους δύο μήνες του 2025 και όλα τα μέτρα στήριξης τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται για το 2026, μιλάμε σχεδόν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα στηρίξουν την κοινωνία, θα στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις.

Επαναλαμβάνω ότι η φορολογική μεταρρύθμιση η οποία θα υλοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, είναι η πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στη φορολογική κλίμακα που έχει γίνει ποτέ στην πατρίδα μας.

Έτσι, αυτός ο συνδυασμός των μικρότερων φόρων με την αύξηση των ονομαστικών μισθών, μετατρέπεται ουσιαστικά σε ένα αποτελεσματικό «ανάχωμα» απέναντι στην ακρίβεια. Μάλιστα, οι συνολικές αυξήσεις από το 2019 υπερκαλύπτουν τον σωρευτικό πληθωρισμό.

Αυτό, βέβαια, είναι ένα μακροοικονομικό στοιχείο το οποίο πρέπει να τονίζεται με φειδώ. Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει σήμερα πρόβλημα ακρίβειας στην πατρίδα μας. Το αντίθετο. Και νομίζω ότι όλοι σας και όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, που βλέπουν τα χρήματά τους να τελειώνουν πριν βγει ο μήνας.

Επιμένω, ωστόσο, ότι ένα παγκόσμιο πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται πρωτίστως με εθνικές επιλογές. Αυτό περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Και σίγουρα οι επιλογές που κάνουμε αποδεικνύονται στην πράξη ότι είναι οι μόνες ρεαλιστικές επιλογές. Και είναι οι μόνες οι οποίες μπορούν να μετριάσουν σημαντικά το πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας.

Το ίδιο ισχύει και για το δύσκολο πεδίο της στέγης. Θυμίζω ότι σε 900.000 ενοικιαστές επεστράφη, πριν από λίγες μέρες, ένα ολόκληρο μηνιαίο μίσθωμα. Θυμίζω ότι μέχρι στιγμής έχουν δοθεί παραπάνω από 23.000 δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας από τα Προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», στο οποίο, μάλιστα, χαλαρώσαμε και περαιτέρω τα κριτήρια, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης απορρόφηση.

Θυμίζω ότι υπάρχουν παραπάνω από 40 δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το ζήτημα της στέγης. Θα έχω την ευκαιρία στην ομιλία μου στον Προϋπολογισμό να ανακοινώσω και κάποιες ακόμα συμπληρωματικές δράσεις για ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αφορά πρωτίστως τους συμπολίτες μας οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στο ενοίκιο.

Τέλος, το κοινωνικό πρόσωπο του φετινού Προϋπολογισμού καθρεφτίζεται όχι μόνο στις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων. Να θυμίσω ότι με νόμο που ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα καταργήθηκε επιτέλους η προσωπική διαφορά. Έτσι, και οι συνταξιούχοι οι οποίοι δεσμεύονταν από την προσωπική διαφορά θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις από το 2026 και θα δουν όλες τις αυξήσεις που δικαιούνται από 1/1/2027.

Αλλά αξίζει να τονίσουμε και τις αυξήσεις στα μισθολόγια των ενστόλων και τα κονδύλια στην υγεία, τα οποία αθροιστικά είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με αυτά τα οποία ήταν το 2019, περισσότερους πόρους για την παιδεία, υψηλότερες δαπάνες που προβλέπονται για την εθνική άμυνα, για την πολιτική προστασία.

Και εδώ δεν θα κουραστώ να το λέω -και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνετε: η χώρα μας δαπανά άνω του 3% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες.

Σε λίγες μέρες από τώρα, στις 18 Δεκεμβρίου, στο Λοριάν, θα υψωθεί η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «Κίμων», η οποία θα καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις αρχές του επόμενου έτους.

Μπορούμε, λοιπόν, προσέξτε, και να δαπανούμε πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αμυντικές δαπάνες και να πετυχαίνουμε πρωτογενή πλεονάσματα και να μπορούμε να επιστρέφουμε στην ελληνική κοινωνία σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε μειώσεις φόρων.

