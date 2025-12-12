Παπαθανάσης:-1,6-εκατ.-ευρώ-για-την-ενεργειακή-αναβάθμιση-του-κλειστού-κολυμβητηρίου-Φλώρινας

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Φλώρινας εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Φλώρινας, με επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 1.646.209,96 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική εκσυγχρονισμού δημόσιων υποδομών και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Φλώρινας.