Ο αμερικανικός ΟΠΕΚΕΠΕ στην υγεία: Πλιάτσικο δισεκατομμυρίων, ανύπαρκτοι έλεγχοι και μια βόμβα στα χέρια των Δημοκρατικών

Η υπόθεση της μαζικής απάτης στα κοινωνικά προγράμματα της Μινεσότα δεν είναι απλώς ένα ακόμη σκάνδαλο κακοδιαχείρισης. Πρόκειται για μια πολυετή, συστηματική λεηλασία δημόσιου χρήματος, με διαστάσεις που σοκάρουν ακόμη και τα αμερικανικά δεδομένα. Πάνω από 1 δισ. δολάρια φαίνεται να διοχετεύτηκαν σε ψεύτικες δομές, εικονικές υπηρεσίες και οργανωμένα δίκτυα που εκμεταλλεύτηκαν τα κενά ενός κράτους πρόνοιας το οποίο λειτούργησε χωρίς επαρκή έλεγχο, ειδικά την περίοδο της πανδημίας.

Η Μινεσότα, μια πολιτεία που παραδοσιακά προβάλλεται ως πρότυπο κοινωνικής πολιτικής και διοικητικής οργάνωσης, βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης υπόθεσης απάτης κοινωνικών υπηρεσιών στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ. Το σκάνδαλο δεν αποκαλύφθηκε από κάποιον θεσμικό μηχανισμό έγκαιρου ελέγχου, αλλά από ομοσπονδιακές έρευνες που ξεκίνησαν όταν το μέγεθος των χρημάτων και η προκλητικότητα των αιτημάτων δεν μπορούσαν πλέον να αγνοηθούν.

Πώς στήθηκε η απάτη

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκονται δεκάδες οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών: διανομή γευμάτων σε παιδιά, στήριξη αστέγων, φροντίδα ευάλωτων ομάδων, ακόμη και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Στην πράξη, μεγάλο μέρος αυτών των δραστηριοτήτων είτε δεν υλοποιήθηκε ποτέ είτε γινόταν σε ελάχιστη κλίμακα, χωρίς καμία σχέση με τα ποσά που δηλώνονταν.

Το μοντέλο ήταν απλό αλλά αποτελεσματικό. Οι εμπλεκόμενοι υπέβαλλαν μαζικά αιτήσεις πληρωμής, βασισμένες σε αυτοαναφερόμενα στοιχεία, σε μια περίοδο όπου οι δημόσιες υπηρεσίες είχαν λάβει πολιτική εντολή να εγκρίνουν γρήγορα κονδύλια λόγω της πανδημίας. Οι έλεγχοι χαλάρωσαν, οι δικλίδες ασφαλείας παρακάμφθηκαν και η προτεραιότητα ήταν να «τρέξει» το χρήμα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σύστημα που πλήρωνε χωρίς να ρωτά και χωρίς να διασταυρώνει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν κρατικοί υπάλληλοι εξέφρασαν ενστάσεις ή ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία, αντιμετώπισαν νομικές απειλές, κατηγορίες για διακρίσεις ή πολιτική πίεση. Το μήνυμα ήταν σαφές: μην μπλοκάρετε τη ροή χρημάτων. Αυτή η κουλτούρα φόβου και αδράνειας αποδείχθηκε καταστροφική.

Η έκρηξη των διώξεων

Όταν η υπόθεση πέρασε στα χέρια των ομοσπονδιακών αρχών, η εικόνα που αποκαλύφθηκε ήταν χαοτική. Δίκτυα δεκάδων ανθρώπων, πλαστές εταιρείες, τραπεζικοί λογαριασμοί με τεράστιες εισροές, αγορές πολυτελών ακινήτων και οχημάτων με χρήματα που υποτίθεται ότι προορίζονταν για παιδιά και ευάλωτους πολίτες.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 60 άτομα έχουν ήδη καταδικαστεί, ενώ δεκάδες ακόμη βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες. Οι έρευνες συνεχίζονται και τίποτα δεν δείχνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει. Αντίθετα, κάθε νέο κύμα διώξεων αποκαλύπτει πόσο βαθιά ριζωμένη ήταν η απάτη και πόσο ανεπαρκής υπήρξε η κρατική εποπτεία.

