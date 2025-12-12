Ξέρουμε-τι-σημαίνει-διαιρεμένη-πατρίδα,-είπε-πρόεδρος-της-Μολδαβίας-στον-Νίκο-Χριστοδουλίδη

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου περπάτησε σήμερα στη Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κοιτάζοντας την κατεχόμενη Κύπρο πίσω από τα συρματοπλέγματα, είπε στον Κύπριο ομόλογο της πως η χώρα της «γνωρίζει τι σημαίνει η πατρίδα σου να είναι διαιρεμένη», παραπέμποντας ευθέως και στη δική τους πληγή της Υπερδνειστερίας, η οποία κατέχεται από ρωσικό στρατό από την δεκαετία του 90 που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση.

Η επίσκεψη της κυρίας Σάντου στην Κύπρο χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Μολδαβού προέδρου στο νησί έπειτα από 22 χρόνια, σε μια χρονική συγκυρία που η Λευκωσία μετρά αντίστροφα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

«Δύσκολο, λυπηρό, αλλά μόνο ειρηνικά»

Κατά την περιήγηση στη Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός στην παλιά Λευκωσία, η Μάγια Σάντου υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο «πρέπει να τυγχάνει σεβασμού» και πως τα προβλήματα οφείλουν να λύνονται ειρηνικά, σημειώνοντας ότι «οι άνθρωποι πρέπει να ζουν μαζί στη χώρα τους».

Στο ίδιο σημείο, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τη Μολδαβή Πρόεδρο για τη διαχρονική στάση του Κισινάου στο Κυπριακό, με αναφορά στη στήριξη της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Η κυπριακή προεδρία της ΕΕ και η «ατζέντα διεύρυνσης»

Κατά την συνάντηση των δύο που προηγήθηκε, το μήνυμα της Λευκωσίας ήταν ότι η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας θα βρεθεί ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να δηλώνει ότι θα επιδιωχθούν «ουσιαστικά, θετικά αποτελέσματα» στο επόμενο εξάμηνο.

Από την πλευρά της, η κα. Σάντου επένδυσε πολιτικά στη συγκυρία, σημειώνοντας ότι για τη Μολδαβία η ένταξη στην ΕΕ δεν είναι απλώς στρατηγικός στόχος, αλλά «στρατηγική επιβίωσης», σε μια περίοδο που, όπως λέει, η χώρα της βρίσκεται υπό διαρκή πίεση και απόπειρες αποσταθεροποίησης από τη Μόσχα.

«Roam like at home» από 1η Ιανουαρίου 2026

Στο πρακτικό επίπεδο, η ευρωπαϊκή «προθέρμανση» της Μολδαβίας αποτυπώνεται και στο ψηφιακό κομμάτι. Με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, η Μολδαβία και η Ουκρανία εντάσσονται από 1η Ιανουαρίου 2026 στο καθεστώς «roam like at home», με κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, όπως εντός ΕΕ.