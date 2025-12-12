Τηλεοπτικό-σόου-η-εξεταστική:-Οι-επιλεκτικές-απαντήσεις-Ξυλούρη,-οι-καβγάδες-της-Κωνσταντοπούλου-και-το-τηλεφώνημα-της-στο-100

Παράλληλα επιχείρησε να διαψεύσει και τα περί απειλών κατά της προϊσταμένης του ΟΠΕΚΕΠΕ και στενής συνεργάτιδας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας προτείνοντας στα μέλη της επιτροπής να προχωρήσουν σε άρση των τηλεφωνικών απορρήτων προκειμένου να διαπιστώσουν ότι η κυρία Τυχεροπούλου ήταν εκείνη που τον καλούσε στο τηλέφωνο και όχι ο ίδιος.

Πάντως, κατά την σχεδόν οκτάωρη κατάθεση ο Γ. Ξυλούρης έσπευσε να χαρακτηρίσει ψευδείς και κατασκευασμένους τους διαλόγους της δικογραφίας που συνέταξε η ευρωπαϊκή εισαγγελία ενώ υποστήριξε ότι είχε πολλαπλές επαφές και συναντήσεις με την κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου και τον Ευάγγελο Σημανδράκο.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έδωσε, μάλιστα, συνέχεια μέσω Facebook καταγράφοντας το τηλεφώνημα που έκανε στο 100 ζητώντας να δώσει κατάθεση στα πλαίσια του αυτοφώρου για τον Γιώργο Ξυλούρη. Στο βίντεο, μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δίνει ραντεβού με τους αστυνομικούς στο στούντιο του Kontra Channel όπου θα πήγαινε για τηλεοπτική συνέντευξη.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια διαλείμματος ο μάρτυρας έλεγε στους διαδρόμους της Βουλής ότι θα της «στρίψει το λαρύγγι» χωρίς ωστόσο κανείς από τους άλλους βουλευτές που ήταν παρόντες να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό.

Αυτή τη φορά μάλιστα δεν επιτέθηκε μόνο κατά των βουλευτών της ΝΔ – τους οποίους χαρακτήρισε «μαφία» – αλλά και των μελών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ . «Είστε σε συμπαιγνία με την ΝΔ. Τους κάνετε τα χατήρια. Ομερτά» υποστήριξε επειδή η κυρία Μιλένα Αποστολάκη και ο Βασίλη Κόκκαλης κατήγγειλαν ως σεξιστική και απαράδεκτη την επίθεση που εξαπέλυσε κατά της κυρίας Μαρίας Συρεγγέλα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στην αντιπρόεδρο της εξεταστικής είπε «σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν κα Συρεγγέλα».

Η συγκεκριμένη τακτική προκάλεσε την έντονη αντίδραση όλων των κομμάτων. Τελικά με απόφαση της πλειοψηφίας της ΝΔ αποφασίστηκε η άμεση παραπομπή της υπόθεσης στον εισαγγελέα προκειμένου να διαπιστώσει εάν ο μάρτυρας τέλεσε το αδίκημα της απείθειας. Από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση ζήτησε να κινηθεί διαδικασία αυτοφώρου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητάει χειροπέδες και συλλήψεις. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για μια ακόμα συνεδρίαση κατάφερε να μετατρέψει τον εαυτό της σε πρωταγωνιστή της διαδικασίας επισκιάζοντας με την παρουσία και την ένταση της φωνής της τον κρίσιμο μάρτυρα.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής που έχει ταυτιστεί δημόσια με το προσωνύμιο « Φραπές » αλλά όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος το πραγματικό του παρατσούκλι είναι « Τζιτζής » προχώρησε σε μια ιδιότυπη επίκληση του δικαιώματος της σιωπής και της μη αυτοενεχοποίησης επιλέγοντας τελικά ποιες ερωτήσεις θα απαντά και ποιες θα απορρίπτει.

Σε τηλεοπτικό σόου με εντάσεις, απειλές, καταγγελίες και ακραίους χαρακτηρισμούς μετατράπηκε η εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη στην επιτροπή που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γ. Ξυλούρης υποστήριξε ότι βιώνει προσωπικό και δημόσιο εξευτελισμό. «Ξεφτιλίζομαι περισσότερο και από τον κάθε εγκληματία… βιώνω εξευτελισμό και ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου», είπε, υποστηρίζοντας πως έχει στοχοποιηθεί άδικα από τη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής κατέθεσε υπόμνημα το οποίο διανεμήθηκε στα μέλη της Εξεταστικής και επανέλαβε ότι δεν έχει παράνομο οικονομικό όφελος από τη δραστηριότητά του. Όπως είπε, «θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα», επιμένοντας ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση δεν εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία που τον ενοχοποιούν.

Παρά την αρχική δήλωσή του ότι δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις, ο Ξυλούρης επέλεξε στη συνέχεια να απαντήσει επιλεκτικά σε ορισμένα ερωτήματα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρέμεινε σιωπηλός, επικαλούμενος τα δικαιώματά του. Σημειώνεται δε πως ο ίδιος αρνήθηκε στους φωτορεπόρτερ να τον φωτογραφίσουν.

«Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι που δεν γνωρίζω», ανέφερε, συμπληρώνοντας: «επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματά μου θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε κανένα ερώτημα, είναι θέμα τιμής της δικής μου και της οικογένειάς μου». Η στάση αυτή δημιούργησε ένταση με μέλη της Επιτροπής που ζητούσαν σαφείς απαντήσεις.

