Ξεκάθαρο-μήνυμα-Φον-ντερ-Λάιεν-σε-Τραμπ:-Στην-Ευρώπη-αποφασίζουμε-εμείς,-μην-ανακατεύεσαι

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να αναμειγνύεται στη δημοκρατία στην Ευρώπη, τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απαντώντας στη σφοδρή επίθεση του Αμερικανού προέδρου κατά της Ευρώπης.

«Όταν πρόκειται για τις εκλογές, δεν είναι δική μας δουλειά [ενν. των Βρυξελλών] να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, αλλά του λαού αυτής της χώρας», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και πρέπει να προστατευθεί», δήλωσε σε συνέντευξη στο γκαλά του Politico για τα 28 πιο ισχυρά πρόσωπα στις Βρυξέλλες.

Σε ερώτηση σχετικά με την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα και προκάλεσε σάλο στην Ευρώπη, η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι «χωρίς καμία αμφιβολία, κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει».

Το κείμενο της Στρατηγικής Ασφαλείας υποστηρίζει ότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με «εξάλειψη του πολιτισμού» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, θέση που έχουν διατυπώσει ακροδεξιοί ηγέτες στην ΕΕ όπως ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, αλλά και η Ρωσία.

Επιπλέον, το έγγραφο κατακρίνει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για τον περιορισμό των ακροδεξιών κομμάτων, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις αυτές ως πολιτική λογοκρισία, ενώ μιλά για «καλλιέργεια αντίστασης στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Μόλις την Τρίτη ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ευρώπη ως ομάδα εθνών σε αποσύνθεση με ηγέτες «αδύναμους ανθρώπους». «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι, ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει», είπε.

Κατά την Φον ντερ Λάιεν αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕ πρότεινε την «Ασπίδα της Δημοκρατίας», ένα όπλο στη μάχη κατά της ξένης παρέμβασης στο Διαδίκτυο, παρέμβαση που είναι εμφανείς κατά τις εκλογές.

Πάντως, η ίδια δήλωσε ότι είχε πάντα «πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας» με τους προέδρους των ΗΠΑ και «αυτό ισχύει και σήμερα». Ωστόσο, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της και όχι να κάνει συγκρίσεις με άλλους.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι ορκισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής συνεργασίας. Αλλά τι είναι τόσο σημαντικό; Είναι ότι είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε», είπε.

Πρόσθεσε ότι «φυσικά, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή αλλάζουμε. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου: ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ας είμαστε περήφανοι για αυτό. Ας υπερασπιστούμε μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είναι το καθήκον μας… να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας», είπε η επικεφαλής της Κομισιόν, υπό τις επευφημίες του κοινού.