Αυτή είναι η πιο απτή απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής μας πολιτικής. Και αυτή, θα έλεγα, είναι που αποτελεί και αντικείμενο μελέτης και που τελικά οδήγησε την Ελλάδα στην επιβράβευση της ανάληψης της προεδρίας του Eurogroup.

Γιατί αυτό που έγινε και γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα αντικείμενο, θα έλεγα, όχι απλά μελέτης αλλά να βγάλουν και οι Ευρωπαίοι ομόλογοί μας χρήσιμα συμπεράσματα από το μείγμα της οικονομικής πολιτικής το οποίο εμείς εφαρμόζουμε. Για όλα αυτά, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.

Δυο κουβέντες μόνο για το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, αν και θέλω να τονίσω ότι η σημερινή μας συνεδρίαση είναι αφιερωμένη στην προετοιμασία της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό. Να εκφράσω και δημόσια την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι μπορούμε, ως Κοινοβουλευτική Ομάδα, να συζητούμε, ενίοτε και ζωηρά, με τον αρμόδιο Υπουργό και να καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις και σκέψεις για την αντιμετώπιση ενός ακανθώδους ζητήματος.

Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, το οποίο δίνει ρόλο και λόγο στους βουλευτές του. Αυτό δεν θα πρέπει να εκπλήσσει κανέναν.

Ας κρατήσουμε, όμως, τέσσερα σημεία τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε.

Πρώτον, δίνουμε φέτος περισσότερα λεφτά από όσα δίναμε πέρυσι -αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίζεται σε κάθε ευκαιρία- παρά την αναστάτωση που έφερε η αναγκαία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ, και η εμπλοκή των ευρωπαϊκών μηχανισμών.

Και θέλω να το ξαναπώ αυτό: το γεγονός ότι μπορέσαμε να κάνουμε τις πληρωμές που κάναμε και να ολοκληρώσουμε τις υπόλοιπες πληρωμές μέχρι τα τέλη του έτους, αποδίδεται σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία έγινε και από τους κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι τελικά με το να υπογράφουν αυτές τις αποφάσεις, και προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Αντιπροέδρου. Δεν ήταν καθόλου προφανές ότι μπορούσαμε να κάνουμε αυτές τις πληρωμές εν κινήσει, αλλάζοντας το σύστημα.

Δεύτερον, όσες καθυστερήσεις υπήρξαν από το νέο σύστημα αντιμετωπίζονται αμέσως. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουν εξοφληθεί και όσοι βρίσκονται ακόμα υπό έλεγχο και δικαιούνται -το τονίζω- να λάβουν ενίσχυση.

Και θα το ξαναπούμε: τελικά θα περισσέψουν χρήματα για τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτοί θα πάρουν περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν με την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Τρίτον, κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία. Να μην βλάπτει, με άλλα λόγια, το εμπόριο της χώρας, κλείνοντας δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, τα οποία τελικά ανήκουν σε όλους.

Να μην ρισκάρει επίσης ανθρώπινες ζωές, κατευθύνοντας -το ξέρετε καλά οι συνάδελφοι ειδικά από τη Θεσσαλία- ΙΧ, φορτηγά και λεωφορεία προς επικίνδυνες παρακαμπτηρίους, αλλά να μην ζημιώνονται τελικά και οι τοπικές αγορές και μάλιστα καθώς πλησιάζει η περίοδος των εορτών και των μαζικών -θέλουμε να ελπίζουμε- εξόδων προς τα χωριά.

Τέταρτη παρατήρηση, θα το ξαναπώ και σήμερα: η πολιτεία δηλώνει ανοιχτή στον διάλογο. Γι’ αυτό και εγώ τη Δευτέρα το απόγευμα, στις 17.00 η ώρα, θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί για να συζητήσουμε, όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν.

Το είπε καλά ο Μάξιμος: εμείς είμαστε τελικά το κόμμα το οποίο στηρίζει τον αγροτικό κόσμο και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι καλούμαστε να υλοποιήσουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση και να θέσουμε τα θεμέλια για έναν ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα.

