Νέα-πνοή-στο-Κυπριακό-με-«πολιτική-ισότητα»;

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η χθεσινή τριμερής συνάντηση στη Λευκωσία, με πρώτα βήματα σε κρίσιμα ζητήματα. Σε αναμονή για την αντίδραση της Τουρκίας. Θα ακολουθήσει άτυπη πενταμερής. Ανταπόκριση από τη Λευκωσία Την αναφορά των Ηνωμένων Εθνών ότι «ο πραγματικός στόχος είναι η λύση του Κυπριακού με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» κρατά η κυπριακή κυβέρνηση ως το σημαντικότερο αποτέλεσμα της χθεσινής πρώτης κοινής συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του ηγέτη των Τ/κ Τουφάν Ερχιουρμάν με την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Στη διάρκεια της συνάντησης, η οποία κράτησε πάνω από τρεις ώρες, συζητήθηκε, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τόσο η ουσία του Κυπριακού όσο και τα ΜΟΕ. Αυτό που σημείωσε ο Κύπριος Πρόεδρος ήταν πως για πρώτη φορά από το 2020, τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά από συμφωνία και των δύο πλευρών. Ήδη στη Λευκωσία γίνεται λόγος για μια νέα ατμόσφαιρα, ενώ η κυπριακή κυβέρνηση αναμένει την αντίδραση της Τουρκίας και ειδικότερα το κατά πόσον θα υπάρξει και από την Άγκυρα μετατόπιση στη ρητορικής της από την κυριαρχική ισότητα και τη λύση δύο κρατών στην πολιτική ισότητα και την Ομοσπονδιακή λύση, όπως αυτή προκύπτει από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Χωρίς ανακοίνωση ΜΟΕ

Πάντως, παρά την αισιοδοξία που επικρατούσε πριν από τη συνάντηση, ούτε χθες τα Ηνωμένα Έθνη ήταν σε θέση να ανακοινώσουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτό που κατάφεραν οι δύο ηγέτες -όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης- ήταν να προχωρήσουν σε «μια ανασκόπηση των ΜΟΕ που συζητήθηκαν στις προηγούμενες διευρυμένες διασκέψεις» και να συμφωνήσουν να επικεντρωθούν σε κάποια από αυτά. Ειδικότερα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να επικεντρωθούν στο θέμα της κατασκευής αγωγού για μεταφορά νερού από εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στα Κατεχόμενα στην Κυπριακή Δημοκρατία για σκοπούς άρδευσης, και να γίνουν προσπάθειες αύξησης του προσωπικού στα οδοφράγματα προς διευκόλυνση των Τουρκοκύπριων που μεταβαίνουν καθημερινά στον Νότο.

Πενταμερής ενόψει

Οι επόμενοι σταθμοί της προσπάθειας επανέναρξης των διαπραγματεύσεων είναι η Αθήνα και η Άγκυρα, όπου η κ. Ολγκίν θα πραγματοποιήσει συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο για καθορισμό ημερομηνίας πραγματοποίησης άτυπης πενταμερούς συνάντησης για το Κυπριακό. Απαντώντας σε ερώτηση για το πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η άτυπη πενταμερής, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως συγκεκριμένες απαντήσεις μπορούν να δοθούν μετά τις επαφές της κ. Ολγκίν σε Ελλάδα και Τουρκία και ειδικότερα μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών. «Από δικής μου πλευράς», σημείωσε, «μπορώ να σας πω ότι και την ερχόμενη εβδομάδα είμαι έτοιμος να μεταβώ και να συμμετάσχω σε μια τέτοια διευρυμένη διάσκεψη».