Κατά τη διάρκεια των στιχομυθιών του με βουλευτές, ξεχώρισε η αναφορά του στις επαφές με την κυρία Τυχεροπούλου και στο πόσες φορές είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικά, όπως και η προσπάθειά του να διαψεύσει όσα είχε μεταφέρει ο πρώην υπουργός Σπήλιος Λιβανός για φερόμενο επεισόδιο στο πολιτικό του γραφείο. Σε άλλο σημείο, σε αντιπαράθεση με τον Νάσο Ηλιόπουλο, ο Ξυλούρης αντέδρασε έντονα στη χρήση του προσωνυμίου με το οποίο έχει γίνει γνωστός στο πανελλήνιο, λέγοντας: «τα φραπέ αλλού, είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω όνομα». Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή Αλέξανδρου Αυλωνίτη, παραδέχθηκε ότι ο γιος του είναι κάτοχος αυτοκινήτου μάρκας Porsche.

Στον εισαγγελέα

Σε συνέχεια της εξέλιξης αυτής, η Νέα Δημοκρατία, στέλνει τον μάρτυρα στον Εισαγγελέα για την άρνησή του να καταθέσει. «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω» αναφέρουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

Ο έντονος διάλογος με τον Νάσο Ηλιόπουλο

Ο μάρτυρας είχε έντονο διάλογο με τον Νάσο Ηλιόπουλο για το περίφημο παρατσούκλι του «φραπέ» που του αποδίδουν.

«Έχω όνομα. Αυτά για “φραπέ” κομμένα. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω όνομα» αντέδρασε ο Γ. Ξυλούρης.

Στην συνέχεια ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τον ρώτησε αν έχει κερδίσει τυχερά παιχνίδια.

Ηλιόπουλος : Έχετε παίξει τζόκερ

: Έχετε παίξει τζόκερ Ξυλούρης : Εγώ δεν παίζω τζόκερ

: Εγώ δεν παίζω τζόκερ Ηλιόπουλος : Με αυτά που ακούμε θα σας ζητούσα τους 5 τυχερούς αριθμούς

: Με αυτά που ακούμε θα σας ζητούσα τους 5 τυχερούς αριθμούς Ξυλούρης: Και να τους είχα σε εσένα θα τους έδινα;

Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε παράλληλα ότι οι καταγγελίες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού περί πρόκλησης επεισοδίου από τον Γιώργο Ξυλούρη στο γραφείο του είναι ψευδείς. Υποστήριξε παράλληλα ότι ο κ. Λιβανός τον είχε καλέσει στο υπουργείο και έκαναν ραντεβού για περίπου 1,5 ώρα.

Για τη Jaguar

Ο μάρτυρας απαντώντας στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Μπούμπα έδωσε πληροφορίες και για το ΙΧ μάρκας Τζάγκουαρ που είχε στην κατοχή του.

«Το αγόρασα 1.000 ευρώ. Μοντέλο του 1999 κλεισμένη στο υπόγειο. Έριξα 6.000 ευρώ να την φτιάξω και όταν έσκασε πάλι η μηχανή την πούλησα για παλιοσίδερα στην Ιταλία» υποστήριξε ο Γ. Ξυλούρης. Παράλληλα διευκρίνησε ότι η «τεχνική λύση» και η δήλωση βοσκοτόπων σε άλλες περιοχές γίνεται αυτόματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι άλλο αυτό και άλλο οι αλχημείες κάποιων ΚΥΔ με Ε9 που έβλεπαν και έχωναν μόνοι τους αγροτεμάχια» είπε.

Προσωπική επίθεση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Έχετε το θράσος να λέτε ότι ξεφτιλίζεστε για έξι μήνες. Επί 6 μήνες ξεφτιλίζετε τον τόπο σας και τους συντοπίτες σας. Βγήκατε στα ΜΜΕ και λέγατε ότι θα μιλήσετε και κάποιοι σας μάζεψαν. Σας μάζεψε η οικογένεια Μητσοτάκη. Έχουμε διαδικασία αλληλοεκβιασμού. Έχει ανακοινώσει ότι έχει φορτηγό με στοιχεία και τώρα θέλει να τα κρύψει. Το δικαίωμα σιωπής το επικαλέστηκαν και άλλοι κολλητοί του Μητσοτάκη. Είστε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Το μόνο που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας είναι να δώσετε στοιχεία. Αντιλέγουμε στην στημένη μεθόδευση που είπατε στον μάρτυρα να επικαλείται το δικαίωμα σιωπής. Θα κριθεί ο μάρτυρας και η οικογένεια του.

Νικολακόπουλος : ωραία

: ωραία Κωνσταντοπούλου : το ωραίο που είναι;

: το ωραίο που είναι; Νικολακόπουλος : ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας

: ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας Κωνσταντοπούλου: μόνο ο χρόνος σας ενδιαφέρει για να τον καλύψετε. Ντροπή

Ο Γ. Ξυλούρης ισχυρίστηκε από την πλευρά του πως ο ίδιος ουδέποτε έδωσε συνεντεύξεις και ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι έχει “φορτηγό αποκαλυπτικών στοιχείων”.

Ξυλούρης: Κάντε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να δείτε αν καλούσα εγώ την Τυχεροπούλου ή αυτή – Την συνάντησα 3 φορές

Στο πλαίσιο των επιλεκτικών απαντήσεων ο μάρτυρας τοποθετήθηκε και για την φερόμενη επαφή του με την κα Τυχεροπούλου:

Λαζαρίδης : ποια η σχέση σας με τον πρώην γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Αντωνόπουλο;

: ποια η σχέση σας με τον πρώην γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Αντωνόπουλο; Ξυλούρης : ούτε τον ξέρω ούτε θα μπω στη διαδικασία απαντήσεων

: ούτε τον ξέρω ούτε θα μπω στη διαδικασία απαντήσεων Λαζαρίδης : σας είχε μεταφέρει δικαιώματα

: σας είχε μεταφέρει δικαιώματα Ξυλούρης : δεν γνωρίζω δεν θα απαντήσω. Ότι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον αρμόδιο εισαγγελέα.

