Στο-ταμπλό-από-Δευτέρα-η-μετοχή-της-eurobank,-ξεκινά-επαναγορά-ιδίων-μετοχών

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Εταιρεία») από την Eurobank, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των διατάξεων των άρθρων 6-21, 30-34 και 140 του ν. 4601/2019, των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν («Συγχώνευση»), η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μετόχου της Τράπεζας στις 22.10.2025 και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 03.12.2025.

Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, συντελέστηκε η Συγχώνευση και επήλθαν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Eurobank και της Εταιρείας, όσο και έναντι τρίτων τα εξής αποτελέσματα:

(α) Η Eurobank υποκαταστάθηκε εκ του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, ως καθολική διάδοχος σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) της Εταιρείας, όπως η εν λόγω περιουσία αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2024 και έχει διαμορφωθεί έως την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Η καθολική διαδοχή καταλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων, άυλων αγαθών, απαιτήσεων, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Εταιρείας.

(β) Η Εταιρεία λύθηκε χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και έπαυσε να υπάρχει, ενώ οι μετοχές της διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών («X.A.»).

(γ) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Εταιρείας συνεχίζονται αυτοδίκαια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019 όπως ισχύουν, και χωρίς άλλη διατύπωση από την Eurobank.

(δ) Οι μέτοχοι της Εταιρείας κατέστησαν μέτοχοι της Eurobank με βάση την ακόλουθη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής: για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική με δικαίωμα ψήφου μετοχή με ονομαστική αξία είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22) της Εταιρείας, ο κύριος αυτής λαμβάνει μία (1) νέα κοινή ονομαστική με δικαίωμα ψήφου άυλη μετοχή της Eurobank με ονομαστική αξία είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22) στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank, όπως αυτό διαμορφώνεται στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, και οι μέτοχοι διατηρούν και μετά τη Συγχώνευση τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατείχαν πριν τη Συγχώνευση.

Το Χ.Α. στις 12.12.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων μίας (3.631.510.801) νέων κοινών μετοχών της Τράπεζας, νέας ονομαστικής αξίας είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. των ανωτέρω νέων τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων μίας (3.631.510.801) νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Eurobank ονομαστικής αξίας είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22) έκαστη, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης («Νέες Μετοχές»), θα λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ήτοι στις 15.12.2025

Η τιμή εκκίνησης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., όπως ισχύει, είναι ίση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας κατά την τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης 09.12.2025, ήτοι € 3,4800.

H έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αναμένεται να λάβει χώρα την ή περί την 19.12.2025

Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» σε συνέχεια (α) της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 22.10.2025, δυνάµει της οποίας εγκρίθηκε, µεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράµµατος επαναγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, σε συνέχεια του προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσής της τελευταίας, («Πρόγραµµα») και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς και (β) της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την έναρξη εφαρµογής του Προγράµµατος ως ακολούθως:

Το Πρόγραµµα αποφασίσθηκε σύµφωνα µε το εφαρµοστέο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις.

Το Πρόγραµµα αφορά στην απόκτηση µέχρι και 363.151.080 ιδίων Μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, µε εύρος τιµής αγοράς ανά µετοχή από το κατώτατο όριο των €0,22 έως το ανώτατο όριο των €10,00.

Το συνολικό κόστος του Προγράµµατος δεν θα ξεπεράσει το ποσό των €122.919.881,27, το οποίο αντιστοιχεί στο εναπομείναν ποσό από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων µετοχών της Eurobank Holdings, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσής της τελευταίας.

Ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του Προγράµµατος ορίζεται η 15.12.2025, ήτοι η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας. Το Πρόγραμμα θα λήξει την 29η Απριλίου 2026.

Σκοπός του Προγράµµατος είναι η Τράπεζα να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές που θα αποκτήσει για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και/ή για εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από χρεωστικά χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι μετατρέψιμα σε μετοχικούς τίτλους και/ή προς διάθεση στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησής της ή/και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτήν.

Οι αγορές των ιδίων µετοχών θα πραγµατοποιούνται χρηµατιστηριακά µέσω του µέλους του Χρηµατιστηρίου Αθηνών «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», το οποίο θα ενεργεί ως κύριος ανάδοχος του Προγράµµατος («Ανάδοχος»).

Ο Ανάδοχος θα λαµβάνει τις αποφάσεις διαπραγµάτευσης σχετικά µε τις αγορές µετοχών της Τράπεζας στο πλαίσιο του Προγράµµατος ανεξάρτητα και χωρίς καμία επιρροή από την Τράπεζα και θα συµµορφώνεται πάντα µε τις απαιτήσεις, τα όρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 («MAR») και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 («Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισµός»).

Οι διενεργούµενες κατά τα ανωτέρω πράξεις επί των μετοχών στο πλαίσιο του Προγράµµατος θα αναφέρονται στις αρµόδιες αρχές και θα γνωστοποιούνται στο κοινό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β) του MAR.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύµφωνα µε τον MAR, τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισµό και τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.