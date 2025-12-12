Close Menu
    Friday, December 12
    Την άσκηση «Περισκόπιο» παρακολούθησε εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος» ο Ν. Δένδιας – Δείτε φωτογραφίες

    Πολιτική 1 Min Read

    Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας παρακολούθησε, σήμερα Πέμπτη, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.

    Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι παρακολούθησε εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος», μαζί τον υφυπουργό Εθνικής ‘Αμυνας Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.

    Ο κ. Δένδιας συνοδεύει την ανάρτησή του με τέσσερις φωτογραφίες από το υποβρύχιο.

    Εν πλω στο υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ», μαζί τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Α. Δαβάκη @adavakis, τον Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη και τον Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δ.Ε. Κατάρα ΠΝ, για την παρακολούθηση της Άσκησης «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού @NavyGR.#hellenicnavy pic.twitter.com/C6Ahbmstmc

    — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 11, 2025

