Συγχαρητήρια Βενιζέλου σε Πιερρακάκη – Η εκλογή του στο Eurogroup είναι εθνική επιτυχία

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, χαρακτηρίζοντάς την εθνική και προσωπική επιτυχία, ενώ υπογράμμισε ότι η επιλογή αυτή αντανακλά την αναγνώριση των ευρωπαϊκών μαθημάτων της ελληνικής κρίσης και τη νέα θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ο κ. Βενιζέλος, μιλώντας στην εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που διοργάνωσαν το Insocial και το ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, σημείωσε ότι, για όσους γνωρίζουν «τι σημαίνει Eurogroup υπό δύσκολες και σκοτεινές συνθήκες», η ανάδειξη Έλληνα υπουργού στην προεδρία του οργάνου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

«Πρέπει να πω ότι για κάποιον, όπως είμαι εγώ, που ξέρει τι σημαίνει Eurogroup, υπό δύσκολες, σκοτεινές συνθήκες, σε μια περίοδο κατά την οποία παιζόταν η υπόσταση της χώρας, η οικονομική και η δημοκρατική, η εκλογή του Έλληνα υπουργού στη θέση του Προέδρου του Eurogroup, σημαίνει διάφορα πράγματα πολύ κρίσιμα» ανέφερε ο κ. Βενιζέλος.

«Πρώτον, σημαίνει ότι οι εταίροι μας στην Ευρωζώνη δηλώνουν έτοιμοι να μελετήσουν τα μαθήματα που διδάσκει η ελληνική κρίση. Δεύτερον, σημαίνει πως αποδέχονται ότι στο «εργαστήριο η Ελλάς» δοκιμάστηκαν τροποποιήσεις των ιδρυτικών Συνθηκών και νέοι θεσμοί, χωρίς τους οποίους η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις επόμενες κρίσεις – την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, την πληθωριστική κρίση. Η έννοια της κρίσης δεν υπήρχε στις ιδρυτικές Συνθήκες πριν την ελληνική περιπέτεια και το «εργαστήριον η Ελλάς» σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε ότι «και βέβαια η επιλογή αυτή πρέπει να λειτουργήσει και ως ένα μάθημα προς εμάς, στο εσωτερικό. Ότι είμαστε εκεί, επειδή πρέπει να έχουμε το νού μας, και πρέπει να φροντίσουμε με τις ασκούμενες πολιτικές και την αίσθηση εθνικού συμφέροντος και ιστορικής προοπτικής να καταστήσουμε την επιστροφή στην κανονικότητα, πραγματική, ολοκληρωμένη, βαθιά»



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.