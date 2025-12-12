ΠΑΣΟΚ:-Ζητά-την-αναστολή-της-κομματικής-ιδιότητας-του-Γ.-Λαμπράκη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο γραμματέας του κόμματος ζήτησε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιώργου Λαμπράκη από την επιτροπή δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ, μετά την σύλληψή του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν δεχόμαστε καμία σκιά και κανέναν συμψηφισμό» διαμηνύουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, που θυμίζουν τη δεσμευση του προέδρου ότι οποιος εμπλέκεται στο σκάνδαλο, θα διαγράφεται.

Εχει ενδιαφέρον ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης διαγράφεται για δευτερη φορά από το κόμμα, αφου είχε διαγραφεί και επί Φωφης Γεννηματά, καθώς είχε κατέβει ως υποψήφιος στο Οικονομικό επιμελητηριο με ψηφοδελτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Και ενώ από το περιβάλλον Ανδρουλάκη σημειώνουν ότι έχει να μιλήσει χρόνια με τον συλληφθέντα, φαίνεται ότι αυτός και η σύζυγός του είχαν στηρίξει με τις υπογραφές τους την υποψηφιότητα Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του 2021.

Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική Μακάριος Λαζαρίδης, είχε προχωρήσει στην αποκάλυψη ότι μεταξύ των συλληφθέντων στην Κρήτη, στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης του ελληνικού FBI για τις παράνομες επιδοτήσεις, είναι και ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής, διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Είχε προηγηθεί η καταγγελία της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ πως μεταξύ των 15 ατόμων που συνελήφθησαν ήταν και το στέλεχος της ΝΔ, Μύρων Χιλετζάκης.

«Ακούσαμε από την κ. Αποστολάκη ότι το μείζον σήμερα είναι οι συλλήψεις. Άρα το κράτος λειτουργεί. Μας είπε για έναν Χιλεντζάκη και ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε να σας πω. Έχουνε συλληφθεί άλλοι 14. Μεταξύ αυτών ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, ο οποίος είναι και λογιστής, λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη» δήλωσε ο κ. Λαζαρίδης.