: δεν γνωρίζω δεν θα απαντήσω. Ότι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λαζαρίδης : ο Αντωνόπουλος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνώση για μεταφορά των δικαιωμάτων του στον γιο σας Βασίλη και το κάνατε εσείς αυθαίρετα μέσω του ΚΥΔ σας. Τι απαντάτε

: ο Αντωνόπουλος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνώση για μεταφορά των δικαιωμάτων του στον γιο σας Βασίλη και το κάνατε εσείς αυθαίρετα μέσω του ΚΥΔ σας. Τι απαντάτε Ξυλούρης: Δεν θα μπω σε μια διαδικασία. Θέλω να αυτοπροστατευτώ. Ότι γνωρίζω θα τα καταθέσω εκεί που πρέπει

Δεν θα μπω σε μια διαδικασία. Θέλω να αυτοπροστατευτώ. Ότι γνωρίζω θα τα καταθέσω εκεί που πρέπει Λαζαρίδης : φάγατε πρόσφατα με Τζεδάκη

: φάγατε πρόσφατα με Τζεδάκη Ξυλούρης : οχι

: οχι Λαζαρίδης : καλέσατε και απειλήσατε την κα Τυχεροπούλου στο τηλέφωνο του σπιτιού της. Μιλήσατε με τα παιδιά της ; Τι της είπατε;

: καλέσατε και απειλήσατε την κα Τυχεροπούλου στο τηλέφωνο του σπιτιού της. Μιλήσατε με τα παιδιά της ; Τι της είπατε; Ξυλούρης : Θα κατατεθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα τα πάντα. Αν έχετε την δυνατότητα ζητήστε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστώσετε ποιος καλούσε ποιον και τι λεγόταν

: Θα κατατεθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα τα πάντα. Αν έχετε την δυνατότητα ζητήστε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστώσετε ποιος καλούσε ποιον και τι λεγόταν Λαζαρίδης : Την συναντήσατε

: Την συναντήσατε Ξυλούρης: 3 φορές . Επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής και προτείνω να με στείλετε στον εισαγγελέα να στα πώ όλα. Να μην κάνουμε αυτόν τον θεατρινισμό να με ρωτάτε και να σας λέω τα ίδια.

Το δικαίωμα σιωπής και για τα κερδισμένα τζόκερ

Λαζαρίδης : Η κα Τυχεροπούλου αρνήθηκε ότι η ίδια έδωσε εντολή να ξεμπλοκαριστούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ σας για να πληρωθούν και να δεσμευτούν αμέσως μετά. Ποια υπάλληλος ή διεύθυνση οργανισμού προχώρησε σε αποδέσμευση ΑΦΜ παρακάμπτοντας τους αρχικούς ελέγχους;

: Η κα Τυχεροπούλου αρνήθηκε ότι η ίδια έδωσε εντολή να ξεμπλοκαριστούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ σας για να πληρωθούν και να δεσμευτούν αμέσως μετά. Ποια υπάλληλος ή διεύθυνση οργανισμού προχώρησε σε αποδέσμευση ΑΦΜ παρακάμπτοντας τους αρχικούς ελέγχους; Ξυλούρης : Το εσωτερικών υποθέσεων έχει τον φάκελο της. Ας το ψάξετε από εκεί. Για τις καταγγελίες και πληρωμές

: Το εσωτερικών υποθέσεων έχει τον φάκελο της. Ας το ψάξετε από εκεί. Για τις καταγγελίες και πληρωμές Λαζαρίδης : Ισχύει; Αποδεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ σας;

: Ισχύει; Αποδεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ σας; Ξυλούρης: Μην με βάζετε σε αυτή την διαδικασία αυτοενεχοποίησης

Μην με βάζετε σε αυτή την διαδικασία αυτοενεχοποίησης Λαζαρίδης: Μα απαντάτε

Ξυλούρης : Ναι απαντώ αλλά με βάζετε…

: Ναι απαντώ αλλά με βάζετε… Λαζαρίδης : γνωρίζετε αν η ευρωπαϊκή εισαγγελία σας ερευνά. Σας έχουν καλέσει;

: γνωρίζετε αν η ευρωπαϊκή εισαγγελία σας ερευνά. Σας έχουν καλέσει; Ξυλούρης: επικαλούμαι δικαίωμα σιωπής

επικαλούμαι δικαίωμα σιωπής Λαζαρίδης : γιατί τα ΑΦΜ σας δεσμεύτηκαν και πως ξεμπλοκαρίστηκαν τελικά;

: γιατί τα ΑΦΜ σας δεσμεύτηκαν και πως ξεμπλοκαρίστηκαν τελικά; Ξυλούρης : δεν θα απαντήσω

: δεν θα απαντήσω Λαζαρίδης: σε ποιο ΚΥΔ κάνατε τις αιτήσεις σας;

σε ποιο ΚΥΔ κάνατε τις αιτήσεις σας; Ξυλούρης : Εκπροσωπούσα την ένωση αγροτικών συνεταιρισμών που έκανε ενεργοποίηση παραγωγών. Το 2018 φτιάξαμε γαλακτοκομική ένωση και φτιάξαμε το ΚΥΔ. Πάντα σε αυτό το ΚΥΔ έκανα την ενεργοποίηση μου

: Εκπροσωπούσα την ένωση αγροτικών συνεταιρισμών που έκανε ενεργοποίηση παραγωγών. Το 2018 φτιάξαμε γαλακτοκομική ένωση και φτιάξαμε το ΚΥΔ. Πάντα σε αυτό το ΚΥΔ έκανα την ενεργοποίηση μου Λαζαρίδης : έχετε κερδίσει τζόκερ ή λαχείο;

: έχετε κερδίσει τζόκερ ή λαχείο; Ξυλούρης: επικαλούμαι δικαίωμα σιωπής

Στην συνέχεια το λόγο πήρε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη η οποία υπέβαλε ερωτήσεις σχετικά με τους διαλόγους που βρίσκονται στην δικογραφία.

Ο μάρτυρας απέφυγε να απαντήσει στα περισσότερα ερωτήματα επιμένοντας στο δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο σε κάποια σημεία τοποθετήθηκε υποστηρίζοντας ότι οι διάλογοι είναι ψευδείς και κατασκευασμένοι.

Αποστολάκη : ελέγχεστε από Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Πολυτελή αυτοκίνητα , πολλά εκατομμύρια και παράληψη υποχρέωσης να καταθέσετε πόθεν έσχες.

: ελέγχεστε από Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Πολυτελή αυτοκίνητα , πολλά εκατομμύρια και παράληψη υποχρέωσης να καταθέσετε πόθεν έσχες. Ξυλούρης : Ήταν λάθος μου να μην καταθέσω πόθεν έσχες. Το έχω τακτοποιήσω. Αν μπορείτε δώστε μου και την έκθεση του Βουρλιώτη να ενημερωθώ. Ακούω από δημοσιογράφους για 2,5 εκατ ευρώ που βρέθηκαν. Δεν ξέρω την έκθεση

: Ήταν λάθος μου να μην καταθέσω πόθεν έσχες. Το έχω τακτοποιήσω. Αν μπορείτε δώστε μου και την έκθεση του Βουρλιώτη να ενημερωθώ. Ακούω από δημοσιογράφους για 2,5 εκατ ευρώ που βρέθηκαν. Δεν ξέρω την έκθεση Αποστολάκη : σε μια συνομιλία σας με τον Ζερβό εμφανίζεστε πολύ εκνευρισμένος

: σε μια συνομιλία σας με τον Ζερβό εμφανίζεστε πολύ εκνευρισμένος Ξυλούρης : Ποτέ δεν έχω μιλήσει με τον Ζερβό. Δεν μιλάμε. Είναι ψεύτικη αν υπάρχει τέτοια συνομιλία

: Ποτέ δεν έχω μιλήσει με τον Ζερβό. Δεν μιλάμε. Είναι ψεύτικη αν υπάρχει τέτοια συνομιλία Αποστολάκη : στις 21.12.2024 μιλάτε με τον Παπακωνσταντίνου για τον σύλλογο από το Κιάτο. Και λέτε ότι πληρώσατε 220 χιλ ευρώ . Που τα βρήκατε;

: στις 21.12.2024 μιλάτε με τον Παπακωνσταντίνου για τον σύλλογο από το Κιάτο. Και λέτε ότι πληρώσατε 220 χιλ ευρώ . Που τα βρήκατε; Ξυλούρης: από εκεί να καταλάβατε. Πλήρωσαν συμμετοχή σύνολο 22 χιλ ευρώ και γράφουν εκεί για 220 χιλ . Οι συνομιλίες αυτές είναι ψεύτικες.

Όταν η κυρία Αποστολάκη κάλεσε τον μάρτυρα να πει την προσωπική του άποψη για τον λόγο που το όνομά του προστέθηκε στην δικογραφία είπε: «από τότε που έκανα μήνυση στην Τυχεροπούλου ξεκίνησαν όλα»

Για τις τηλεφωνικές συνομιλίες

Για το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών που περιλαμβάνονται στην δικογραφία ρώτησε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης. Ωστόσο ο μάρτυρας αυτή τη φορά ανασκεύασε τα περί «ψευδών διαλόγων» και ισχυρίστηκε ότι με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβό δεν μιλούσε ο ίδιος αλλά κάποιος άλλος στον οποίο δάνεισε το κινητό του τηλέφωνο.

Β. Κόκκαλης : πόσα ζώα δηλώνετε;

: πόσα ζώα δηλώνετε; Ξυλούρης : 1800.

: 1800. Κόκκαλης : : το 2019;

: : το 2019; Ξυλούρης : Να ήταν 1700; Από το 2009 δηλώνω τα ίδια πάνω κάτω.

: Να ήταν 1700; Από το 2009 δηλώνω τα ίδια πάνω κάτω. Κόκκαλη : γιατί πήγατε στον Αυγενάκη; Διαβάζουμε ότι αυτός σας έβαλε να κάνετε μήνυση στην Τυχεροπούλου

: γιατί πήγατε στον Αυγενάκη; Διαβάζουμε ότι αυτός σας έβαλε να κάνετε μήνυση στην Τυχεροπούλου Ξυλούρης : για να του δείξω τα χαρτιά (σ.σ. καταγγελίες κατά Τυχεροπούλου)

: για να του δείξω τα χαρτιά (σ.σ. καταγγελίες κατά Τυχεροπούλου) Κόκκαλης : ποιο σας είπε

: ποιο σας είπε Ξυλούρης : να τα δουν οι νομικοί του να βγάλουν γνωμοδοτήσεις και κάτι τέτοια.

: να τα δουν οι νομικοί του να βγάλουν γνωμοδοτήσεις και κάτι τέτοια. Κόκκαλης : τα είδαν; τι σας είπαν;

: τα είδαν; τι σας είπαν; Ξυλούρης : όχι. Τα πήρα και έφυγα. Πήγα σε δικό μου δικηγόρο.

: όχι. Τα πήρα και έφυγα. Πήγα σε δικό μου δικηγόρο. Κόκκαλης : ποιος το είπε αυτό;

: ποιος το είπε αυτό; Ξυλούρης : Δεν με παρότρυνε ο Αυγενάκης να κάνω μήνυση. Εγώ του τα έδειξα. Τα διάβασε και μου λέει να τα δουν νομικοί. Τού είπα ότι θα πάω σε δικό μου δικηγόρο και θα κάνω μήνυση και μου είπε κάνε ότι νομίζεις

: Δεν με παρότρυνε ο Αυγενάκης να κάνω μήνυση. Εγώ του τα έδειξα. Τα διάβασε και μου λέει να τα δουν νομικοί. Τού είπα ότι θα πάω σε δικό μου δικηγόρο και θα κάνω μήνυση και μου είπε κάνε ότι νομίζεις Κόκκαλης: με το Ζερβό γιατί μιλήσατε

με το Ζερβό γιατί μιλήσατε Ξυλούρης : δεν μίλησα

: δεν μίλησα Κόκκαλης : το νούμερο 6944…. Είναι δικό σας;

: το νούμερο 6944…. Είναι δικό σας; Ξυλούρης : ναι. Αλλος μίλησε από τον κινητό μου. Γιατί εγώ δεν μιλώ με αυτόν. Είμαστε μια παρέα. Πήρε άλλος το κινητό μου, εβγήκε έξω και μίλησε….

