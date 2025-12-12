Τη-Δευτέρα-15/12-το-digital-economy-forum-2025-του-ΣΕΠΕ

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2024 ανοίγει τις εργασίες του στο Athenaeum Intercontinental το digital economy forum 2025: «From vision to impact», που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας-ΣΕΠΕ και τελεί υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Την Έναρξη των Εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιήσει με ομιλία του ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρος ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ την κεντρική ομιλία στο κλείσιμο εργασιών-δείπνο θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριος Κυριάκος Πιερρακάκης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.

Από το βήμα του φετινού θεσμικού Συνεδρίου για την ψηφιακή οικονομία θα απευθυνθούν: ο Υπουργός Ανάπτυξης, κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, κυρία Στελλίνα Σιαράπη, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δρ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου, ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Βασίλης Καρκατζούνης, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κύριος Γιώργος Πιτσιλής, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ), κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κυρία Νίκη Τσούμα, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας MAE, κύριος Δημήτρης Γιάντσης, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κύριος Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, κύριος Παντελής Τζωρτζάκης, ο Πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), κύριος Κωνσταντίνος Γεράρδος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης και ο Επίτιμος Πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Πρόεδρος ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ και Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, κύριος Tάσος Τζήκας.

Παράλληλα, φέτος, το digital economy forum φιλοξενεί ως «keynote speaker» μία διεθνώς καταξιωμένη προσωπικότητα, τον Thomas Jensen, Non-Executive Director & Former CEO της Milestone Systems, εταιρείας πρωτοπόρου στην σύγκλιση βίντεο, τεχνολογίας και δεδομένων.

Οι βασικές θεματικές ενότητες του digital economy forum 2025 αφορούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και στην ενσωμάτωσή της στις επιχειρήσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς στη χώρα μας, αλλά και στην επιτυχή δραστηριοποίηση των εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας στους τομείς της άμυνας, της διαστημικής βιομηχανίας και της κυβερνοασφάλειας.

Ταυτόχρονα, κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου θα αναφερθούν στις αλλαγές και στις εξελίξεις, που έχουν συντελεστεί τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά και στις τεχνολογικές τάσεις, που θα μεταμορφώσουν την επιχειρηματικότητα, την οικονομία και την ίδια την καθημερινότητά μας τις επόμενες δεκαετίες.

Τέλος, στην ενότητα: «Από την Πρόοδο στο Μέλλον: Ο Νέος Χάρτης της Φορολογικής Διοίκησης», κορυφαία στελέχη της ΑΑΔΕ, θεσμικών φορέων αλλά και επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας θα σκιαγραφήσουν τις προοπτικές της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της φορολογικής διοίκησης.

Ο ΣΕΠΕ, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια παρουσίας, μέσω του Ετήσιου θεσμικού Συνεδρίου του για την ψηφιακή οικονομία και με τον ρόλο του ως θεσμικός συνομιλητής και εταίρος της Πολιτείας, στηρίζει το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ θεσμών, φορέων και αγοράς. Στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως βασικού μοχλού ανάπτυξης και προόδου, αναδεικνύοντας πώς η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή καινοτομία μεταμορφώνουν το όραμα σε πραγματικότητα για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Στο digital economy forum 2025: «From vision to impact», το οποίο θα μεταδίδεται και live streaming, θα δώσουν το παρών κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχοι των ευρωπαϊκών θεσμών, εκπρόσωποι κλαδικών φορέων και οργανισμών, ειδικοί της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και εκπρόσωποι των επιχειρήσεων του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και άλλων κλάδων της οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το digital economy forum 2025: «From vision to impact» εδώ.