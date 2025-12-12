Τζέιμι-Ντάιμον:-Με-αυτές-τις-δεξιότητες-θα-βρείτε-δουλειά,-όσες-θέσεις-και-εάν-κόψει-η-Τεχνητή-Νοημοσύνη

Ο επικεφαλής της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα «εξαλείψει θέσεις εργασίας», χωρίς αυτό να σημαίνει –όπως τονίζει– ότι οι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς ευκαιρίες και δουλειά. Το κλειδί, λέει, είναι οι δεξιότητες.

Μιλώντας σε εκπομπή του Fox News, ο Ντάιμον εμφανίστηκε ξεκάθαρος: η AI θα αλλάξει ριζικά την αγορά εργασίας, όμως όσοι επενδύσουν στις σωστές ικανότητες θα έχουν «άφθονες ευκαιρίες».

«[Η AI] θα εξαλείψει δουλειές. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν θα έχουν άλλες δουλειές», είπε χαρακτηριστικά. Και έσπευσε να δώσει τη δική του συμβουλή: κριτική σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη (EQ), καλή επικοινωνία, ικανότητα γραφής και αποτελεσματική παρουσία σε συναντήσεις.

«Μάθετε να σκέφτεστε κριτικά, να επικοινωνείτε, να γράφετε. Θα έχετε πολλές δουλειές», σημείωσε.

Η «στιγμή της αλήθειας» για την αγορά εργασίας

Οι δηλώσεις Ντάιμον έρχονται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση. Ορισμένοι αναλυτές συνδέουν ήδη την άνοδο της ανεργίας στους νέους στις ΗΠΑ με την εξάπλωση της AI, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει προειδοποιήσει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να «σβήσει» έως και το 50% των λευκών κολάρων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο CEO της Walmart, Νταγκ ΜακΜίλον, είχε δηλώσει ότι «η AI θα αλλάξει κυριολεκτικά κάθε δουλειά», προσθέτοντας πως δύσκολα μπορεί να φανταστεί επάγγελμα που να μείνει ανεπηρέαστο.

Η αξία των «soft skills»

Ο Ντάιμον εδώ και καιρό υπογραμμίζει τη σημασία των λεγόμενων soft skills στην ηγεσία και στην επαγγελματική επιτυχία. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε τονίσει ότι οι αποτελεσματικοί ηγέτες ξέρουν να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις, να μαθαίνουν από τους ανταγωνιστές και τους πελάτες τους, αλλά και να αναγνωρίζουν τα λάθη τους.

«Αν δεν έχεις μια ακριβή εικόνα του πραγματικού κόσμου –του τι αλλάζει και ποιες ιδέες κυκλοφορούν– στο τέλος θα αποτύχεις», έχει πει.

Συμφωνία και από άλλους CEOs

Η άποψη του Ντάιμον βρίσκει σύμφωνους και άλλους κορυφαίους παράγοντες της αγοράς. Ο CEO της Amazon Web Services, Ματ Γκάρμαν, έχει επισημάνει ότι η κριτική σκέψη είναι κομβική στην εποχή της AI, καθώς, παρά τις εντυπωσιακές της δυνατότητες, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί ακόμη να κάνει σύνθετες, «λεπτές» κρίσεις.

«Θα χρειαστείτε δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και ευελιξία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ικανότητα να μαθαίνεις και να προσαρμόζεσαι ίσως αποδειχθεί σημαντικότερη από οποιαδήποτε τεχνική δεξιότητα.

Επικοινωνία και συναισθηματική νοημοσύνη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην επικοινωνία. Ειδικοί τονίζουν ότι η ικανότητα να εκφράζεις καθαρά τις ιδέες σου και να συνεργάζεσαι αποτελεσματικά με τους άλλους μπορεί να ενισχύσει την επιρροή και την επαγγελματική σου πορεία.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια του Χάρβαρντ, Άλισον Γουντ Μπρουκς, το μυστικό δεν είναι μόνο να μιλάς καλά, αλλά κυρίως να ακούς. «Οι πραγματικά επιτυχημένοι συνομιλητές πάνε ένα βήμα παραπέρα: ακούν την απάντηση και μετά ζητούν περισσότερες πληροφορίες. Είναι μια “υπερδύναμη” που ελάχιστοι χρησιμοποιούν», σημειώνει.

Το μήνυμα είναι σαφές: στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οι μηχανές μπορεί να γίνονται εξυπνότερες, αλλά οι ανθρώπινες δεξιότητες παραμένουν το ισχυρότερο επαγγελματικό κεφάλαιο.