: ναι. Αλλος μίλησε από τον κινητό μου. Γιατί εγώ δεν μιλώ με αυτόν. Είμαστε μια παρέα. Πήρε άλλος το κινητό μου, εβγήκε έξω και μίλησε…. Κόκκαλης : άρα πράγματι χρησιμοποιήθηκε το κινητό σας. Ποιος μίλησε αν όχι εσείς; Ποιος είναι ο Γιώργος;

: άρα πράγματι χρησιμοποιήθηκε το κινητό σας. Ποιος μίλησε αν όχι εσείς; Ποιος είναι ο Γιώργος; Ξυλούρης: Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

«Το τι ειπώθηκε με την Τυχεροπούλου θα το πω στον εισαγγελέα»

Ο κ. Ξυλούρης ανέφερε και στις επαφές του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι ο κ. Μπαμπασίδης του έδωσε 2 άδειες εισόδου, η κυρία Τυχεροπούλου 4-5 και τις υπόλοιπες ο Σημανδράκος. Για το περιεχόμενό τους, θα μιλήσει στον εισαγγελέα.

Μπούμπας : Τελικά την καλέσατε στο τηλέφωνο την κα Τυχεροπούλου;

: Τελικά την καλέσατε στο τηλέφωνο την κα Τυχεροπούλου; Ξυλούρης : Την πήρα. Αφού είχαμε ραντεβού στον ΟΠΕΚΕΠΕ που μου είχε κλείσει εκείνη. Και μου λέει έχω δουλειά τώρα πάρε με μετά. Σας είπα να αρθεί το απόρρητο και να βγει πόσες φορές με έχει πάρει τηλέφωνο από το σταθερό της από το κινητό της. Πόσες άδειες μου έβγαλε η ίδια για να πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου έδωσε 2 άδειες εισόδου ο Μπαμπασίδης, 4-5 η Τυχεροπούλου και τις υπόλοιπες ο Σημανδράκος. Το τι ειπώθηκαν τότε και γιατί θα τα πω εκεί που πρέπει, στον εισαγγελέα

: Την πήρα. Αφού είχαμε ραντεβού στον ΟΠΕΚΕΠΕ που μου είχε κλείσει εκείνη. Και μου λέει έχω δουλειά τώρα πάρε με μετά. Σας είπα να αρθεί το απόρρητο και να βγει πόσες φορές με έχει πάρει τηλέφωνο από το σταθερό της από το κινητό της. Πόσες άδειες μου έβγαλε η ίδια για να πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου έδωσε 2 άδειες εισόδου ο Μπαμπασίδης, 4-5 η Τυχεροπούλου και τις υπόλοιπες ο Σημανδράκος. Το τι ειπώθηκαν τότε και γιατί θα τα πω εκεί που πρέπει, στον εισαγγελέα Μπούμπας : Με τον Κέντρο είχατε επαφές;

: Με τον Κέντρο είχατε επαφές; Ξυλούρης: ο Γιώργος ο Κέντρος ήθελε πραγματικά να βοηθήσει. Μετά που εδραιώθηκε η Τυχεροπούλου στο σύστημα ούτε τηλέφωνα δεν σήκωναν. Ηταν ο Δερβέν-Αγάς. Αυτή ήταν ο μεγάλος. Και με έπαιζαν για λογιστικό λάθος που δεν τράβηξαν 48 ΑΦΜ παραγωγών μεταξύ των οποίων και τα 6 τα δικά μας. Και μας ενέπαιζαν για έξι μήνες. Τότε ξεκίνησε η ιστορία.

Επίσης, ανέφερε ότι με τον Μάκη Βορίδη δεν ξαναμίλησε μετά την αποχώρησή του τελευταίου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ δεν είχαν ποτέ συνομιλίες για την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.

Μπούμπας : Με τον Βορίδη μιλούσατε;

: Με τον Βορίδη μιλούσατε; Ξυλούρης : Όταν έφυγε από το υπουργείο δεν ξαναμίλησα

: Όταν έφυγε από το υπουργείο δεν ξαναμίλησα Μπούμπας : Και αυτά για την Πόπη;

: Και αυτά για την Πόπη; Ξυλούρης : Ποια Πόπη;

: Ποια Πόπη; Μπούμπας : Την Παπανδρέου.

: Την Παπανδρέου. Ξυλούρης : Ποτέ! Ποτέ δεν μιλήσαμε γι αυτά τα πράγματα. Εδώ μου χρέωσαν το άγαλμα των συγγενών μου στο υπουργείο Εσωτερικών

: Ποτέ! Ποτέ δεν μιλήσαμε γι αυτά τα πράγματα. Εδώ μου χρέωσαν το άγαλμα των συγγενών μου στο υπουργείο Εσωτερικών Μπούμπας : Γιατί εκνευρίστηκε μαζί σας η Τυχεροπούλου

: Γιατί εκνευρίστηκε μαζί σας η Τυχεροπούλου Ξυλούρης: Αυτά θα τα πω στον εισαγγελέα.

