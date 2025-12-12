Τα-δύο-«στοιχήματα»-της-Κλωστοϋφαντουργίας-Ναυπάκτου

Η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη στρατηγική συνεργασία της εταιρείας με τον επιχειρηματία-επενδυτή Μάνο Ξιώνη (φωτό).

Ειδικότερα, αν η εκκίνηση της συγκεκριμένης συνεργασίας έλαβε χώρα το φετινό Αύγουστο με το Μάνο Ξιώνη να αποκτά μειοψηφικό ποσοστό στην εισηγμένη εταιρεία, το αποφασιστικό βήμα έγινε χθες, καθώς η έκτακτη γενική συνέλευση της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου αποφάσισε τη συμμετοχή της με ποσοστό 40% στην εταιρεία ΚΧΧΚ Investments (συμφερόντων του Μ. Ξιώνη) έναντι εκατό χιλιάδων ευρώ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της στον κλάδο της πράσινης ενέργειας.

H KXXK Investments δεν είναι το μόνο εταιρικό σχήμα ανάπτυξης των νέων δραστηριοτήτων αλλά το αρχικό όχημα, καθώς στη συνέχεια προβλέπεται να δημιουργηθούν κάτω από αυτό νέες θυγατρικές εταιρείες με ξεχωριστούς στρατηγικούς εταίρους ανά τεχνολογική δέσμη (business unit).

Τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία της ΚXΧΚ Investments «κρύβονται» κυρίως στην σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου, στις στρατηγικές συμφωνίες της και στα πνευματικά δικαιώματα νέων τεχνολογιών, άλλων εφαρμοσμένων και άλλων υπό ανάπτυξη.

Για παράδειγμα, ο Ηλίας Υφαντής έχει διατελέσει επί μακρόν εκπρόσωπος της Ελλάδας στην επιστημονική επιτροπή του ΝΑΤΟ. Επίσης, ως δόκτωρ είναι γνωστός για την εμπλοκή του στις νέες τεχνολογίες υδρογόνου και πυρηνικής ενέργειας, ενώ -μεταξύ άλλων- μετέχει σε μεγάλο ερευνητικό ενεργειακό πρόγραμμα (άνω του ενός δισ.) στο εξωτερικό σε συνεργασία με γνωστό πανεπιστήμιο.

Επίσης, ο Βαγγέλης Χριστοφόρου είναι καθηγητής στο ΕΜΠ και θεωρείται κορυφαίος στη μαγνητομετρία και στις εφαρμογές της στις νέες τεχνολογίες υδρογόνου, άμυνας και βιοτεχνολογίας.

Από την πλευρά του ο Μάνος Ξιώνης τόνισε πως στόχος της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου και της ΚΧΧΚ Investments είναι η από κοινού ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς της πράσινης ενέργειας, της εξοικονόμησης, της αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών υψηλής εξειδίκευσης.

Τα δύο «στοιχήματα»

Το πρώτο μεγάλο «στοίχημα» για την εισηγμένη αφορά τη μελέτη που έχει ήδη ξεκινήσει να εκπονεί η ΚΧΧΚ Investments για το σχεδιασμό και τη διερεύνηση δράσεων, προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος της παραγωγικής μονάδας που διαθέτει η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου στην Αιτωλοακαρνανία. Το αν και κατά πόσο η συγκεκριμένη μελέτη θα οδηγήσει σε πρακτικές λύσεις προς όφελος της εισηγμένης θα φανεί μέσα στο 2026.

Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη μελέτη οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, τότε θα έχουμε μια ουσιώδη αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της εισηγμένης εταιρείας. Χαρακτηριστική είναι η χθεσινή τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου Δημήτρη Πολύχρονου σχετικά με τη σημασία της συγκεκριμένης μελέτης:

«Όταν σχεδιάζαμε την τελευταία επένδυση στη μονάδα της Αιτωλοακαρνανίας είχε προϋπολογίσει μια μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 15%, ενώ σήμερα μετά από όλα όσα έχουν συμβεί στην αγορά της ενέργειας πληρώνουμε 200%-250% παραπάνω! Πέρα όμως από την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους ο κλωστοϋφαντουργικός κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει και τη δραστική μείωση της ζήτησης των Ευρωπαίων καταναλωτών λόγω των επιπτώσεων του πληθωρισμού και της οικονομικής στασιμότητας».

Το δεύτερο «στοίχημα» της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης της ίδιας της ΚΧΧΚ στην οποία συμμετέχει πλέον με 40%.

Ο καθηγητής Ηλίας Υφαντής σημείωσε πως σε Ελλάδα και Κύπρο υπάρχει μεγάλο ερευνητικό δυναμικό και στόχος του εγχειρήματος είναι να κλείσει το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας και της πραγματικής οικονομίας, συμπληρώνοντας πως δουλεύουν πάνω σε τεχνολογίες, άλλες εκ των οποίων είναι άμεσα εφαρμόσιμες στην πράξη (απαιτούνται ωστόσο μελέτες, αδειοδοτήσεις, κ.λπ.) και άλλες βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης.

Ο καθηγητής Ευάγγελος Χριστοφόρου σημείωσε πως οι δύο προτεραιότητες της ΚΧΧΚ είναι: α) Η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και του κόστους της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου και β) Η ανάπτυξη νέων προϊόντων τα οποία στηρίζονται στην τεχνογνωσία της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου.

Παράλληλα, θα προστεθούν και άλλες δραστηριότητες που θα προκύψουν από τη μεγάλη συσσωρευμένη εμπειρία ερευνητικού έργου.

Όπως είναι προφανές, για την προώθηση αυτών των τεχνολογικών εφαρμογών και τη δημιουργία τελικού προϊόντος-υπηρεσίας θα απαιτηθούν πρόσθετα κεφάλαια και η συνεργασία-σύμπραξη με άλλους μετόχους, οπότε σε βάθος χρόνου το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το 40% που κατέχει σήμερα η εισηγμένη στην ΚΧΧΚ θα μειώνεται στο βαθμό που προχωρούν συνεργασίες αυτής της κατηγορίας. Μάλιστα, ο Ηλίας Υφαντής σημείωσε πως «θέλουμε συνεργασίες και πέραν του Ατλαντικού».

«Με το δεξί» το 2026

Σε ότι αφορά την πορεία της ίδιας της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου, ο Δημήτρης Πολύχρονος ανέφερε ότι παρά τις έντονες προκλήσεις που παρουσιάζει τόσο η ευρωπαϊκή οικονομία, όσο και ο κλάδος, η εταιρεία σημειώνει μικρές νίκες. Ως αποτέλεσμα, το εργοστάσιο δουλεύει πλέον σε υψηλότερο ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητάς του σε σχέση με το παρελθόν.

Επιπλέον, με βάση τις ήδη συμφωνημένες παραγγελίες αναμένεται ένα πρώτο τετράμηνο του 2026 με υψηλότερο όγκο πωλήσεων και βελτιωμένα αποτελέσματα σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα.