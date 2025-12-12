Ο-Κασσελάκης-περιγράφει-την-πρώτη-του-γνωριμία-με-τον-Τσίπρα:-Με-ρώτησε-αν-το-Τέξας-έχει-θάλασσα

Κάθε σύνδεση με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, κόβει ο Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξή του στη HuffPost.

Ο επικεφαλής του «Κινήματος Δημοκρατίας» χαρακτηρίζει υποκριτική τη στάση του πρώην πρωθυπουργού, αναφερόμενος στην εικόνα του Παλλάς κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», ενώ παράλληλα τον καταγγέλλει για ομοφοβία.

«Δεν μπορείς να ανασυνθέσεις κάτι χωρίς να έχεις ξεκάθαρες πολιτικές προτάσεις. Δεν μπορείς να ανασυνθέσεις κάτι, εάν δεν κάνεις μια ειλικρινή αυτοκριτική. Δηλαδή το να πεις ότι, ξέρεις, ήμουν ο πρόεδρος (του ΣΥΡΙΖΑ) για 15 χρόνια, ήμουν πρωθυπουργός, διαχειρίστηκα τη χώρα και για όλα αυτά φταίνε οι άλλοι, εκείνοι με εξέθεσαν, εκείνοι με ρεζίλεψαν….Και έρχομαι τώρα με τις διαλέξεις στο Harvard για rebranding, εμένα μου ακούγεται υποκριτικό. Και ειδικά αυτό στο Παλλάς, αυτή η εικόνα, να βάζεις τους υπουργούς του, τα στελέχη που είχε δίπλα του τόσα χρόνια, στον εξώστη δίπλα από την τουαλέτα για να τους ξεφτιλίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ταυτόχρονα, κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για ομοφοβία, λέγοντας ότι δεν ήταν και ο μοναδικός που τον αντιμετώπισε με τέτοιο τρόπο μέχρι σήμερα: «Έχω βιώσει, ναι, έχω παρατηρήσει. Και από πολιτικούς και από πρώην συντρόφους στην Ελλάδα (…)

Εδώ και ο Τσίπρας στο βιβλίο του έβαλε την διαστρεβλωμένη ιστορία περί παιδιών στο Μαξίμου!».

Για την πρώτη γνωριμία τους όταν ακόμη ζούσε στις ΗΠΑ είπε: «Δεν μπορούσε να καταλάβει πως απέκτησα ναυτιλικακή εταιρεία και καράβια».

«“Εσύ δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις μία εταιρεία που έχει καράβια. Πώς τα πήρες τα καράβια, με δάνειο;” με ρώτησε ο Τσίπρας. Του εξήγησα ότι έπεισα επενδυτές να εμπιστευτούν την κρίση μου για να μπορέσουμε, με την ανάλυση που είχα κάνει, να επενδύσουμε στον κλάδο αυτό. (15:39) Το καταλάβαινε όλο αυτό. Η πρώτη του αντίδραση ήταν: “Σου έδωσαν δάνειο!”

Λέω “όχι, αυτό λέγεται equity capital”, αλλά εκείνος δεν καταλάβαινε τι έλεγα».

Και σε άλλο σημείο, προσθέτει ο Στέφανος Κασσελάκης, ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε… επαφή με τη γεωγραφία: «Του μίλησα για ένα τάνκερ που είχαν πιάσει στο Τέξας και με ρωτάει: Το Τέξας έχει θάλασσα; Του λέω τότε, ότι μα το Τέξας δεν είναι μόνο ροντέο και φαρ-ουέστ….έχει πολύ μεγάλη θάλασσα, είναι ο κόλπος του Μεξικό και του έδειξα στο χάρτη. Ναι, μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά αν διαβάσεις τι λέει στο βιβλίο για τη Ρίγα της Εσθονίας…».