Ο διάλογος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντοπούλου : Πότε λήφθηκε η φωτογραφία με τον πρωθυπουργό;

: Πότε λήφθηκε η φωτογραφία με τον πρωθυπουργό; Ξυλούρης : Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

: Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής. Κωνσταντοπούλου : Άρα είναι επιλήψιμο αυτό το τραπέζι. Είναι κάτι βρώμικα

: Άρα είναι επιλήψιμο αυτό το τραπέζι. Είναι κάτι βρώμικα Ξυλούρης : Είναι του 2017 αυτό το τραπέζι και σας το έχει εξηγγλησει ο Στρατάκης

: Είναι του 2017 αυτό το τραπέζι και σας το έχει εξηγγλησει ο Στρατάκης Κωνσταντοπούλου : Μόλις έγινε αρχηγός της ΝΔ ο Μητσοτάκης. Πότε τον γνωρίσατε τον Μητσοτάκη;

: Μόλις έγινε αρχηγός της ΝΔ ο Μητσοτάκης. Πότε τον γνωρίσατε τον Μητσοτάκη; Ξυλούρης : Αν δεν κάνω λάθος σε αυτό το τραπέζι

: Αν δεν κάνω λάθος σε αυτό το τραπέζι Κωνσταντοπούλου : Μπερδεύει τα πράγματα η αδελφή του η Ντόρα για την κουμπαριά σας και επειδή θα σας πετάξουν σαν στημένη λεμονόκουπα, εσείς θυμάστε ποια είναι η κουμπαριά;

: Μπερδεύει τα πράγματα η αδελφή του η Ντόρα για την κουμπαριά σας και επειδή θα σας πετάξουν σαν στημένη λεμονόκουπα, εσείς θυμάστε ποια είναι η κουμπαριά; Ξυλούρης : Εμένα θα πετάξουν; Γιατί;

: Εμένα θα πετάξουν; Γιατί; Κωνσταντοπούλου : Εσάς θα πετάξουν. Σας εμφανίζουν ως Πασόκο

: Εσάς θα πετάξουν. Σας εμφανίζουν ως Πασόκο Ξυλούρης : Γιατί ξέρουν τι είμαι εγώ; Τέλος πάντων.

: Γιατί ξέρουν τι είμαι εγώ; Τέλος πάντων. Κωνσταντοπούλου : Δεν ξέρετε τι είστε ούτε εσείς;

: Δεν ξέρετε τι είστε ούτε εσείς; Ξυλούρης : Όχι.

: Όχι. Κωνσταντοπούλου : Επικαλείστε το δικαίωμα σιωπής αλλά αυτό που κάνετε είναι όρκος σιωπής. Ομερτά. Αυτοενεχοποιήστε και σας προειδοποιώ.

: Επικαλείστε το δικαίωμα σιωπής αλλά αυτό που κάνετε είναι όρκος σιωπής. Ομερτά. Αυτοενεχοποιήστε και σας προειδοποιώ. Ξυλούρης : Να είστε καλά

: Να είστε καλά Κωνσταντοπούλου : Ήταν πρωτοπαλίκαρο της Ντόρας ο Αυγενάκης;

: Ήταν πρωτοπαλίκαρο της Ντόρας ο Αυγενάκης; Ξυλούρης : Δεν το ξέρω.

: Δεν το ξέρω. Κωνσταντοπούλου : Δεν είστε κομματάρχης της ΝΔ

: Δεν είστε κομματάρχης της ΝΔ Ξυλούρης : Όχι.

: Όχι. Κωνσταντοπούλου : Α δεν είστε;

: Α δεν είστε; Ξυλούρης : Δεν είμαι.

: Δεν είμαι. Κωνσταντοπούλου : Εγώ είμαι δικηγόρος με εμπειρία στα θέματα διαφθοράς και μαφιόζων. Πώς γνωρίζατε τις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πριν αυτή γίνει γνωστή;

: Εγώ είμαι δικηγόρος με εμπειρία στα θέματα διαφθοράς και μαφιόζων. Πώς γνωρίζατε τις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πριν αυτή γίνει γνωστή; Ξυλούρης : Δεν το γνώριζα.

: Δεν το γνώριζα. Κωνσταντοπούλου : Τα παλικάρια Γιώργη Ξυλούρη δεν λένε ότι δεν γνωρίζουν. Λέτε στους διαλόγους ότι θα την ξεκωλώσετε

: Τα παλικάρια Γιώργη Ξυλούρη δεν λένε ότι δεν γνωρίζουν. Λέτε στους διαλόγους ότι θα την ξεκωλώσετε Ξυλούρης : Δικαίωμα σιωπής.

: Δικαίωμα σιωπής. Κωνσταντοπούλου : Άρα λέτε ότι παραδέχεστε το περιεχόμενο διαλόγου. Ποιος σας είπε για τον έλεγχο2 Απαντήστε κύριε Ξυλούρη. Απαντήστε

: Άρα λέτε ότι παραδέχεστε το περιεχόμενο διαλόγου. Ποιος σας είπε για τον έλεγχο2 Απαντήστε κύριε Ξυλούρη. Απαντήστε Ξυλούρης : Δεν ήξερα ότι ερευνά ο εισαγγελέας ούτε είναι δική μου η συνομιλία.

: Δεν ήξερα ότι ερευνά ο εισαγγελέας ούτε είναι δική μου η συνομιλία. Κωνσταντοπούλου: Δεν ήταν δική σας συνομιλία; Αυτό απαντάτε

Ξυλούρης : ναι (σ.σ. σε εκείνο το σημείο ο μάρτυρας βγάζει ένα χαρτί από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του)

: ναι (σ.σ. σε εκείνο το σημείο ο μάρτυρας βγάζει ένα χαρτί από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του) Κωνσταντοπούλου : Μην κοιτάτε το κινητό σας

: Μην κοιτάτε το κινητό σας Ξυλούρης : Δεν είναι το κινητό μου

: Δεν είναι το κινητό μου Κωνσταντοπούλου : Τι χαρτί είναι αυτό; Ποιος σας το έδωσε; Καταθέστε το.

: Τι χαρτί είναι αυτό; Ποιος σας το έδωσε; Καταθέστε το. Ξυλούρης: Είναι δικό μου τι θα μου κάνετε; Σωματική έρευνα;

«Λέτε ότι θα τους ξεκωλώσετε, ότι θα τους γ@@@@ε και τώρα επικαλείστε τη σιωπή»

Η εξέταση του μάρτυρα ξέφυγε όταν η κα Κωνσταντοπούλου άρχισε να επικαλείται αποσπάσματα διαλόγων στα οποία ο Γ Ξυλούρης φέρεται να χυδαιολογεί

«Τι λέτε κύριε; Λέτε ότι θα τους ξεκωλώσετε… ότι θα τους γαμή@@τε… και τώρα επικαλείστε την σιωπή» είπε με τον πρόεδρο της επιτροπής να ζητάνε διαγραφούν από τα πρακτικά οι φράσεις.