Ο πολιτικός σεισμός

Το σκάνδαλο δεν άργησε να αποκτήσει έντονη πολιτική διάσταση. Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, βρέθηκε στο στόχαστρο για το γεγονός ότι επί των ημερών του εξελίχθηκε μια απάτη τέτοιου μεγέθους. Παρότι δεν υπάρχουν ενδείξεις προσωπικής εμπλοκής, η πολιτική ευθύνη για την αποτυχία των μηχανισμών ελέγχου είναι αναπόφευκτη.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν το ζήτημα αξιοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο. Ο Donald Trump και κύκλοι των Ρεπουμπλικανών έσπευσαν να συνδέσουν το σκάνδαλο με την ευρύτερη συζήτηση για τη μετανάστευση, την κοινωνική πολιτική και τη «χαλαρότητα» των Δημοκρατικών απέναντι στην απάτη. Η ρητορική αυτή, σε πολλές περιπτώσεις, ξεπέρασε τα όρια της κριτικής και άγγιξε τη συλλογική στοχοποίηση ολόκληρων κοινοτήτων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η βουλευτής Ilhan Omar, η οποία, αν και δεν έχει καμία θεσμική αρμοδιότητα στη διαχείριση των προγραμμάτων, δέχθηκε σφοδρές επιθέσεις λόγω της καταγωγής της και της πολιτικής της ταυτότητας. Η ίδια καταδίκασε απερίφραστα την απάτη, αλλά ταυτόχρονα κατήγγειλε την εργαλειοποίηση του σκανδάλου για πολιτικά και ιδεολογικά οφέλη.

Ένα πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο από τη Μινεσότα

Το σκάνδαλο της Μινεσότα λειτούργησε ως μεγεθυντικός φακός για ένα πολύ ευρύτερο πρόβλημα: την ανεξέλεγκτη απάτη σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά προγράμματα στις ΗΠΑ. Τα ίδια τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η απώλεια δημόσιου χρήματος από απάτη ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Δεν πρόκειται για μεμονωμένες παρεκτροπές, αλλά για δομική αδυναμία του κράτους να ελέγξει πού πηγαίνουν τα χρήματα των φορολογουμένων.

Η πανδημία επιδείνωσε το πρόβλημα, αλλά δεν το δημιούργησε. Απλώς αποκάλυψε πόσο εύθραυστο είναι ένα σύστημα που βασίζεται στην καλή πίστη και στην πολιτική ορθότητα, χωρίς αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου. Όταν η ταχύτητα και το πολιτικό αφήγημα υπερισχύουν της λογοδοσίας, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν νομοτελειακό.

Το διακύβευμα από εδώ και πέρα

Η υπόθεση της Μινεσότα δεν θα κλείσει μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές ή αν θα ξεχαστεί μόλις κοπάσει ο πολιτικός θόρυβος. Μέχρι στιγμής, η εικόνα στην Ουάσιγκτον δεν εμπνέει ιδιαίτερη αισιοδοξία. Η απάτη καταγγέλλεται ρητορικά, αλλά οι σοβαρές, διακομματικές μεταρρυθμίσεις παραμένουν ζητούμενο.

Για τη Μινεσότα, το πλήγμα είναι διπλό: οικονομικό και θεσμικό. Για τις ΗΠΑ συνολικά, το σκάνδαλο είναι μια προειδοποίηση. Όχι για το αν υπάρχει απάτη στο κράτος πρόνοιας – αυτό είναι δεδομένο – αλλά για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει όταν η πολιτική βούληση για έλεγχο αντικαθίσταται από φόβο, αδράνεια και ιδεολογικές αγκυλώσεις.

Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει το επόμενο σκάνδαλο. Το ερώτημα είναι αν θα είναι εξίσου μεγάλο.