Εμείς ήμασταν αυτοί που μπορέσαμε και δώσαμε απαντήσεις σε χρόνια προβλήματα. Να θυμίσω μόνο κάποια: τα ειδικά τιμολόγια ρεύματος, την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, με τις πρόσφατες τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν, τον χαμηλό ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα.

Τα λέω όλα αυτά για να μην κάνουμε στη συνέχεια εμείς μεταξύ μας διάλογο για τα θέματα αυτά, καθώς είναι πρώτιστο χρέος μας και αυτά τα μηνύματα να τα μεταφέρουμε σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Ξέρετε, οι βουλευτές, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είστε μόνο, δεν είμαστε μόνο, «ιμάντες» μεταφοράς του κλίματος των πολιτών. Αυτή είναι η μία κατεύθυνση της πληροφορίας. Είμαστε, όμως, ταυτόχρονα και πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης, με άποψη, με επιχειρήματα, με πειθώ.

Γι’ αυτό νομίζω ότι και σε τέτοιες συγκυρίες έχει μεγάλη σημασία η εσωτερική ενημέρωση πριν από κάθε δημόσια τοποθέτηση, η γνώση της πραγματικότητας, ο συντονισμός της δράσης μας. Εξάλλου, όλοι μας, νομίζω, είμαστε διαθέσιμοι και ανοιχτοί να παρέχουμε κάθε δυνατή χρηστική πληροφορία.

Πάνω από όλους, όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η Νέα Δημοκρατία. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής να προχωρά. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά, αν πρώτα η μεγάλη μας παράταξη δεν επικρατήσει πολιτικά.

Δεν θα υποχωρήσουμε, λοιπόν, ούτε στον λαϊκισμό, ούτε απέναντι στον αντιπολιτευτικό μηδενισμό. Πολύ περισσότερο όταν η τακτική της αντιπολίτευσης είναι γνωστή: «ναι» σε κάθε εκδήλωση δυσαρέσκειας, «όχι», όμως, σε οποιαδήποτε θετική αντιπρόταση, «ναι» στην παραπληροφόρηση, «όχι» στην ψύχραιμη ενημέρωση, «ναι» στις εύκολες λύσεις, πάντα, όμως, «όχι» στις δύσκολες προκλήσεις και στις σύνθετες μεταρρυθμίσεις.

Εμείς οφείλουμε να μείνουμε εστιασμένοι στο έργο μας. Πρώτος σταθμός το 2027, ορίζοντας το 2030. Υλοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχουμε υποσχεθεί. Παραδίδουμε και θα παραδώσουμε ακόμα πολλά περισσότερα έργα από αυτά τα οποία δρομολογούμε, από τώρα μέχρι την άνοιξη του 2027. Είναι έργα τα οποία σχεδιάσαμε και εμείς υλοποιούμε.

Και κρατάμε την πατρίδα μας στην τροχιά της συλλογικής προόδου, η οποία τελικά μετατρέπεται και σε ατομική προκοπή. Βαδίζουμε με σιγουριά μπροστά, όταν πολλοί άλλοι επιμένουν να κοιτούν προς τα πίσω.

Και όλα αυτά, προφανώς, με αυτοπεποίθηση για τις κατακτήσεις των τελευταίων ετών, αλλά χωρίς έπαρση. Το λέμε σε κάθε ευκαιρία. Δεν λείπουν ούτε τα λάθη, ούτε οι αστοχίες. Ξέρουμε ότι αν έγιναν μέχρι τώρα πολλά, πρέπει να γίνουν περισσότερα, με μεταρρυθμίσεις που στην αρχή συναντούν δυσκολίες, αλλά στο τέλος αποδίδουν καρπούς για τον τόπο και την κοινωνία.

Πάρτε για παράδειγμα τις μεγάλες αλλαγές τις οποίες κάναμε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ένα πρόβλημα το οποίο όλοι θεωρούσαν ότι είναι άλυτο, είναι αυτό το οποίο, όμως, σε έναν βαθμό, προσφέρει στον Προϋπολογισμό τα πρόσθετα έσοδα τα οποία επιστρέφονται τώρα στους πολίτες με μειώσεις φόρων.

