Ο-Τραμπ,-οι-δημοσκοπήσεις-και-το-«μεγαλείο»-της-αμερικανικής-οικονομίας

Πότε θα «αποτυπωθεί» στις δημοσκοπήσεις το μεγαλείο της Αμερικής; Αυτό είναι το ερώτημα που έθεσε –με εμφανή αγανάκτηση– ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και τούτο γιατί νέες σφυγμομετρήσεις καταγράφουν εντεινόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την οικονομική πολιτική του, σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα επιτυχίας που ο ίδιος προβάλλει από τον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξέσπασε χθες, Πέμπτη, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, διερωτώμενος πότε θα του «πιστωθεί» –όπως χαρακτηριστικά ανέφερε– ότι δημιούργησε «χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας».

Η οργή του προέδρου και οι βολές κατά Μπάιντεν

Στο ίδιο μήνυμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε για ακόμη μία φορά επίθεση στον δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, τον οποίο κατηγόρησε για την «καταστροφή» που –κατά τον ίδιο– κληρονόμησε η χώρα στο μέτωπο του πληθωρισμού.

Η ρητορική αυτή επανέρχεται σταθερά από τον Λευκό Οίκο, καθώς ο πρόεδρος επιδιώκει να αποδώσει τις επίμονες πιέσεις στο κόστος ζωής στις πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η δημοσκόπηση που άναψε φωτιές

Ωστόσο, τα ευρήματα δημοσκόπησης του Πανεπιστημίου του Σικάγου για λογαριασμό του Associated Press σκιαγραφούν μια σαφώς διαφορετική εικόνα. Μόλις το 31% των Αμερικανών δηλώνει ικανοποιημένο από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, έναντι 40% τον Μάρτιο.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής που έχει καταγράψει ο Τραμπ στο συγκεκριμένο πεδίο μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης του θητείας. Παράλληλα, το 68% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η αμερικανική οικονομία «πηγαίνει άσχημα».

Το χάσμα αφήγησης και πραγματικότητας

Η εικόνα αυτή έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την αισιόδοξη αφήγηση που προβάλλει ο πρόεδρος, ο οποίος είχε εν μέρει εκλεγεί με κεντρική υπόσχεση την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ανακούφιση των νοικοκυριών.

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός επανέλαβε χθες ότι «οι τιμές πέφτουν γρήγορα», επικαλούμενος και την πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών ως ένδειξη οικονομικής ευρωστίας. Όμως για ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, οι επιδόσεις της Wall Street δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε βελτίωση της καθημερινότητας.

Πληθωρισμός: η επιστροφή της ανησυχίας

Ο πληθωρισμός, ο οποίος είχε αυξηθεί κατά την προεδρία Μπάιντεν, επιβραδύνθηκε αρχικά μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Από τον Απρίλιο, ωστόσο, άρχισε εκ νέου να επιταχύνεται.

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία, που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, έδειξαν ετήσιο πληθωρισμό 2,8%. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τον Οκτώβριο, επικαλούμενη την παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, ενώ τα δεδομένα για τον Νοέμβριο αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Απαντώντας στην κριτική, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διαβεβαίωσε χθες ότι «όλοι οι οικονομικοί δείκτες όσον αφορά το κόστος ζωής δείχνουν πως, στην πραγματικότητα, η οικονομία είναι καλύτερη και πιο ζωηρή από ό,τι επί της προηγούμενης κυβέρνησης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, AP, AFP