ΠΑΣΟΚ-για-εμπλοκή-Λαμπράκη-στις-παράνομες-επιδοτήσεις:-Κανείς-δεν-πρέπει-να-μείνει-στο-απυρόβλητο

«Κανείς δεν επικαλείται οποιαδήποτε σχέση του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να κάνει εγκληματικές πράξεις, όπως έχει συμβεί με τον κ. Ξυλούρη που επικαλείται την κουμπαριά του με τον κ. Μητσοτάκη σε συνομιλίες που βρίσκονται στη δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ». Αυτό απαντά το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του μετά την αποκάλυψη του Μακάριου Λαζαρίδη πως ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής, διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις.

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως: «Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρεται και στον Γιώργο Ξυλούρη, επονομαζόμενο ως «Φραπέ»:

«24 ώρες μετά το γαλάζιο πέπλο προστασίας του κ. Ξυλούρη στη σιωπή για να μην αποκαλύψει τις πολιτικές του πλάτες στο καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό.

Ο άνθρωπος που υποσχόταν φορτηγά με στοιχεία, πήγε δασκαλεμένος και προκλητικός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον διευκόλυναν για να μην ‘’κάψει’’ τη γούνα τους.

Ποιον προστάτευσε με τη σιωπή του χθες ο κ. Ξυλούρης σε αυτήν την παρωδία ταινίας του Hollywood που εκτυλίχθηκε χθες στην Εξεταστική;

Ο Πρωθυπουργός παίζει κρυφτό αλλά οι αποκαλύψεις είναι καταιγιστικές. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αποπροσανατολίσει και να διαχειριστεί τη φθορά της, προσπαθεί να ‘’κρύψει’’ τον φερόμενο ως εγκέφαλο κυκλώματος στην Κρήτη, που είναι σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και περιφέρει ως ‘’τρόπαιο’’ τι;».



