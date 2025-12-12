Πηγές-ΝΔ:-Θα-διαγράψει-ο-Ανδρουλάκης-τους-κουμπάρους-του;-Θα-παραδεχτεί-τη-σχέση-τους;

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να βρίσκονται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και λογιστής Γιώργος Λαμπράκης και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου» αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, που δημοσιοποίησαν φωτογραφία από τον γάμο Λαμπράκη – Κουτάντου, όπου φαίνεται να είναι κουμπάρος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως «και οι δύο – όπως αποκάλυψε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης – ήταν ανάμεσα στους 130 ‘νέους επιστήμονες’ που είχαν στηρίξει δημόσια τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ενώ η προσωπική τους σχέση είναι γνωστή – ο κ. Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τον κ. Λαμπράκη».

«Η σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη είναι εκκωφαντική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μιλά καθημερινά για ‘ηθική’ και ‘κάθαρση’, δεν έχει πει ούτε λέξη για την υπόθεση» σημειώνουν.

«Το ερώτημα είναι απλό: Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά; Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να κάνει τη δική του», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

