Στον-απόηχο-της-εκλογής-Πιερρακάκη-η-συνεδρίαση-της-ΚΟ-της-ΝΔ

Της -

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup δίνει τον τόνο στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, στις 12 το μεσημέρι. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται με έναυσμα αυτή τη μεγάλη επιτυχία να απευθυνθεί στους βουλευτές κάνοντας μια συνολική αποτίμηση της πορείας που ακολούθησε η οικονομική πολιτική που ασκήθηκε από το 2019, όταν ανέλαβε την εξουσία η ΝΔ, μέχρι σήμερα. Αναμένεται, μάλιστα, να υπογραμμίσει ότι η χθεσινή εξέλιξη αποτελεί επιβράβευση συνολικά αυτής της πορείας και ψήφο εμπιστοσύνης στον ίδιο.

Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει, βεβαίως, για τον προϋπολογισμό που η κυβέρνηση έχει καταρτίσει για την επόμενη χρονιά και εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια σήμερα, δίνοντας έμφαση στον αναπτυξιακό χαρακτήρα από τη μία αλλά, ταυτόχρονα, στις προβλέψεις που περιλαμβάνει και στοχεύουν στην ανακούφιση της μεσαίας τάξης, των νέων, των οικογενειών και της περιφέρειας.

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας γίνεται με το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων σε πλήρη ανάπτυξη και ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει σύντομη αναφορά και σε αυτό, με δεδομένο ότι έχει προηγηθεί η αναλυτική ενημέρωση των βουλευτών από τον κ. Τσιάρα το απόγευμα της Τετάρτης.

Το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων αναμφίβολα πιέζει την κυβέρνηση και η προσοχή στρέφεται στην αυριανή πανελλαδική συνάντηση εκπροσώπων των μπλόκων στη Λάρισα, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους. Η συνάντηση που είχαν χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, με εκπροσώπους παραγωγών από την Κρήτη εξελίχθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα και υπήρξε δέσμευση να εξεταστούν τα αιτήματα που κατατέθηκαν. Παράλληλα, όμως, επισημάνθηκε ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί η κυβέρνηση, με βάση και τη συμφωνία με την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ο διάλογος θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο τις επόμενες ημέρες.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να καλέσει σήμερα τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να μεταφέρουν προς τις περιφέρειές τους τα θετικά στοιχεία του προϋπολογισμού και τις προβλέψεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και αφορούν και τους αγρότες. Παράλληλα, αναμένεται να τους παροτρύνει να μην κινούνται μονοδιάστατα μεταφέροντας μόνο το κλίμα των περιφερειών τους προς την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα να φροντίζουν να φτάνει στους πολίτες σε κάθε περιφέρεια η δουλειά που γίνεται από την κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα.

Από την κυβέρνηση επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους ότι περιμένουν από τους αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις να ορίσουν εκπροσώπους για να γίνει συνάντηση και να συζητηθούν τα αιτήματα που θα βάλουν στο τραπέζι.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.