«Τους καλύπτετε τους υποθάλπετε» αντέδρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τι είπε για την Porsche του γιου του

Ο κ. Ξυλούρης απάντησε και στις ερωτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Porsche που αγόρασε ο γιος του και τον τρόπο κτήσης της.

Κωνσταντοπούλου: Ο γιος σου που τα βρήκε τα χρήματα να πάρει την Porsche

Ο γιος σου που τα βρήκε τα χρήματα να πάρει την Porsche Ξυλούρης : Δείτε τα πόθεν έσχες. Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε; Ξυλούρης: Τι είσαι; Λογιστής;

: Δείτε τα πόθεν έσχες. Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε; Ξυλούρης: Τι είσαι; Λογιστής; Κωνσταντοπούλου : Τι δουλειά κάνει; Ξυλούρης: Δεν ξέρω.

: Τι δουλειά κάνει; Ξυλούρης: Δεν ξέρω. Κωνσταντοπούλου : Εμένα να μου μιλάς στον ενικό. Και μη με απειλείς. Γιο αγρότες πεινάνε και εσείς κυκλοφορείτε με Porsche

: Εμένα να μου μιλάς στον ενικό. Και μη με απειλείς. Γιο αγρότες πεινάνε και εσείς κυκλοφορείτε με Porsche Ξυλούρης: Συγγνώμη για τον ενικό

Συγγνώμη για τον ενικό Κωνσταντοπούλου : Ακούς Γιώργη Ξυλούρη. Είστε κομματικά στελέχη και τρώτε με χρυσά κουτάλια; Πόσο την αγόρασε την Porsche και πότε;

: Ακούς Γιώργη Ξυλούρη. Είστε κομματικά στελέχη και τρώτε με χρυσά κουτάλια; Πόσο την αγόρασε την Porsche και πότε; Ξυλούρης : Το 2019.

: Το 2019. Κωνσταντοπούλου: Α στην κρίση όταν όλοι πεινούσαν.

Α στην κρίση όταν όλοι πεινούσαν. Ξυλούρης : Το μοντέλο είναι. Το 2021 την αγόρασε.

: Το μοντέλο είναι. Το 2021 την αγόρασε. Κωνσταντοπούλου : Α στην πανδημία. Και κυκλοφορείτε στο χωριό με Porsche. Πόσο;

: Α στην πανδημία. Και κυκλοφορείτε στο χωριό με Porsche. Πόσο; Ξυλούρης : 47.000 ευρώ

: 47.000 ευρώ Κωνσταντοπούλου : Πού τα βρήκε τα χρήματα; Τι δουλειά κάνει;

: Πού τα βρήκε τα χρήματα; Τι δουλειά κάνει; Ξυλούρης: Οικονομολόγος είναι 25 χρονών κοπέλι. Πατέρας του είμαι, δεν είναι είναι άπορος.

Για τις τηλεφωνικές επαφές με Τυχεροπούλου

Η συζήτηση επανήλθε στην κα Τυχεροπούλου και στις συχνές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον μάρτυρα να σπεύδει να διευκρινίσει: «για την υπόθεση μιλούσαμε. Μας ακούει και η γυναίκα μου. Μην έχω κι άλλα προβλήματα».

Μουλκιώτης : Τι λέγατε με την κα Τυχεροπούλου

: Τι λέγατε με την κα Τυχεροπούλου Ξυλούρης : Σας είπα να ανοίξετε τα τηλέφωνά μας. Να δείτε ποιος έπαιρνε ποιον. Θα τα καταθέσω εκεί που πρέπει και τότε θα δείτε τι έγινε. Ποιος έπαιρνε τηλέφωνο. Γιατί την άκουσα εδώ σε εσάς να λέει ότι πήρα τα κοπέλια της. Λέω “λες να είπα καμία μ@λ@κια”;

: Σας είπα να ανοίξετε τα τηλέφωνά μας. Να δείτε ποιος έπαιρνε ποιον. Θα τα καταθέσω εκεί που πρέπει και τότε θα δείτε τι έγινε. Ποιος έπαιρνε τηλέφωνο. Γιατί την άκουσα εδώ σε εσάς να λέει ότι πήρα τα κοπέλια της. Λέω “λες να είπα καμία μ@λ@κια”; Μουλκιώτης : Τι λέγατε. Είπατε ότι είχατε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες

: Τι λέγατε. Είπατε ότι είχατε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες Ξυλούρης : Ήταν μια κοροϊδία. Μου έλεγε έλα εδώ και έλα εκεί να το συζητήσουμε. Μην πάει άλλου ο νους σας. Μας ακούει τώρα η γυναίκα μου και έχω κι άλλα προβλήματα ;

: Ήταν μια κοροϊδία. Μου έλεγε έλα εδώ και έλα εκεί να το συζητήσουμε. Μην πάει άλλου ο νους σας. Μας ακούει τώρα η γυναίκα μου και έχω κι άλλα προβλήματα ; Μουλκιώτης : Τι λέγατε;

: Τι λέγατε; Ξυλούρης : Θα τα καταθέσω εκεί που πρέπει και να έρθει η κυρία Τυχεροπούλου να τα αντιμετωπίσει εκεί.

: Θα τα καταθέσω εκεί που πρέπει και να έρθει η κυρία Τυχεροπούλου να τα αντιμετωπίσει εκεί. Κωνσταντοπούλου: Την απειλείτε; Της στέλνετε μήνυμα;

Ο μάρτυρας επέμεινε ότι διατηρούσε συχνές επαφές με τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο και την προϊσταμένη του οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρνηθεί συναντήσεις με τον Ξυλούρη εκτός των γραφείων του οργανισμού.

