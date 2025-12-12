Πτώση-στις-ευρωαγορές-εν-μέσω-πολεμικών-προειδοποιήσεων-του-ΝΑΤΟ-και-πίεσης-στις-τεχνολογικές-μετοχές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν πτωτικά την Παρασκευή (12/12), μετά το ρεκόρ που σημείωσε η Wall Street την Πέμπτη.

Πιο συγκεκριμένα, παρά το θετικό άνοιγμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε σχεδόν 0,47% χαμηλότερα στις 578,62 μονάδες με τους περισσότερους δείκτες να κλείνουν επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,45% στις 24,167.90 μονάδες και ο βρετανικός FTSE κατά 0,64 στις 9,640.90 μονάδες. Στην ίδια κτεύθυνση, ο γαλλικός CAC σημείωσε πτώση 0,21% στις 8,068.92 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός δείκτης IBEX σημείωσε απώλειες 0,33% στις 16,827.52 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB έκλεισε σε αρνητικό έδαφος αποδυναμωμένος κατά 0,43% στις 43,513.45 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι οι παγκόσμιοι επενδυτές παρακολουθούσαν τις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, εν μέσω προειδοποιήσεων από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο.

«Η Ρωσία έφερε ξανά τον πόλεμο στην Ευρώπη, και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την κλίμακα πολέμου που αντιμετώπισαν οι παππούδες ή οι προπάπποι μας», δήλωσε.

Στο μεταξύ, η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε ότι το σχέδιο της Ευρώπης να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη βοήθεια της Ουκρανίας είναι παράνομο. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συμφωνήσουν για την πρόταση σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με αναφορές.

Στο θέμα της άμυνας, η νέα εθνική στρατηγική ασφάλειας του Λευκού Οίκου προκάλεσε ανησυχία στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, καθώς προειδοποίησε ότι η περιοχή αντιμετωπίζει «εκμηδένιση του πολιτισμού» και αμφισβήτησε κατά πόσο μπορεί να παραμείνει γεωπολιτικός εταίρος των ΗΠΑ, με τις συνέπειες της δημοσίευσης να συνεχίζονται.

Ο Ντέιβιντ Πέτραους, πρώην διευθυντής της CIA και τετράστερος στρατηγός του αμερικανικού στρατού, δήλωσε στο CNBC την Πέμπτη ότι δεν είναι κακό για τις ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν ένα «ξυπνητήρι» ώστε να δώσουν προτεραιότητα στην άμυνα και την ασφάλειά τους.

Όπως είπε στον Νταν Μέρφι του CNBC από το Άμπου Ντάμπι: «Η στρατηγική, με έναν τρόπο, στοχεύει τους Ευρωπαίους, αλλά, ειλικρινά, κάποιοι Ευρωπαίοι έπρεπε να πιεστούν, γιατί παρακολούθησα τέσσερις διαφορετικούς προέδρους να προσπαθούν να ωθήσουν τους Ευρωπαίους να κάνουν περισσότερα για τη δική τους άμυνα, και τώρα αυτό τελικά συμβαίνει».

Στις μεμονωμένες μετοχές, η γαλλική εταιρεία ιδιωτικών συμμετοχών Wendel ηγήθηκε του ευρωπαϊκού δείκτη με άνοδο 5%, μετά από αναφορές ότι θα διανείμει 1,6 δισ. ευρώ ($1,88 δισ.) στους επενδυτές έως το 2030.

Στην άλλη άκρη του δείκτη βρίσκεται η νεοεισερχόμενη Magnum, η οποία έκλεισε πάνω από 1% χαμηλότερα. Το brand παγωτού αποσπάστηκε από την Unilever τη Δευτέρα, με την τιμή έναρξης της μετοχής στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ να είναι 12,20 ευρώ, ελαφρώς κάτω από την αναφορά των 12,80 ευρώ.

Η ολλανδική μετοχή ημιαγωγών ASMI έκλεισε με πτώση 4,9%. Οι μετοχές της ολλανδικής εταιρείας BESI, που σχεδιάζει και κατασκευάζει εξοπλισμό ημιαγωγών, έχασαν 3,5%.

Η πτώση αυτή έρχεται εν μέσω γενικότερης καθόδου των τεχνολογικών μετοχών λόγω τεχνητής νοημοσύνης στη Wall Street, με τις Oracle, Nvidia και CoreWeave να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος την Πέμπτη. Οι μετοχές των αμερικανικών εταιρειών επίσης υποχωρούσαν στην προαγορά της Παρασκευής.

Στο μεταξύ, η βρετανική οικονομία κατέγραψε απροσδόκητη συρρίκνωση τους τρεις μήνες έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν μηδενική ανάπτυξη κατά την ίδια περίοδο.

Σήμερα αναμένονται και τα τελικά στοιχεία για τον πληθωρισμό από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο 0% την Πέμπτη, επικαλούμενη ότι ο πληθωρισμός ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από το αναμενόμενο.

Το ευρώ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο έναντι του δολαρίου από τις 3 Οκτωβρίου, την Πέμπτη, στα $1,1738, καθώς το αμερικανικό νόμισμα συνεχίζει να υποτιμάται.