Και σκεφτείτε ότι, παρά τα προβλήματα αυτής περιόδου, κάντε μια προβολή στο μέλλον, στο 2026, η Ελλάδα θα διαθέτει, επιτέλους, ένα διαφανές και δίκαιο σύστημα καταβολής επιδοτήσεων, που θα αμείβει τελικά περισσότερο τους έντιμους παραγωγούς, τους έντιμους αγρότες, τους έντιμους κτηνοτρόφους.

Καμία πραγματική μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα δεν θα μπορεί ποτέ να υλοποιηθεί αν δεν έχουμε αυτό το θεμέλιο, το οποίο το χτίζουμε τώρα με επιμονή, με προσπάθεια, με καθυστέρηση μπορεί κάποιος να μας χρεώσει. Αλλά είναι μια μεταρρύθμιση η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη, είναι συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απολύτως απαραίτητο να προχωρήσει όπως ακριβώς την έχουμε σχεδιάσει.

Αυτή είναι η κατεύθυνση που καλούμαστε να μεταδώσουμε στους πολίτες. Ξαναλέω, χωρίς να αμφισβητούμε εύλογες ανησυχίες, καλόπιστες παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, στη συζήτηση που έγινε με τον Κώστα, έγιναν πολλές σημειακές παρατηρήσεις τις οποίες λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Αυτή είναι η εποικοδομητική κριτική την οποία αποζητούμε από εσάς.

Συνεπώς, η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα δεν αρκεί απλά να βρίσκεται σε «επιφυλακή». Τώρα είναι η ώρα να βγούμε πιο μπροστά, δυναμικά, αποτελεσματικά, τόσο στο κοινοβούλιο όσο και στην κοινωνία.

Εμείς, βλέπετε, δεν χωριζόμαστε σε «εξώστες» και σε «πλατείες». Είμαστε παρόντες όλοι μαζί, μαζί με τα μέλη μας, μαζί με τους φίλους μας, να δώσουμε τις μάχες που έρχονται. Και σε αυτό το κάλεσμα κανείς δεν περισσεύει.

Συσπειρώνουμε πρώτα και πάνω από όλα τη βάση μας. Την ίδια στιγμή απευθυνόμαστε για ακόμα μια φορά σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες. Είναι αυτοί που ενώθηκαν μαζί μας σε αυτό το πλατύ ρεύμα της νίκης και το 2019 και στις δίπλες εκλογές του 2023.

Και βέβαια, απευθυνόμαστε με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στους νέους, καθώς τελικά η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που αναφέρεται στο αύριο, που έχει ένα συγκροτημένο σχέδιο, όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον της πατρίδας μας.

Και σε έναν κόσμο τεράστιων γεωπολιτικών αλλαγών, οικονομικών τριγμών πρωτόγνωρων, το ζητούμενο των επόμενων εκλογών δεν θα είναι απλά κομματικό, σε έναν βαθμό θα είναι και ένα στοίχημα υπαρξιακό για τη χώρα. Ένα στοίχημα που θα κρίνει αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής, στην τροχιά προόδου που ήδη ακολουθεί, ή αν, όπως φαίνεται να επιθυμούν κάποιοι, θα καταστεί μία ακυβέρνητη πολιτεία, όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία.

Εγώ προσωπικά, και κλείνω με αυτό, εμπιστεύομαι απόλυτα την κρίση των πολιτών. Είμαι σίγουρος ότι με τη σειρά τους και αυτοί και πάλι θα μας εμπιστευτούν, αρκεί όλοι να κρατάμε την αισιοδοξία και την πίστη μας ψηλά, αλλά το βλέμμα μας χαμηλά, με «όπλο» το έργο μας -το είπαμε και το κάναμε, το είπαμε και το κάνουμε- και κάνοντας ξεκίνημα της νέας μας εξόρμησης όσα καλά -και είναι πολλά αυτά- φέρνει στη χώρα και την κοινωνία ο φετινός Κρατικός Προϋπολογισμός.

Σας ευχαριστώ πολύ και σας καλώ τώρα να ξεκινήσουμε τη γόνιμη συζήτησή μας.