Ακτύπης : Είπατε ότι τρώγατε με τον Σημανδράκο και την Τυχεροπούλου.

: Είπατε ότι τρώγατε με τον Σημανδράκο και την Τυχεροπούλου. Ξυλούρης : Το επαναλαμβάνω και δεν το αρνούμαι

: Το επαναλαμβάνω και δεν το αρνούμαι Ακτύπης : Για να έχετε αυτή την επαφή και να της παραγγείλετε ψάρι από άλλη ταβέρνα πάει να πει ότι είχατε στενή σχέση

: Για να έχετε αυτή την επαφή και να της παραγγείλετε ψάρι από άλλη ταβέρνα πάει να πει ότι είχατε στενή σχέση Ξυλούρης : Το είπα και στο ράδιο το λέω και τώρα. Αρχίσανε τα προβλήματα Οκτώβριο Νοέμβριο με ένα λογιστικό πρόβλημα για 48 παραγωγούς. Μας έλεγαν ότι θα το λύσουν. Στο τέλος πλήρωσαν όλους εκτός από εμάς. Στις 30.6 έρχεται η εκκαθάριση για πληρωμή. Δεν έγινε η πληρωμή και άρχισαν τα παιχνίδια . Μας έλεγαν ότι πρέπει να υπογράψει ο αντιπρόεδρος. Φάγαμε στην Γλυφάδα. Ξαναφάγαμε και πάντα μου έλεγαν ότι θα πληρώσουν εξω συστημικά. Δεν έγινε τίποτα και αναγκάστηκα να κάνω την καταγγελία.

: Το είπα και στο ράδιο το λέω και τώρα. Αρχίσανε τα προβλήματα Οκτώβριο Νοέμβριο με ένα λογιστικό πρόβλημα για 48 παραγωγούς. Μας έλεγαν ότι θα το λύσουν. Στο τέλος πλήρωσαν όλους εκτός από εμάς. Στις 30.6 έρχεται η εκκαθάριση για πληρωμή. Δεν έγινε η πληρωμή και άρχισαν τα παιχνίδια . Μας έλεγαν ότι πρέπει να υπογράψει ο αντιπρόεδρος. Φάγαμε στην Γλυφάδα. Ξαναφάγαμε και πάντα μου έλεγαν ότι θα πληρώσουν εξω συστημικά. Δεν έγινε τίποτα και αναγκάστηκα να κάνω την καταγγελία. Ακτύπης : η ίδια έχει αρνηθεί συναντήσεις μαζί σας

: η ίδια έχει αρνηθεί συναντήσεις μαζί σας Ξυλούρης: Να βγουν τα απόρρητα και να φανεί πόσες φορές με έχει πάρει τηλέφωνο.

Νέα ένταση με την Κωνσταντοπούλου: Να συλληφθεί ο μάρτυρας

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης του μάρτυρα προκλήθηκε νέος γύρος έντασης με την Ζ. Κωνσταντοπούλου να φωνάζει με ένταση και να επαναλαμβάνει πως πρέπει να συλληφθεί ο Γ. Ξυλούρης με αυτόφωρη διαδικασία.

«Μα δεν έχουμε πάρει απόφαση. Αυτό θα συζητήσουμε» εξήγησε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολόπουλος.

Τελικά και προκειμένου να κατεβάσει τους τόνους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, το προεδρείο φώναξε εκ νέου τον μάρτυρα στην αίθουσα προκειμένου να μην διαφύγει της σύλληψης στην περίπτωση που αποφασιστεί αυτόφωρο.

Λαζαρίδης : Ποιο είναι το αίτημα; Τι ζητάνε από την αντιπολίτευση. Να συλληφθεί ο μάρτυρας και αν έχει δικαίωμα η επιτροπή μας για αυτόφωρο;

: Ποιο είναι το αίτημα; Τι ζητάνε από την αντιπολίτευση. Να συλληφθεί ο μάρτυρας και αν έχει δικαίωμα η επιτροπή μας για αυτόφωρο; Κωνσταντοπούλου : Να συλληφθεί

: Να συλληφθεί Νικολόπουλος: Διακόπτουμε για 10 λεπτά την συνεδρίαση. Η κα Κωνσταντοπούλου διακόπτει συνεχώς. Να μην φύγει ο μάρτυρας

Η κυρία Κωνσταντοπούλου επανέλαβε τις καταγγελίες και όταν η συνεδρίαση επανήλθε σε λειτουργία. «Να παρέμβει εισαγγελέας. Μην υποθάλπετε τον εγκληματία» είπε απευθυνόμενη στο προεδρείο.

Νικολακόπουλος : Αν έχει συμβεί αυτό που καταγγέλλετε δεν είναι μόνο απαράδεκτο είναι και ποινικό αδίκημα.

: Αν έχει συμβεί αυτό που καταγγέλλετε δεν είναι μόνο απαράδεκτο είναι και ποινικό αδίκημα. Κωνσταντοπούλου: Τι μου λέτε; Να πάρω το 100;

Τι μου λέτε; Να πάρω το 100; Νικολακόπουλος : Εφόσον μηνυθεί είναι ποινικό αδίκημα. Ας τοποθετηθούμε συνολικά για την κατάθεση του μάρτυρα για να δούμε τι απόφαση θα πάρουμε.

: Εφόσον μηνυθεί είναι ποινικό αδίκημα. Ας τοποθετηθούμε συνολικά για την κατάθεση του μάρτυρα για να δούμε τι απόφαση θα πάρουμε. Κωνσταντοπούλου: Δεν θα τον ρωτήσετε; Τόση προστασία;

Να σημειωθεί ότι οι εργασίες της εξεταστικής συνεχίζονται σήμερα στις 9 το πρωί με τις καταθέσεις των βουλευτών Μανώλη Χνάρη (ΠΑΣΟΚ) και Χρήστου Μπουκώρου (ΝΔ)