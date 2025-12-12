Συρρικνώθηκε-απρόσμενα-η-βρετανική-οικονομία

Απρόσμενη συρρίκνωση κατέγραψε η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου στο τρίμηνο έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Απρόσμενη συρρίκνωση κατέγραψε η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου στο τρίμηνο έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Αυτό έρχεται μετά από μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,1% στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν μηδενική ανάπτυξη στο εξεταζόμενο διάστημα.

Η βρετανική στατιστική υπηρεσία σημείωσε ότι η παραγωγή υπηρεσιών παρέμεινε στάσιμη, η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 0,3% και η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 0,5%, «κυρίως λόγω της πτώσης στην παραγωγή αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων και ημι-ρυμουλκούμενων οχημάτων κατά την περίοδο αυτή».

«Το ΑΕΠ του Οκτωβρίου υπογραμμίζει πόσες δυσκολίες αντιμετωπίζει η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η κυβέρνηση αναζητά μια κάποια ανάπτυξη», αναφέρει σε σημείωμά της η Lindsay James, στρατηγική αναλύτρια επενδύσεων στην εταιρεία διαχείρισης πλο Quilter.

«Το συγκεκριμένο στοιχείο υστερεί μάλιστα έναντι των ήδη χαμηλών προσδοκιών και δεν προμηνύει κάτι θετικό για τον δείκτη του επόμενου μήνα».

Εν αναμονή της απόφασης της κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, η James πρόσθεσε ότι τα στοιχεία της Παρασκευής καθιστούν «όλο και πιο πιθανό η Τράπεζα της Αγγλίας να χρειαστεί να μειώσει τα επιτόκια όταν συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, αλλά με τον πληθωρισμό να παραμένει επίμονα υψηλός, ο ρυθμός με τον οποίο θα μπορούν να ακολουθήσουν επόμενες μειώσεις παραμένει αμφίβολος».